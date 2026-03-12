Укр
Свет не для всех - новые графики отключений в Запорожской области на 13 марта

Юрий Берендий
12 марта 2026, 20:37обновлено 12 марта, 21:08
В Запорожской области 13 марта будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, введенные для стабилизации работы энергосистемы.
13 марта в Запорожской области введут графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает "Запорожьеоблэнерго".

Отмечается, что соответствующее решение принято по указанию НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы Объединенной энергосистемы.

Отключения света будут происходить по очередям и подчергам с учетом 30 минут, необходимых для переключения. Кроме того, с 17:00 до 23:00 в полном объеме будут действовать графики ограничения мощности, которые будут охватывать пять очередей.

Часы отключений электроэнергии по очередям и подочередям:

1.1: 18:00 – 22:30

2.1: 16:30 – 18:30

4.1: 16:30 – 18:30

5.2: 18:00 – 22:30

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 13 марта в Украине введут графики почасовых отключений электроэнергии, а также ограничения мощности для промышленных и бытовых потребителей. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

В частности, 13 марта по распоряжению НЭК "Укрэнерго" графики почасовых отключений будут действовать и в Черкасской области. Как сообщили в "Черкассыоблэнерго", ограничения вводят из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.

По словам заместителя председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Жупанина, графики отключений электроэнергии в Украине могут действовать еще как минимум в течение месяца.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

