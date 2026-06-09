Масштабная остановка водоснабжения в Днепре: кто и на сколько останется без воды

Ограничения продлятся почти сутки и затронут правобережную часть Днепра и Новоалександровскую общину.

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Жителей призывают заранее запастись питьевой и технической водой / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Кратко:

Отключение воды в Днепре и общине

Сроки: 15–16 июня 2026 года

Причина — ремонт водопровода 1200 мм

Жителей правобережной части Днепра и Новоалександровской территориальной общины предупредили о временном прекращении подачи воды из-за проведения ремонтных работ на магистральном водопроводе.

Как сообщили в КП"Днепроводоканал", ограничения водоснабжения продлятся с 01:00 15 июня до 23:00 16 июня 2026 года. В этот период водоснабжение будет полностью остановлено для потребителей горной части города и прилегающей общины.

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Причиной отключения являются плановые ремонтные работы на водопроводе диаметром 1200 мм. В предприятии отмечают, что это необходимая мера для обеспечения стабильной и безопасной работы системы водоснабжения в дальнейшем.

После завершения ремонта предусмотрено дополнительное время для восстановления нормального давления в сети. По предварительным оценкам, стабильный режим водоснабжения должен быть восстановлен до 12:00 17 июня.

В КП "Днепроводоканал" призывают жителей заранее позаботиться о необходимом запасе питьевой и технической воды на период проведения работ и приносят извинения за временные неудобства.

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Как писал Главред, в Днепре в период с 8 по 11 июня с 08:00 до 18:00 будут проводиться плановые работы на электросетях. Об этом сообщили в Центральной энергетической компании (ЦЭК). Как отмечают энергетики, в связи с проведением технического обслуживания и ремонта оборудования возможны временные отключения электроснабжения в различных районах города.

Кроме того, во время массированной атаки на Днепр в ночь на 2 июня 2026 года погиб спасатель – это заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко. В момент удара он как раз направлялся на вызов, чтобы спасать людей.

Напомним, что вечером 5 июня возле одного из домов устроили драку. На место происшествия прибыли правоохранители. Когда наряд патрульной полиции прибыл и пытался задержать участников конфликта, один из них бросил гранату в сторону правоохранителя.

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Об источнике: КП "Днепроводоканал" Коммунальное предприятие "Днепроводоканал" Днепровского городского совета (КП "Днепроводоканал" ДГС) — объект критической инфраструктуры города Днепр, который обеспечивает централизованное водоснабжение и водоотведение для населения, промышленных предприятий и организаций города.

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