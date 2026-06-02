Как правильно стирать подушки летом в домашних условиях: основные правила

Анна Косик
2 июня 2026, 04:07
Чтобы подушка не потеряла свой вид, важно знать несколько нюансов.
стиральная машина, подушка
Подушка будет как новая после стирки, если соблюдать несколько правил / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как часто нужно стирать подушки летом
  • Как правильно стирать подушку в стиральной машине

В подушках для сна скапливается много пыли и грязи, поэтому их рекомендуют стирать раз в 2-3 месяца. Но в летний период желательно делать это чаще. Об этом рассказала блогерша Алена Максимюк.

Главред узнал, что в TikTok она поделилась советами, как правильно стирать подушки, чтобы не тратить на этот процесс много времени и при этом не испортить их.

Как быстро постирать подушки

Прежде всего, как советует Алена, для стирки подушек нужно выбирать средства для белых вещей. Они содержат компоненты против желтизны и пятен от пота, которые эффективнее действуют на застарелые пятна.

Также в стиральную машину нужно бросить шарики для стирки, чтобы подушка не сбилась, и полотенце для уравновешивания барабана. Тогда всего за одну стирку подушка снова станет как новая.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

"Стираю на деликатном режиме при 30 градусах", — подчеркнула блогер.

Смотрите видео о том, как правильно стирать подушки:

@cleantok_alyona Показываю, как правильно стирать подушки И как Persil для белого помог отстирать желтые пятна пота

О персоне: cleantok_alyona

cleantok_alyona — украинская блогерша, за которой в TikTok следят более 10 тысяч пользователей. Алена рассказывает в соцсетях о секретах уборки и организации пространства, а также делится советами по созданию домашнего уюта.

Серия громких взрывов в Киеве: РФ комбинированно атакувала столицу, подробности

02:32Война
Громкие взрывы, разрушения, пожары и пострадавшие: РФ атаковала два больших города

01:59Война
РФ запустила "Калибры" и подняла "Тушки": когда ожидать ракеты над Украиной

00:26Война
Жизнь четырех знаков зодиака кардинально изменится после "голубой луны"

Китайский гороскоп на завтра, 2 июня: Кроликам - мстительность, Обезьянам - драма

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Трамп может положить конец войне РФ: в Forbes назвали эффективный инструмент против Путина

Трамп обратился к Си Цзиньпину с просьбой помочь завершить войну в Украине – СМИ

