Медведев сделал интересное заявление об отношениях между Россией и США.

Медведев выступил с заявлением о США

Кратко:

Медведев назвал США главным соперником России

Он также упомянул о сложных отношениях между Москвой и Вашингтоном

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев дерзко назвал США главным геополитическим соперником России, с которым всегда были сложные отношения. Такое заявление он озвучил во время просветительского марафона, передает ТСН.

В частности, во время выступления Медведев рассказывал о сложных отношениях между Москвой и Вашингтоном "даже в период каких-то упрощений и улучшений".

Он также упомянул, что якобы во время своего президентства занимался налаживанием отношений, но "все оказалось недолговечным".

По его словам, отношения Кремля с нынешней администрацией Белого дома "носят прагматический характер".

Кроме того, Медведев не побоялся пригрозить США ядерным оружием.

"Мы с вами понимаем, что такое Соединенные Штаты Америки: боеголовки их стратегических ядерных сил нацелены на нас, наши боеголовки нацелены на них. Это как бы определяет то, вокруг чего строятся взаимоотношения", — заявил кремлевский рупор.

Как сообщал Главред, политический эксперт Максим Розумный говорил, что ядерное оружие стало одной из козырных карт в нынешнем противостоянии. Ядерная тема актуализировалась из-за возвращения к атмосфере Холодной войны и из-за использования ядерного оружия в качестве аргумента давления.

Кроме того, 5 февраля 2026 года официально истек срок действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, New START) — последнего из большой серии американо-российских соглашений, которые более пяти десятилетий сдерживали самые масштабные ядерные арсеналы мира.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что смог предотвратить ядерную войну между Россией и Украиной, и призвал экспертов разработать специальный документ взамен американо-российского договора о контроле над ядерными вооружениями.

О личности: Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев — президент России в 2008–2012 годах, с 2020 года — заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Находится в санкционных списках Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии. С октября 2022 года находится в розыске СБУ по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

