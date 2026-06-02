Ехал спасать людей: ракеты РФ убили майора Антона Ярмоленко в Днепре

Погибший был заместителем начальника пожарно-спасательного отряда.

Майор Антон Ярмоленко стал жертвой российской ракетной атаки

Кратко:

Во время массированной атаки на Днепр погиб спасатель

Заместитель начальника отряда Антон Ярмоленко ехал на вызов

Число жертв российского удара по городу возросло до девяти

Во время массированной атаки по Днепру в ночь на 2 июня 2026 погиб спасатель – это заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко. В момент удара он как раз направлялся по вызову, чтобы спасать людей. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, в результате российской атаки в Днепре разрушены многоквартирные дома. Девять человек погибли, среди них – ребенок.

"Среди жертв обстрела наш спасатель – заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко. В момент удара он как раз направлялся по вызову. Искренние соболезнования семье и коллективу", - отметил Клименко.

Антон Ярмоленко погиб во время обстрела

Как писал Главред, в ночь на 2 июня армия страны-агрессора РФ нанесла удар по Днепру. В результате атаки погибли восемь человек, в том числе и маленький мальчик 2023 года рождения. Кроме того, 36 человек пострадали.

Во время работы подразделений ГосЧС оккупанты нанесли повторный удар, в результате чего погиб спасатель.

В результате обстрела в городе частично разрушены двухэтажные и четырехэтажные многоквартирные жилые дома, предприятие, уничтожены гаражи и автомобили.

Повреждения получила и пожарно-спасательная часть: взрывной волной в здании выбиты окна. Возникшие пожары спасатели ликвидировали.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

Вероятно, под завалами разрушенного четырехэтажного дома находятся люди.

В частности, жительница города Людмила Кирилловна ждет, когда найдут ее сына. Во время российской атаки женщина находилась в одной комнате дома, а ее сын — в соседней. В результате попадания ракеты на мужчину обрушились бетонные конструкции.

Людмила Кирилловна надеется, что ее сына удастся найти живым.

Сегодня ей исполнилось 86 лет. Утром они с сыном собирались уехать на дачу, где было бы безопаснее, однако осуществить задуманное не успели.

Атака на Украину 2 июня 2026 - новости

Как писал Главред, в ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического вооружения. В столице раздалась серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

По данным ГосЧС, в Киеве в результате российского обстрела 2 июня по состоянию на 08:00 известно о 4 погибших и 58 пострадавших, из них 3 детей.

В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Ракета "Циркон"

Утром во вторник, 2 июня, российская оккупационная армия снова атаковала Киев баллистикой. После ночных ударов в столице снова прозвучали очень громкие взрывы. Мониторы предупреждали о движении ракет "Циркон" в направлении столицы.

Харьковская область также попала под массированный вражеский обстрел. Произошли пожары, есть разрушения зданий и пострадавшие.

Горели жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и другие гражданские объекты. Также повреждены многоэтажные и частные жилые дома. По предварительным данным, пострадали 14 человек, в том числе один ребенок.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Сумы ударными беспилотниками типа "Шахед" и "Молния". В городе зафиксировали несколько "прилетов".

О персоне: Игорь Клименко Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

