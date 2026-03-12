"Шик и любовь": Вера Брежнева намекнула на помолвку

Кратко:
- Вера Брежнева показала новые снимки
- Певица показала кольцо на безымянном пальце
Украинская певица Вера Брежнева провела время во французском ресторане и засветила кольцо на безымянном пальце.
На своей странице в соцсетях артистка показала кадры, на которых намекнула на перемены в личной жизни.
"Джаз, шик и любовь в баре Vendôme. Именно такое место, где я хотел бы остаться немного дольше", – написала Вера.
Поклонники сразу же начали спрашивать певицу о помолвке, но она не ответила на комментарии.
"Вера, вы помолвлены?";
"Красивая Вера";
"Верочка, Вы роскошная", - написали пользователи соцсети.
Отметим, Брежнева скрывает свою личную жизнь посла развода с российским композитором Константином Меладзе.
О персоне: Вера Брежнева
Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.
