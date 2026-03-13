Укр
"Плохая история": Танчинец появился с новой женой и заговорил о детях

Кристина Трохимчук
13 марта 2026, 11:43
Лидер группы "Без обмежень" поделился семейными планами.
Сергей Танчинец - жена
Сергей Танчинец - жена / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлиана Танчинец

Вы узнаете:

  • Сергей Танчинец появился на публике с женой
  • Планирует ли пара прибавление в семье

Известный украинский певец и лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец сделал редкое появление на светском мероприятии со своей второй женой Юлианой Корецкой. В интервью проекту "Тур зірками" артист рассказал о планах на прибавление в семье.

Пара появилась на премьере фильма "Коли ти розлучишся" после своей тайной свадьбы, о которой фронтмен группы сообщил в январе. Юлиана примерила смелое кружевное мини-платье с глубоким вырезом, которое надела без бюстгальтера. Поверх откровенного наряда супруга музыканта накинула пиджак, а дополнила образ неожиданным сочетанием белых носков и обуви на плоской подошве. Лаконичный пучок и естественный макияж подчеркнули элегантность аутфита.

видео дня
Юлиана Танчинец - образ на красной дорожке
Юлиана Танчинец - образ на красной дорожке / фото: instagram.com, Юлиана Танчинец

Сергей Танчинец признался, что уже обсуждает со своей избранницей вопрос о будущих детях. Как отметил певец, лучший период для этого — спустя несколько лет после свадьбы. Артист хочет учесть свой горький опыт, полученный в предыдущем браке, и больше помогать возлюбленной после рождения малыша.

"Мы оба очень любим детей. И я своих двоих, которые у меня есть, и Юлиана… Мы хотим детей, правда, и они у нас обязательно будут. Но сейчас чрезвычайно плотный график, и было бы нечестно ездить на концерты самому, несмотря на ребенка, который дома с мамой без меня… Я так уже жил. К сожалению, у меня был такой опыт, когда дети были постоянно дома, а я был постоянно в дороге. И это плохая история", — высказал мнение Танчинец.

Сергей Танчинец - дети
Сергей Танчинец - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлиана Танчинец

Исполнитель также заметил, что они не устраивали пышную свадьбу, поскольку считали это неуместным в такое время. Как признался лидер группы "Без обмежень", на чувства пары официальная регистрация брака не повлияла.

"Сейчас было кстати провести этот вечер вдвоем, тихо, спокойно. Насладиться этим моментом… Когда мы начали свои отношения, мы уже понимали, что мы поженимся… Отношения какими были, такими и остались", — поделился певец.

Сергей Танчинец

Сергей Танчинец - украинский певец. Являеся лидером и продюсером группы Без Обмежень. Заслуженный артист Украины (2020).

