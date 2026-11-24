Коротко:
- Медведев напомнил Западу о ядерной доктрине РФ в новой статье
- В ISW считают угрозы частью информационной стратегии Кремля
- Цель - заставить Запад сдерживать удары Украины по России
Новые ядерные угрозы заместителя председателя Совбеза страны-агрессора Дмитрия Медведева - это попытка запугать Запад, чтобы он заставил Украину прекратить удары дронами и ракетами по территории России. Кремль рассчитывает, что страх перед ядерной эскалацией заставит союзников Киева ограничить поддержку.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики считают, что провокационные заявления Медведева, скорее всего, являются частью скоординированной информационной стратегии российского руководства.
23 ноября Медведев опубликовал статью в "Московском журнале международного права", в которой призвал Украину и ее союзников помнить о российской ядерной доктрине. По его словам, документ дает Москве право, а в отдельных случаях даже обязывает ее использовать все доступные средства, включая ядерное оружие, для обеспечения национальной безопасности РФ.
Накануне Медведев также заявил, что Украина и НАТО якобы пересекли порог, после которого Россия могла бы нанести превентивный ядерный удар. При этом, по его словам, такое решение не принималось из-за отсутствия прямой необходимости.
"Киев и его единомышленники должны помнить, что РФ не только имеет право, но и в ряде ситуаций обязана применять ядерное оружие", - заявил Медведев.
Что позволяет ядерная доктрина России?
В ISW напомнили, что Кремль обновил ядерную доктрину в ноябре 2024 года. В нее, в частности, включили положение, которое позволяет России рассматривать применение ядерного оружия в ответ на использование обычных вооружений, если оно создает угрозу территориальной целостности РФ или Беларуси.
Еще одним основанием документ называет получение информации о массовом перемещении через российскую границу средств нападения, в частности крылатых ракет и беспилотников.
Зачем Кремлю ядерная риторика Медведева?
Аналитики обратили внимание, что Кремль регулярно использует Медведева для распространения ядерных угроз как в российском, так и в международном информационном пространстве. По оценке ISW, такие заявления преследуют вполне конкретную цель.
"Вызвать страх на Западе, сдерживать политику Запада, поддерживающую Украину, и способствовать принятию Западом решений, которые, в свою очередь, благоприятны для России", - так в ISW описали задачу кремлевской риторики.
При этом в институте подчеркнули, что Украина уже много лет наносит интенсивные удары и проводит военные операции на международно признанной территории России. Однако эти действия не привели к росту вероятности применения Москвой ядерного оружия.
Зачем Кремль размахивает ядерным оружием?
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду назвал ядерную демонстрацию Кремля попыткой скрыть отсутствие реальных успехов.
"Все и так знают, что у России есть ядерное оружие, стратегические бомбардировщики и тому подобное. Поэтому все это были "понты для приезжих": Путину, кроме советского наследия, нечем похвастаться и нечего больше показать - у него нет никаких других признаков силы и никаких других успехов", - сказал эксперт.
По словам Загороднего, ядерный арсенал сам по себе не делает Путина сильнее других мировых лидеров.
"Такой же "ядерный чемоданчик" есть и у Трампа, и у Си, но они не бегают с ним", - отметил он.
Ядерные угрозы России - новости
Ранее Главред писал о выводах ISW относительно роли Медведева в кремлевской пропаганде. Аналитики заявили, что Путин использует Медведева для ядерного запугивания Запада. По их оценке, угрозы зампреда Совбеза являются частью скоординированной Кремлем кампании ядерного шантажа.
В сентябре 2024 года в России заговорили о пересмотре ядерной доктрины. Тогда российские СМИ сообщили, что Москва решила изменить ядерную доктрину из-за действий Запада. В Кремле утверждали, что работа находится в продвинутой стадии.
В апреле 2026 года Медведев адресовал ядерные угрозы Вашингтону. Он пригрозил США ядерным оружием, назвав Америку главным соперником России. Также политик упомянул о сложных отношениях Москвы и Вашингтона.
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