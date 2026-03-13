'Цены взлетят в космос': озвучен тревожный прогноз по стоимости нефти

Главное из заявления эксперта:
- Новые удары со стороны Ирана могут спровоцировать рост цен на нефть
- Такие же последствия будут иметь удары Израиля по иранской инфраструктуре
- Вероятность наземной операции против Ирана также окажет негативное влияние
Спровоцировать очередные скачки цен на нефть могут новые удары со стороны Ирана по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус.
По его словам, выбор целей там огромен, но при этом системы ПВО не у всех хорошие и у многих стран исчерпаны запасы ракет для таких систем.
"Поэтому если через час мы увидим новость о том, что, например, Иран нанес удар по нефтяному порту, что взорван танкер, или, еще хуже, атаковано месторождение, – потому что такие пожары очень трудно тушить, – или поражены хранилища нефтепродуктов, заводы по сжижению газа и т.д., – цены на нефть сразу начнут ползти вверх", – подчеркнул он.
Гардус добавил, что также остается совершенно непонятным, согласен ли Израиль на сворачивание операции.
По его мнению, если появятся новости о том, что Израиль снова наносит удары по иранской энергетической инфраструктуре – месторождениям, портам, танкерам, нефтехранилищам, – это также подтолкнет цены вверх.
"Что еще может повлиять? Например, новости о проблемах в нефтегазовой отрасли стран региона. Допустим, Катар уже заявлял о прекращении сжижения газа, потому что его негде хранить. Если какая-то другая страна заявит, что нефтехранилища заполнены и приходится замораживать скважины, – это очень плохая новость для рынка, которая может подтолкнуть цены вверх", – говорит эксперт.
Кроме того, не стоит забывать о негативных политических факторах. Так, Гардус отметил, что если в любой момент появится заявление Дональда Трампа о том, что переговоры сорвались и рассматривается возможность наземной операции, тогда цены просто взлетят в космос.
"То есть любая новость о том, что растет вероятность наземной операции против Ирана, практически автоматически отправит цены на нефть в небо", - подытожил он.
Смотрите видео интервью Максима Гардуса Главреду о ценах на бензин в Украине:
Цены на топливо - последние новости
Как сообщал Главред, если конфликт в Иране будет урегулирован и Ормузский пролив разблокируют, цены на нефть и топливо могут снизиться. Впрочем, возвращение цен к докризисным уровням произойдет не сразу.
Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус считает, что несмотря на стремительный рост мировых цен на нефть, резкое подорожание топлива до 100-150 гривен за литр пока маловероятно.
В то же время народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что ситуация с дефицитом горюче-смазочных материалов может возникнуть в Украине уже в апреле.
Читайте также:
- Запасы старые, а цены новые: эксперт объяснил, как хитрят с ценами на бензин
- Бензин может подешеветь до 50-60 гривен: украинцам назвали условие падения цен
- Цены на бензин выросли: эксперт сказал, стоит ли ждать резкого скачка цен на продукты
О персоне: Максим Гардус
Максим Гардус - украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран.
Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред