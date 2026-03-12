По 1500 грн пенсионерам и кэшбэк за топливо: в Украине анонсировали новые выплаты

Зеленский заявил, что планируется разработать несколько программ поддержки для граждан.

Некоторые украинцы получат денежную помощь / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное:

В Украине появятся новые программы помощи людям

В частности, готовится программа специальной доплаты для украинских пенсионеров

Также украинцам планируют компенсировать часть расходов на топливо

В Украине готовятся новые программы помощи для людей. Они будут направлены на поддержку пенсионеров и лиц, которые больше всего страдают от проблем на рынке топлива. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, премьер-министр Юлия Свириденко, первый вице-премьер Денис Шмыгаль и министры Алексей Соболев и Денис Улютин договорились разработать несколько программ поддержки для граждан.

Помощь пенсионерам и уязвимым группам

Зеленский подчеркнул, что Министерство социальной политики Украины должно подготовить к апрелю программу специальной доплаты для украинских пенсионеров и тех групп общества, которые получают социальную помощь.

Он подчеркнул, что такую доплату получат не менее 13 миллионов украинцев, а ее объем составит 1500 гривен.

"Средства должны поступить людям без какой-либо бюрократии и будут начислены автоматически именно тем, чей уровень доходов означает, что поддержка необходима", - говорится в сообщении.

Компенсация части расходов на топливо

Кроме того, глава государства добавил, что Министерство экономики и энергетики Украины должно подготовить программу поддержки для тех людей, которые сейчас испытывают особое давление из-за дестабилизации топливного рынка в результате ситуации вокруг Ирана и сокращения поставок нефти на мировой рынок.

Известно, что программа будет касаться потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа в Украине и будет работать через систему кэшбэка, позволяя компенсировать часть расходов на топливо.

"Поручил Юлии Свириденко сегодня-завтра проработать детали программ поддержки и представить их обществу", - подытожил Зеленский.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Выплаты - последние новости Украины

Как сообщал Главред, с 1 марта 2026 года пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев проиндексированы на 12,1%. Такой размер повышения превышает уровень инфляции за прошлый год и поддерживает уровень доходов людей в условиях роста цен.

Также известно, что часть украинских пенсионеров рискует остаться без выплат на 2–3 месяца из-за непрохождения обязательной идентификации.

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

