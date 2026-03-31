Экономику России спасет лишь один рискованный сценарий — экономист раскрыл детали

Стан бюджету РФ напрямую зависит от мировых цен на нефть, которые при определенных условиях могут вырасти и временно поддержать ее экономику, указал экономист.

https://glavred.info/world/ekonomiku-rossii-spaset-lish-odin-riskovannyy-scenariy-ekonomist-raskryl-detali-10753394.html Ссылка скопирована

Почему война в Иране не спасет экономику России

О чем идет речь в материале:

Краткосрочное повышение цен на нефть не решит финансовые проблемы России

Рост стоимости нефти до 200 долларов за баррель может стать проблемой

Финансовые проблемы России настолько серьезны, что даже временный рост доходов в течение нескольких месяцев из-за обострения ситуации вокруг Ирана не способен существенно повлиять на общую ситуацию. Об этом во время чата на Главреде сообщил экономист, политик и бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.

По его словам, даже продажа нефти по цене около 100 долларов за баррель не позволит России преодолеть глубокий финансовый кризис.

видео дня

Он отмечает, что для сбалансирования бюджета в этом году и покрытия части дефицита России необходимо, чтобы средняя цена на нефть в период с марта по декабрь составляла около 90 долларов за баррель, ведь ключевое значение имеет не текущая стоимость, а средний показатель за длительный период.

"Если до конца года цена на нефть составит 90–100 долларов, то это будет сильным подарком Путину, и в России закроют бюджет этого года и смогут продержаться еще год-другой. Несмотря на то, что все проблемы в российской экономике обостряются, это будет сильный приток денег. Если же цена быстро упадет, то считайте, что ничего и не было. Этот дополнительный windfall (непредвиденная, внезапная сверхприбыль, полученная компанией или отраслью не благодаря эффективности управления, а благодаря удачной конъюнктуре рынка, – ред.), то есть поступления от подорожания нефти, будут очень быстро проедены", – указал он.

Он также отметил, что в случае, если в течение ближайших двух-трех недель не будет решена проблема с Ормузским проливом и он останется заблокированным, цены могут резко вырасти — вплоть до 200 долларов за баррель.

Экономист подчеркнул критичность ситуации, объяснив, что страны Азии, которые зависят от поставок нефти из Персидского залива, фактически остаются без топлива, вынуждены ограничивать потребление и активно искать любые доступные объемы на рынке. Если такая ситуация затянется до апреля, резкое подорожание нефти станет вполне вероятным.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Каков худший сценарий роста цен на нефть — мнение эксперта

Как писал Главред, война в Иране может вызвать беспрецедентный рост мировых цен на нефть. В случае длительного конфликта на Ближнем Востоке стоимость барреля Brent может подняться до 200 долларов. Об этом сообщил эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус.

"Самая высокая цифра из озвученных серьезными источниками сейчас — 215 долларов за баррель Brent. Такой прогноз озвучила The Wall Street Journal в случае многомесячной войны", — отметил он.

По его словам, ситуация может существенно обостриться, если боевые действия затянутся на несколько месяцев, ведь через Ормузский пролив проходит около пятой части мировых поставок нефти, и любые перебои там сразу влияют на рынок.

Он также отметил, что в случае начала наземной операции цена на нефть почти гарантированно может вырасти до 150 долларов за баррель уже в ближайшее время, а отметка в 200 долларов также выглядит вполне возможной.

Цены на нефть — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, удары украинских беспилотников по объектам на территории РФ заставляют Москву пересматривать свои экспортные приоритеты. Об этом сообщает Fortune. В частности, в Кремле вновь обсуждают возможность введения запрета на экспорт бензина, поскольку его поставки за границу могут усугубить дефицит на внутреннем рынке. В то же время Россия сохраняет возможность экспортировать нефть через восточные терминалы, ориентированные на азиатские страны.

В этом году Украина осуществила самую масштабную атаку на российскую энергетическую инфраструктуру, поразив нефтяные резервуары и ключевые объекты в стратегическом порту Усть-Луга. Как пишет The Telegraph, повторный удар по этому объекту рассматривается как серьезный провал российской системы обороны, ведь пожар на терминале нанес удар и по доходам Кремля, поразив важный источник финансирования войны именно в критический момент.

В то же время новые удары Ирана по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива могут вызвать очередные колебания мировых цен на нефть, что также повлияет на глобальный рынок энергоресурсов. Об этом заявил эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус.

Другие новости:

О личности: Владимир Милов Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) – российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в области энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997–2002 гг. — работал в правительстве РФ. Май–октябрь 2002 г. — заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год — член политсовета движения "Солидарность". В 2010–2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году уехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред