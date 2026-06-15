Вместо лайков – наказание: чем обернулись развлекательные съемки для жителя Днепра

Суд рассмотрит дело блогера, который использовал полицейскую форму без законных оснований для съемки контента.

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Полиция установила личность мужчины, который использовал форму сотрудника правоохранительных органов для съемки развлекательных видео / Коллаж: Главред, фото: od.npu.gov.ua

Кратко:

В Днепре мужчина снимал видео в полицейской форме

Нарушителю грозит штраф и конфискация формы

В Днепре правоохранители привлекли к ответственности мужчину, который использовал полицейскую форму для создания развлекательных видео. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

Нарушение выявили во время мониторинга социальных сетей. 8 июня сотрудники управления криминального анализа ГУНП в Днепропетровской области наткнулись на видео, в котором мужчина появился в форменной одежде и снаряжении, похожем на экипировку полицейского.

видео дня

Как отметили в полиции, "актера" удалось быстро установить. Им оказался 35-летний житель Днепра. В ходе проверки правоохранители выяснили, что мужчина никогда не проходил службу в органах внутренних дел и не имел законных оснований для ношения соответствующей формы. Сам он объяснил, что приобрел одежду для съемки развлекательного контента.

На мужчину составили административный протокол по ч. 1 ст. 184-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за незаконное ношение форменной одежды сотрудников правоохранительных органов.

Материалы уже переданы в суд. Нарушителю грозит штраф, а использованная для съемок форма будет конфискована.

В полиции подчеркнули, что использование форменной одежды, шевронов, жетонов и другой символики правоохранительных органов лицами, не имеющими на это законных оснований, является нарушением законодательства.

"Во время военного положения подобные "развлечения" и маскировка под силовиков будут пресекаться максимально жестко", — подчеркнули в полиции Днепропетровской области.

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Как писал Главред, вечером 5 июня возле одного из домов устроили драку. На место происшествия прибыли правоохранители. Когда наряд патрульной полиции прибыл и пытался задержать участников конфликта, один из них бросил гранату в сторону правоохранителя.

Кроме того, в Днепре правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в краже из частного дома. Злоумышленники вынесли сейф с деньгами и музыкальную колонку, однако убежать далеко им не удалось.

Напомним, что жителей правобережной части Днепра и Новоалександровской территориальной общины предупредили о временном прекращении подачи воды из-за проведения ремонтных работ на магистральном водопроводе.

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Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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