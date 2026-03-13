'Цены взлетят в космос': озвучен тревожный прогноз по стоимости нефти

Эксперт говорит, что есть несколько негативных факторов, которые будут повышать цены на нефть.

Что будет влиять на стоимость нефти / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Новые удары со стороны Ирана могут спровоцировать рост цен на нефть

Такие же последствия будут иметь удары Израиля по иранской инфраструктуре

Вероятность наземной операции против Ирана также окажет негативное влияние

Спровоцировать очередные скачки цен на нефть могут новые удары со стороны Ирана по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус.

По его словам, выбор целей там огромен, но при этом системы ПВО не у всех хорошие и у многих стран исчерпаны запасы ракет для таких систем.

"Поэтому если через час мы увидим новость о том, что, например, Иран нанес удар по нефтяному порту, что взорван танкер, или, еще хуже, атаковано месторождение, – потому что такие пожары очень трудно тушить, – или поражены хранилища нефтепродуктов, заводы по сжижению газа и т.д., – цены на нефть сразу начнут ползти вверх", – подчеркнул он.

Гардус добавил, что также остается совершенно непонятным, согласен ли Израиль на сворачивание операции.

По его мнению, если появятся новости о том, что Израиль снова наносит удары по иранской энергетической инфраструктуре – месторождениям, портам, танкерам, нефтехранилищам, – это также подтолкнет цены вверх.

"Что еще может повлиять? Например, новости о проблемах в нефтегазовой отрасли стран региона. Допустим, Катар уже заявлял о прекращении сжижения газа, потому что его негде хранить. Если какая-то другая страна заявит, что нефтехранилища заполнены и приходится замораживать скважины, – это очень плохая новость для рынка, которая может подтолкнуть цены вверх", – говорит эксперт.

Кроме того, не стоит забывать о негативных политических факторах. Так, Гардус отметил, что если в любой момент появится заявление Дональда Трампа о том, что переговоры сорвались и рассматривается возможность наземной операции, тогда цены просто взлетят в космос.

"То есть любая новость о том, что растет вероятность наземной операции против Ирана, практически автоматически отправит цены на нефть в небо", - подытожил он.

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, если конфликт в Иране будет урегулирован и Ормузский пролив разблокируют, цены на нефть и топливо могут снизиться. Впрочем, возвращение цен к докризисным уровням произойдет не сразу.

Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус считает, что несмотря на стремительный рост мировых цен на нефть, резкое подорожание топлива до 100-150 гривен за литр пока маловероятно.

В то же время народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что ситуация с дефицитом горюче-смазочных материалов может возникнуть в Украине уже в апреле.

О персоне: Максим Гардус Максим Гардус - украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран. Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.

