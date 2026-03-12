"Шик и любовь": Вера Брежнева намекнула на помолвку

Вера Брежнева отдохнула в ресторане с шиком.

Вера Брежнева проводит много времени в Париже

Вера Брежнева показала новые снимки

Певица показала кольцо на безымянном пальце

Украинская певица Вера Брежнева провела время во французском ресторане и засветила кольцо на безымянном пальце.

На своей странице в соцсетях артистка показала кадры, на которых намекнула на перемены в личной жизни.

"Джаз, шик и любовь в баре Vendôme. Именно такое место, где я хотел бы остаться немного дольше", – написала Вера.

Вера Брежнева в Париже / фото: instagram.com, Вера Брежнева

Поклонники сразу же начали спрашивать певицу о помолвке, но она не ответила на комментарии.

"Вера, вы помолвлены?";

"Красивая Вера";

"Верочка, Вы роскошная", - написали пользователи соцсети.

Вера Брежнева / фото: instagram.com, Вера Брежнева

Отметим, Брежнева скрывает свою личную жизнь посла развода с российским композитором Константином Меладзе.

Вера Брежнева / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из России за границу вместе с семьей, показалась с тростью в руках.

А также певица Настя Каменских, которая после языкового скандала переехала жить в США, опубликовала новое видео. На своей странице в соцсетях Каменских показала, как начинается у нее утро.

О персоне: Вера Брежнева Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

