Укр
Эксперты назвали ТОП-5 пород кошек для семьи и квартиры: первое место неожиданное

Юрий Берендий
12 марта 2026, 23:35
Эксперты назвали ТОП-5 пород кошек, которые лучше всего подходят для семьи. В рейтинг вошли сибирская кошка, регдол, сиамская кошка и неожиданный лидер.
Эксперты назвали ТОП-5 пород кошек для семьи и квартиры: первое место неожиданное
ТОП-5 пород кошек для дома - эксперты назвали лучшие породы кошек / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Какие породы кошек подходят для семьи
  • Какие породы кошек лучше всего подходят для квартиры

Выбор кота для дома — важное решение, особенно если речь идет о семье или жизни в квартире. Специалисты из проекта AnimalWised в видео на YouTube назвали пять пород кошек, которые лучше всего подходят для домашней жизни. В рейтинг вошли как популярные породистые животные, так и неожиданный фаворит, возглавивший список.

Эксперты объясняют, что некоторые кошки лучше приспосабливаются к жизни рядом с людьми, легче находят контакт с детьми и комфортно чувствуют себя даже в небольших квартирах.

видео дня

Главред выяснил, какой кот подходит для дома.

5 место — сибирский кот

Сибирская кошка открывает рейтинг лучших кошек для семьи. Эта порода известна своей густой шерстью и дружелюбным характером.

Зооэксперты отмечают, что, несмотря на крепкое телосложение, эти животные очень нежны с людьми.

"На пятом месте — сибирский кот, порода с впечатляющей шерстью и кротким, преданным характером. Несмотря на крепкое телосложение, он чрезвычайно ласковый и хорошо приспосабливается к жизни в семье", — пояснили специалисты.

Такие кошки легко адаптируются к домашней среде и хорошо ладят с хозяевами.

4 место — регдол

Четвертую позицию заняла порода Регдол, которую часто называют одной из самых спокойных в мире.

По словам экспертов, именно ее характер сделал регдола популярным среди людей, которые ищут ласкового и тихого домашнего питомца.

"Знаете ли вы, что ее называют регдол, потому что это самая спокойная кошка в мире? Если ее поднять, она падает, как кукла-регдол, и является ласковой, спокойной и идеальной для тех, кто ищет кота, который любит объятия", — отметили зооэксперты.

3 место — европейская короткошерстная

Третье место заняла европейская короткошерстная кошка — порода, известная своей выносливостью и независимостью.

Эксперты подчеркивают, что эти кошки прекрасно адаптируются к различным условиям проживания.

"На третьем месте — европейская короткошерстная кошка, сильная и независимая порода, которая легко приспосабливается к любому дому. Это также самая распространенная порода в приютах, поэтому ее усыновление — отличный вариант", — говорится в видео.

Смотрите видео о том, какие породы кошек идеальны для квартиры:

2 место — сиамская кошка

Второе место в списке заняла сиамская кошка, которая известна своей активностью и сильным характером.

Эти животные очень привязываются к хозяевам и любят общаться.

"На втором месте в списке — сиамская кошка, известная своей элегантностью и общительным характером. Они чрезвычайно игривы и выразительны, очень привязываются к своим хозяевам, но имейте в виду, что они много мяукают", — отметили эксперты.

1 место — кошки смешанной породы

Самым большим сюрпризом рейтинга стало первое место. Его получили не породистые животные, а кошки без определенной породы.

Эксперты отмечают, что именно такие животные часто становятся лучшими домашними любимцами.

"И на первом месте... Кошки смешанной породы. Да, именно те кошки без породы, которые ждут в приютах. Они уникальны, любящи и нуждаются в доме больше всех. Если вы действительно хотите помочь, усыновите кошку смешанной породы и дайте ей второй шанс", — подытожили специалисты.

По словам экспертов, беспородные кошки часто обладают крепким здоровьем, разнообразным характером и могут стать верными друзьями для всей семьи.

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised – это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, предоставляемая специалистами AnimalWised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

