Лук вырастет большим и будет хорошо сохраняться: чем подкормить его в июне

Городница рассказала, почему в июне луку особенно нужна органическая подкормка.

Как вырастить крупные луковицы с помощью двух простых подкормок

Вы узнаете:

Чем подкормить лук в июне для большого урожая

Как правильно приготовить и применить зольный настой

Почему после двух подкормок удобрения больше не вносят

В июне лук переходит в фазу активного развития, когда от правильного ухода напрямую зависит будущий урожай. Именно в этот период растениям необходима грамотная подкормка, которая будет способствовать формированию крупных, плотных и хорошо сохранившихся луковиц.

Главред решил выяснить, какие удобрения лучше всего использовать в начале лета и как правильно их вносить для максимального результата.

Как рассказала опытная огородница и автор YouTube-канала "Лунная Страна", современная схема ухода за луком состоит из двух последовательных этапов, которые помогают укрепить растения и повысить урожайность без значительных финансовых затрат.

По словам дачницы, первый этап предусматривает подкормку органическими удобрениями. Для этого можно использовать раствор коровяка, однако при его отсутствии можно применять куриный помет, перегной или зеленое удобрение, приготовленное путем сбраживания сорняков. Для такого настоя хорошо подходят крапива, клевер и одуванчик.

"Именно мощная и здоровая зелень становится основой будущего урожая, ведь через нее растение накапливает и транспортирует питательные вещества к луковице", — пояснила эксперт.

После внесения органики растения начинают активно наращивать зеленую массу. Листья становятся более сочными, крепкими и приобретают насыщенный зеленый цвет, что свидетельствует о полноценном развитии культуры.

Как приготовить зольный настой

Примерно через неделю после первой подкормки наступает второй этап. В это время луку нужны минеральные вещества, которые можно обеспечить с помощью обычной древесной золы.

Для приготовления настоя один литр просеянной золы заливают девятью литрами кипятка и оставляют настаиваться в течение двух суток. Перед использованием пол-литра полученного концентрата разводят в девяти литрах чистой воды и поливают междурядья.

По словам садовода, такая подкормка не только способствует увеличению массы луковиц, но и дополнительно помогает защитить посадки от ряда грибковых заболеваний и вредителей.

"Зольный настой действует одновременно как источник полезных элементов и естественное защитное средство для огородных культур", — отметила автор.

В то же время она советует не превышать рекомендуемое количество подкормок. После выполнения этих двух процедур дополнительное внесение удобрений следует прекратить. Избыток питательных веществ в конце вегетационного периода может негативно повлиять на лежкость урожая и сократить срок его хранения.

Об источнике: YouTube-канал "Лунная страна" "Лунная страна" — украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации по благоприятным дням для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. На данный момент подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.

