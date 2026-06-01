Путин упустил шанс заключить мирное соглашение, в РФ заговорили о конце войны - СМИ

Российские чиновники начали понимать, что спасти ситуацию может только прекращение боевых действий.

Российское правительство не знает, как выполнить приказ Путина

Кратко:

Экономическая ситуация в РФ ухудшается

Путин приказал найти способ восстановить экономический рост России

Предприятия РФ считают, что для экономического роста нужно закончить войну

Темпы роста экономики страны-агрессора России резко замедлились. По последним прогнозам, в 2026 году ожидается рост всего на 0,4%. Об этом пишет Reuters.

Ухудшают ситуацию в экономической сфере РФ в последнее время атаки украинских дронов вглубь территории противника. В результате ударов Сил обороны в России выведены из строя НПЗ, нефтебазы, стратегические заводы и порты, от которых зависит экономика.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

ВСУ уже повлияли на четверть нефтеперерабатывающих мощностей РФ и создали риск дефицита топлива. В этих обстоятельствах кремлевский диктатор Владимир Путин приказал своим чиновникам найти способы восстановления экономического роста.

"Предприятия говорят, что лучшим способом достичь этого было бы прекратить войну в Украине", — пишет издание.

Высокопоставленный руководитель российской корпорации сказал Reuters, что на это указывает рост и энтузиазм на российском фондовом рынке после каждой позитивной новости с мирных переговоров по Украине, проходящих при посредничестве США.

Но проблема в том, что Путин уже упустил хорошую возможность заключить мирное соглашение в прошлом году, и сейчас экономика демонстрирует признаки нестабильности. При этом правительство РФ по сути ничего не может предложить для восстановления роста.

Может ли РФ спасти свою экономику — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам экономиста, политика и бывшего заместителя министра энергетики РФ Владимира Милова, финансовые проблемы России настолько серьезны, что даже временный рост доходов в течение нескольких месяцев не способен существенно повлиять на общую ситуацию.

Даже продажа нефти по цене около 100 долларов за баррель не позволит России преодолеть глубокий финансовый кризис. Для сбалансирования бюджета в этом году и покрытия части дефицита России необходимо, чтобы средняя цена на нефть в период до декабря составляла около 90 долларов за баррель.

Напомним, Главред писал, что 2026 год может стать для России периодом серьезных внутренних потрясений, и ключевым источником рисков выглядит именно экономика.

Ранее депутат Госдумы РФ Ренат Сулейманов заявил, что так называемую "СВО" нужно как можно скорее заканчивать, потому что экономика не выдерживает такой нагрузки. Уже официально 40% федерального бюджета идет на оборону и безопасность.

Накануне стало известно, что Владимир Путин впервые официально признал начало спада российской экономики. Это свидетельствует о кризисе невиданных масштабов.

Об источнике: Reuters Reuters — британское новостное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

