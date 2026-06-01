ТЦК могут расформировать: в Украине готовят реформу армии

Функциональные обязанности ТЦК и СП могут быть разделены.

В Украине представят реформу вооруженных сил

Что известно:

В Украине готовят реформу армии

В Украине могут расформировать ТЦК и СП

В Украине планируют представить реформу вооруженных сил. Она предусматривает комплексную трансформацию вооруженных сил, новые контракты, зарплаты и сроки службы. Новую реформу могут представить в течение месяца. Об этом сообщает РБК-Украина.

Член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Соломия Бобровская отметила, что в Украине могут расформировать ТЦК и СП. Она отметила, что Министерство обороны не хочет видеть эту структуру в таком виде, как сейчас.

"Команда Михаила (Федорова, министра обороны Украины — ред.) точно понимает, что они больше в такой форме ТЦК не хотят видеть... Подход брать всех подряд на улицах, часть людей имела отсрочки или бронирование, но у них были заломаны руки в автобусе — это должно прекратиться", — сказала Бобровская.

Она добавила, что функциональные обязанности ТЦК и СП могут разделить. Им могут оставить обязанности по социальному обеспечению и оповещению.

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Президент Владимир Зеленский анонсировал реформы системы денежного обеспечения и контрактов в ВСУ, в частности повышение зарплат военным до 30 тысяч гривен и более для фронтовиков, а также введение специальных контрактов для пехоты с выплатами до 400 тысяч гривен, что должно стать ключевым элементом масштабной реформы армии. Уже в июне ожидаются первые результаты этих изменений для солдат и командиров обороны.

По данным "Украинской правды", система боевых выплат готовится по модели "10/20/40", где 10 тысяч гривен в день выплачивается просто за пребывание на позиции, 20 тысяч — за штурмовые действия и 40 тысяч — за активные наступательные операции. Также предусмотрена контрактная служба с четкими сроками от 10 месяцев для боевых военных до 2 лет для тыловых, с возможностью демобилизации или отсрочки после окончания, что дополняет современную модель с улучшением условий денежного обеспечения.

Как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подробно описал динамику боевых действий и напомнил о планах военного руководства внедрить систему четких контрактов с ротациями, а также обновленную модель выплат.

О ведомстве: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины — центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

