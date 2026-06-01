Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Лук вырастет большим и будет хорошо сохраняться: чем подкормить его в июне

Руслан Иваненко
1 июня 2026, 18:46
google news Подпишитесь
на нас в Google
Городница рассказала, почему в июне луку особенно нужна органическая подкормка.
Лук, удобрение
Как вырастить крупные луковицы с помощью двух простых подкормок / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Чем подкормить лук в июне для большого урожая
  • Как правильно приготовить и применить зольный настой
  • Почему после двух подкормок удобрения больше не вносят

В июне лук переходит в фазу активного развития, когда от правильного ухода напрямую зависит будущий урожай. Именно в этот период растениям необходима грамотная подкормка, которая будет способствовать формированию крупных, плотных и хорошо сохранившихся луковиц.

Главред решил выяснить, какие удобрения лучше всего использовать в начале лета и как правильно их вносить для максимального результата.

видео дня

Как рассказала опытная огородница и автор YouTube-канала "Лунная Страна", современная схема ухода за луком состоит из двух последовательных этапов, которые помогают укрепить растения и повысить урожайность без значительных финансовых затрат.

По словам дачницы, первый этап предусматривает подкормку органическими удобрениями. Для этого можно использовать раствор коровяка, однако при его отсутствии можно применять куриный помет, перегной или зеленое удобрение, приготовленное путем сбраживания сорняков. Для такого настоя хорошо подходят крапива, клевер и одуванчик.

"Именно мощная и здоровая зелень становится основой будущего урожая, ведь через нее растение накапливает и транспортирует питательные вещества к луковице", — пояснила эксперт.

После внесения органики растения начинают активно наращивать зеленую массу. Листья становятся более сочными, крепкими и приобретают насыщенный зеленый цвет, что свидетельствует о полноценном развитии культуры.

Как приготовить зольный настой

Примерно через неделю после первой подкормки наступает второй этап. В это время луку нужны минеральные вещества, которые можно обеспечить с помощью обычной древесной золы.

Для приготовления настоя один литр просеянной золы заливают девятью литрами кипятка и оставляют настаиваться в течение двух суток. Перед использованием пол-литра полученного концентрата разводят в девяти литрах чистой воды и поливают междурядья.

Лук вырастет большим и будет хорошо сохраняться: чем подкормить его в июне
/ Инфографика: Главред

По словам садовода, такая подкормка не только способствует увеличению массы луковиц, но и дополнительно помогает защитить посадки от ряда грибковых заболеваний и вредителей.

"Зольный настой действует одновременно как источник полезных элементов и естественное защитное средство для огородных культур", — отметила автор.

В то же время она советует не превышать рекомендуемое количество подкормок. После выполнения этих двух процедур дополнительное внесение удобрений следует прекратить. Избыток питательных веществ в конце вегетационного периода может негативно повлиять на лежкость урожая и сократить срок его хранения.

Подробнее о том, чем подкормить лук в июне, смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Лунная страна"

"Лунная страна" — украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации по благоприятным дням для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. На данный момент подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лук удобрения
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский дал поручение дипломатам после Ставки: что в приоритете

Зеленский дал поручение дипломатам после Ставки: что в приоритете

19:56Война
"Проблемы игнорируются": Лубинец возмущен нарушениями прав граждан при мобилизации

"Проблемы игнорируются": Лубинец возмущен нарушениями прав граждан при мобилизации

19:17Украина
Худший показатель за 3 года: какую площадь Украины РФ оккупировала в мае

Худший показатель за 3 года: какую площадь Украины РФ оккупировала в мае

18:12Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
София Ротару показалась в Киеве и призналась в любви

София Ротару показалась в Киеве и призналась в любви

Почему в СССР спецслужбы носили именно кожаные куртки: ответ удивит многих

Почему в СССР спецслужбы носили именно кожаные куртки: ответ удивит многих

В украинском языке нет слова "почва" как правильно называть землю - знают не все

В украинском языке нет слова "почва" как правильно называть землю - знают не все

Судьба готовит щедрый подарок: какой знак зодиака окажется в центре внимания в июне 2026

Судьба готовит щедрый подарок: какой знак зодиака окажется в центре внимания в июне 2026

Жизнь четырех знаков зодиака кардинально изменится после "голубой луны"

Жизнь четырех знаков зодиака кардинально изменится после "голубой луны"

Последние новости

19:57

Куда на самом деле исчезла техника с ЧАЭС: тайна, которую скрывали годами

19:56

Зеленский дал поручение дипломатам после Ставки: что в приоритете

19:29

Уход за перцем в июне: почему больше не нужно обрывать цветы

19:17

Чем протереть мебель, чтобы пыль не оседала неделями: трюк, о котором знают единицы

19:17

"Проблемы игнорируются": Лубинец возмущен нарушениями прав граждан при мобилизации

Россия готовится взять один из областных центров Украины, это цель 2026 года - ПреображенскийРоссия готовится взять один из областных центров Украины, это цель 2026 года - Преображенский
19:10

Как атаки на нефтяную инфраструктуру влияют на Россию: Невзлин назвал главный эффектмнение

19:01

Урожай будет до конца лета: что нужно посадить на огороде в июнеВидео

18:46

Лук вырастет большим и будет хорошо сохраняться: чем подкормить его в июнеВидео

18:39

Лягушка залезла в дом: почему её нельзя трогать и чего ждать семье

Реклама
18:24

Некоторые продукты значительно подорожают летом: что больше всего вырастет в цене

18:12

Худший показатель за 3 года: какую площадь Украины РФ оккупировала в мае

18:03

Дуа Липа официально вышла замуж – как прошла свадьба

17:53

Какие украинские фамилии были под запретом в СССР: заставляли менять

17:36

"Теперь есть мы": звезда "Спіймати Кайдаша" объявила о пополнении в семьеВидео

17:30

В регионах пройдут дожди: где будет самая холодная погода

17:15

Трамп обратился к Си Цзиньпину с просьбой помочь завершить войну в Украине – СМИ

17:02

В украинском языке нет слова "плесень": как сказать правильно - знают не все

17:01

РФ ударила по роддому в Одесской области: во время атаки женщина рожала ребенка

16:54

Какие люди обладают "золотой аурой": месяц рождения раскроет скрытые черты

16:45

Как не испортить стильный образ прической: 4 важных правила на все случаи жизниВидео

Реклама
16:22

В Житомирской области пограничники сбили "Шахед" из стрелкового оружия

16:15

Почему 2 июня нельзя ходить на кладбище: какой церковный праздник

16:07

Один знак зодиака ждет невероятный месяц любви: гороскоп на июнь 2026Видео

16:06

Доллар и евро внезапно подскочили: новый курс валют на 2 июня

16:05

Какие вещи категорически нельзя вытирать бумажными полотенцами: список удивит

16:04

Рыба сама будет проситься на крючок: лучшие дни для рыбалки в июне 2026Видео

16:00

Можно ли давать детям пить сок: специалист предупредил родителей о вреде

15:49

Носил на руках: Коляденко и Билык поразили внезапным воссоединениемВидео

15:34

Когда начнется "денежный дождь": самые удачные дни для Козерогов в июне 2026

15:15

ТЦК могут расформировать: в Украине готовят реформу армии

15:00

Людей призывают мыть пол черным чаем летом — причина удивитВидео

14:59

Почему многоножки появляются в доме: как от них избавиться раз и навсегдаВидео

14:51

Попали прямо по больнице: россияне цинично обстреляли медучреждение на Сумщине

14:43

Стены больше не будут мокреть: простое домашнее средство поможет решить проблему

14:39

Путин упустил шанс заключить мирное соглашение, в РФ заговорили о конце войны - СМИ

14:37

"Придется ехать в Россию". Бывший владелец "Дельта Банка" Николай Лагун тщетно пытается оспорить в суде санкции СНБО и указ Зеленского — СМИ

14:06

"Манкуртство": известный режиссер прошелся по разрыву Повалий с сыном

14:00

Каждый второй водитель ошибается: тест по ПДД с нерегулируемым перекресткомВидео

13:43

5 запретов в праздник 2 июня: какие приметы и запреты нельзя нарушать

13:19

Трамп может положить конец войне РФ: в Forbes назвали эффективный инструмент против Путина

Реклама
13:14

"Очень тяжело": умер популярный герой шоу "Хата на тата"Видео

12:53

Аварийные отключения вернулись: без света остались тысячи жителей Полтавщины

12:29

ГВР и Всеукраинская федерация рукопашного боя подписали меморандум о сотрудничестве

12:18

Украинцев в ЕС могут лишить защиты: СМИ выяснили, кого коснутся изменения

12:07

Ошибка, которую допускают почти все: при какой температуре следует стирать полотенца

12:04

Китайский гороскоп на завтра, 2 июня: Кроликам - мстительность, Обезьянам - драма

11:53

Солнце резко изменило поведение: прогноз магнитных бурь на 1–3 июня 2026

11:34

Придет потепление, но не везде: в каких областях задержится непогода

11:34

Можно сэкономить немало денег: какие приборы нужно выключать на ночь

11:05

Украина приближает прекращение огня своими действиями на фронте – Foreign Affairs

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять