Ехал спасать людей: ракеты РФ убили майора Антона Ярмоленко в Днепре

Кратко:
- Во время массированной атаки на Днепр погиб спасатель
- Заместитель начальника отряда Антон Ярмоленко ехал на вызов
- Число жертв российского удара по городу возросло до девяти
Во время массированной атаки по Днепру в ночь на 2 июня 2026 погиб спасатель – это заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко. В момент удара он как раз направлялся по вызову, чтобы спасать людей. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По его словам, в результате российской атаки в Днепре разрушены многоквартирные дома. Девять человек погибли, среди них – ребенок.
"Среди жертв обстрела наш спасатель – заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко. В момент удара он как раз направлялся по вызову. Искренние соболезнования семье и коллективу", - отметил Клименко.
Как писал Главред, в ночь на 2 июня армия страны-агрессора РФ нанесла удар по Днепру. В результате атаки погибли восемь человек, в том числе и маленький мальчик 2023 года рождения. Кроме того, 36 человек пострадали.
Во время работы подразделений ГосЧС оккупанты нанесли повторный удар, в результате чего погиб спасатель.
В результате обстрела в городе частично разрушены двухэтажные и четырехэтажные многоквартирные жилые дома, предприятие, уничтожены гаражи и автомобили.
Повреждения получила и пожарно-спасательная часть: взрывной волной в здании выбиты окна. Возникшие пожары спасатели ликвидировали.
В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.
Вероятно, под завалами разрушенного четырехэтажного дома находятся люди.
В частности, жительница города Людмила Кирилловна ждет, когда найдут ее сына. Во время российской атаки женщина находилась в одной комнате дома, а ее сын — в соседней. В результате попадания ракеты на мужчину обрушились бетонные конструкции.
Людмила Кирилловна надеется, что ее сына удастся найти живым.
Сегодня ей исполнилось 86 лет. Утром они с сыном собирались уехать на дачу, где было бы безопаснее, однако осуществить задуманное не успели.
Атака на Украину 2 июня 2026 - новости
Как писал Главред, в ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического вооружения. В столице раздалась серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.
По данным ГосЧС, в Киеве в результате российского обстрела 2 июня по состоянию на 08:00 известно о 4 погибших и 58 пострадавших, из них 3 детей.
В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.
Утром во вторник, 2 июня, российская оккупационная армия снова атаковала Киев баллистикой. После ночных ударов в столице снова прозвучали очень громкие взрывы. Мониторы предупреждали о движении ракет "Циркон" в направлении столицы.
Харьковская область также попала под массированный вражеский обстрел. Произошли пожары, есть разрушения зданий и пострадавшие.
Горели жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и другие гражданские объекты. Также повреждены многоэтажные и частные жилые дома. По предварительным данным, пострадали 14 человек, в том числе один ребенок.
Кроме того, российские оккупанты атаковали Сумы ударными беспилотниками типа "Шахед" и "Молния". В городе зафиксировали несколько "прилетов".
Другие новости:
- Украина приближает прекращение огня своими действиями на фронте – Foreign Affairs
- Зеленский дал поручение дипломатам после Ставки: что в приоритете
- РФ содрогалась от мощных взрывов: где были попадания и масштабные пожарыґ
О персоне: Игорь Клименко
Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред