"Цены взлетят в космос": озвучен тревожный прогноз по стоимости нефти

Мария Николишин
13 марта 2026, 10:59
Эксперт говорит, что есть несколько негативных факторов, которые будут повышать цены на нефть.
Что будет влиять на стоимость нефти / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

  • Новые удары со стороны Ирана могут спровоцировать рост цен на нефть
  • Такие же последствия будут иметь удары Израиля по иранской инфраструктуре
  • Вероятность наземной операции против Ирана также окажет негативное влияние

Спровоцировать очередные скачки цен на нефть могут новые удары со стороны Ирана по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус.

По его словам, выбор целей там огромен, но при этом системы ПВО не у всех хорошие и у многих стран исчерпаны запасы ракет для таких систем.

видео дня

"Поэтому если через час мы увидим новость о том, что, например, Иран нанес удар по нефтяному порту, что взорван танкер, или, еще хуже, атаковано месторождение, – потому что такие пожары очень трудно тушить, – или поражены хранилища нефтепродуктов, заводы по сжижению газа и т.д., – цены на нефть сразу начнут ползти вверх", – подчеркнул он.

Гардус добавил, что также остается совершенно непонятным, согласен ли Израиль на сворачивание операции.

По его мнению, если появятся новости о том, что Израиль снова наносит удары по иранской энергетической инфраструктуре – месторождениям, портам, танкерам, нефтехранилищам, – это также подтолкнет цены вверх.

"Что еще может повлиять? Например, новости о проблемах в нефтегазовой отрасли стран региона. Допустим, Катар уже заявлял о прекращении сжижения газа, потому что его негде хранить. Если какая-то другая страна заявит, что нефтехранилища заполнены и приходится замораживать скважины, – это очень плохая новость для рынка, которая может подтолкнуть цены вверх", – говорит эксперт.

Кроме того, не стоит забывать о негативных политических факторах. Так, Гардус отметил, что если в любой момент появится заявление Дональда Трампа о том, что переговоры сорвались и рассматривается возможность наземной операции, тогда цены просто взлетят в космос.

"То есть любая новость о том, что растет вероятность наземной операции против Ирана, практически автоматически отправит цены на нефть в небо", - подытожил он.

Смотрите видео интервью Максима Гардуса Главреду о ценах на бензин в Украине:

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, если конфликт в Иране будет урегулирован и Ормузский пролив разблокируют, цены на нефть и топливо могут снизиться. Впрочем, возвращение цен к докризисным уровням произойдет не сразу.

Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус считает, что несмотря на стремительный рост мировых цен на нефть, резкое подорожание топлива до 100-150 гривен за литр пока маловероятно.

В то же время народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что ситуация с дефицитом горюче-смазочных материалов может возникнуть в Украине уже в апреле.

О персоне: Максим Гардус

Максим Гардус - украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран.

Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.

нефть бензин цены на нефть цена бензина Максим Гардус
Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали Кремлю

Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали Кремлю

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

Гороскоп на завтра 14 марта: Тельцам - неудача, Козерогам - напряжение

Гороскоп на завтра 14 марта: Тельцам - неудача, Козерогам - напряжение

В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

