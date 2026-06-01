Стены больше не будут мокреть: простое домашнее средство поможет решить проблему

Белый уксус и пищевая сода могут стать вашими союзниками в борьбе с поверхностной влагой, если их правильно нанести на стены.

Как удалить плесень со стен / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Пятна влаги редко возникают внезапно — обычно все начинается с тусклой тени в углу или на потолке. Иногда о проблеме первыми "сообщают" не стены, а затхлый запах. Внешне это кажется мелочью, но со временем влага портит покрытие и создает условия для появления плесени.

Как распознать тип сырости

Специалисты отмечают, что прежде чем приступать к очистке, нужно понять, с каким типом сырости вы имеете дело. Конденсация проявляется в виде зеленоватых или черных пятен в ванных комнатах и кухнях — она поверхностная и хорошо поддается очистке, пишет издание La Nacion.

Пятна от проникновения воды ведут себя иначе: они желтеют, расползаются после дождя или использования воды и часто вызывают отслоение краски. Самый сложный вариант — капиллярное поднятие влаги из грунта, которое сопровождается белыми соляными пятнами и стойкими следами.

Метод, который маляры используют чаще всего

Когда причина — именно конденсация, маляры советуют простой и безопасный способ, который давно применяют в работе. Поверхность обрабатывают пищевой содой, а затем сбрызгивают белым уксусом. Несколько минут реакции — и плесень размягчается, не повреждая краску.

После этого достаточно протереть стену влажной тряпкой и хорошо просушить помещение. Уксус дезинфицирует, сода очищает, а вместе они действуют без абразивного эффекта.

Хлор также может уничтожать грибок, но специалисты предупреждают, что он агрессивен к покрытиям. Его применяют только тогда, когда пятна серьезные и планируется дальнейшая перекраска.

Когда очистка не помогает

Если стена остается влажной или пятна возвращаются, проблема глубже, чем кажется на первый взгляд. В случае протечки нужно устранить источник воды и дать стене полностью высохнуть. При капиллярной влажности работают только структурные решения — инъекции, электроосмос или специальные конвекционные системы.

В таких помещениях рекомендуют использовать воздухопроницаемые материалы и краски, противодействующие сырости.

Как предотвратить повторное появление пятен

Профилактика остается самым эффективным способом защиты. Регулярное проветривание, вытяжки во влажных зонах, осушители и контроль за уплотнениями значительно снижают риск появления пятен.

А для стен, которые страдают каждую зиму, специалисты рекомендуют краски с антиконденсационными свойствами — они не заменяют вентиляцию, но помогают дольше сохранять поверхности чистыми.

Об источнике: La Nacion La Nacion — костариканская ежедневная газета, одно из крупнейших периодических печатных изданий страны. В ней публикуются новости, аналитические статьи, обзоры и другая информация по различным темам, в частности по политике, экономике, культуре, спорту и другим сферам, пишет Википедия.

