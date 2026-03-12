"Бегаем по лесу с криками": известная ведущая заявила о пропаже ребенка

Семилетний Андрей сильно напугал звездную маму.

У Валентины Хамайко пропал сын / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валентина Хамайко

Как пропал сын Валентины Хамайко

Где он нашелся

Известная украинская ведущая Валентина Хамайко рассказала о том, как 7-летний сын напугал ее своим исчезновением. Эмоциями после сумасшедшего утра звезда поделилась в своем Instagram.

Как оказалось, ведущая отправила маленького Андрея утром выгулять собак. Сын вышел на улицу без телефона и не вернулся домой вовремя, сильно перепугав Хамайко.

"Дети умеют бодрить лучше любого кофе. Утро выдалось эмоциональным. Хронология: 7.00. Андрей: "Мам, я пойду выгуляю собак". Спасибо, сын, я как раз готовлю завтрак. 7.15. Все за столом, Андрея нет. Первые разговоры, что как-то долго гуляет и до сих пор не вернулся", — написала Валентина.

Валентина Хамайко - дети / фото: instagram.com, Валентина Хамайко

Заметив пропажу сына, ведущая вместе с мужем Андреем Онистратом начала активные поиски. Пара обратилась в полицию и начала прочесывать ближайший лес своими силами.

"7.20. Я, муж и Михаил уже бегаем по лесу с криками. 7.25. Нигде нет. Звоню мужу: "Звони в полицию". В ответ: "Уже звонил, заявление приняли". Я уже прокручиваю в голове, в какой одежде он вышел, чтобы описывать, и вспоминаю, где по селу есть камеры, которые могли зафиксировать ребенка. И тут вдруг он отзывается — и по звуку где-то у дома. Мы все начали сходиться, в голове смесь эмоций. Хочется обнять и отругать одновременно", — высказалась ведущая.

Фото сына Хамайко после пропажи / фото: instagram.com, Валентина Хамайко

Оказалось, что Андрей все это время находился совсем рядом. Поскольку у мальчика нет собственного телефона, он нашел хитрый способ поиграть: в их семейном электрокаре есть опция с играми, когда машина стоит в режиме парковки. Пока перепуганные родители и близкие прочесывали лес с криками и вызывали полицию, ребенок спокойно сидел в автомобиле и был полностью поглощен процессом. Полиция закрыла дело, убедившись, что с ребенком все в порядке, а комментаторы посоветовали Валентине Хамайко купить сыну детские смарт-часы, которые будут показывать местоположение ребенка.

О персоне: Валентина Хамайко Валентина Хамайко - ведущая канала 1+1 Украина, проекта "Храбрые сердца" с Ахтемом Сеитаблаевым и утреннего проекта "Завтрак с 1+1". Менторка проекта "Роща детских снов". Лектор 1+1 Media School, куратор курса "Ведущий" для детей. Мастерица кулинарного и кондитерского дела - автор кулинарной книги-бестселлера "Сладкое воскресенье". Бизнесвумен, соучредитель бренда одежды TAIYŌ. Поддерживает благотворительные дела и инициативы.

