Цены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколько

Скачок цен на бензин в Украине приведет к подорожанию продуктов питания, но это не основной фактор, который будет толкать цены вверх, отметил эксперт.

https://glavred.info/interview/ceny-na-produkty-v-ukraine-vesnoy-2026-marchuk-chto-podorozhaet-i-na-skolko-10747772.html Ссылка скопирована

Дело не только в подорожании бензина, есть целый ряд факторов, которые толкают вверх цены на продукты – Марчук / Коллаж: Главред

С начала военной операции США против Ирана розничные цены на бензин в Украине выросли в среднем на 3-8 гривен за литр, ведь в мире из-за кризиса на Ближнем Востоке дорожает нефть. Впрочем, топливо – это не единственная статья расходов, которая ударила по кошельку украинцев: подорожание бензина и дизеля повлечет за собой рост цен на основные продукты питания. И это только полбеды, ведь весной 2026 года продукты в Украине будут дорожать по целому ряду других причин.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал Главреду, как скачок цен на топливо в Украине отразится на ценниках на продукты в магазине, что в ближайшее время будет с ценами на овощи, молочные продукты, яйца, мясо, крупы и хлеб, а также цены на какие товары не будут "пробивать потолок", поскольку их и так уже мало кто из украинцев может себе позволить.

Как рост цен на топливо в Украине повлияет на цены на основные продукты питания? Ведь это сделает дороже и логистику, и работу тех же генераторов. На сколько процентов в среднем продукты могут подорожать?

видео дня

Ситуация, сложившаяся в Украине на рынке топливно-смазочных материалов, а именно рост цен на бензин в пределах 5-8 гривен, на стоимости производства продуктов питания существенно не отразится. Чтобы началось стремительное удорожание себестоимости производства продуктов, скачок цен на топливо должен быть значительным – на 50% и более. А так, немало продукции было заготовлено ранее, когда доля стоимости топлива в стоимости производства не была такой уж большой.

Конечно, из-за роста цен на топливо подорожает логистика и дистрибуция. Собственно, эти компании уже начали повышать свои тарифы.

Из-за роста цен на топливо продукты в Украине подорожают максимум на 2-3%, отметил Марчук / Фото: ua.depositphotos.com

Также следует отметить, что важной составляющей цен на продукты является стоимость энергоносителей, ведь те же генераторы работают на топливе, и затраты на выработку энергии скажутся на конечной цене.

Поэтому я бы разделил этот вопрос на две части. В производственном процессе доля топлива не велика, поэтому этот фактор существенно не скажется на цене. Но подорожание топлива отразится на стоимости логистики, а также на стоимости продукции тех предприятий, которые используют генераторы как дополнительный источник электроэнергии.

Подчеркиваю, сейчас речь идет о небольшом проценте подорожания – в пределах 2-3%. Если бы цены на топливо выросли на 50%, тогда подорожание было бы ощутимым, а так, пока что будем наблюдать лишь умеренное повышение цен на продукты.

В значительно большей степени цена на топливо повлияет на продукцию 2026 года, ведь сейчас стартует посевная кампания. Соответственно, если цены на топливо будут расти дальше, это будет закладываться в основу конечной цены на продукцию, которую мы получим летом. Но это прогнозировать рано, потому что мы не знаем, как будут складываться дальше события на Ближнем Востоке. Кроме того, существенное влияние будут оказывать климатические условия: если погода будет благоприятной (будет достаточно осадков и солнца), то колебания цен на топливо особо не будут ощущаться. Если же урожай будет не очень хорошим, будет ощущаться дефицит продуктов, и в то же время сохранится высокая цена на топливо, это существенно скажется на ценах на конечный продукт.

Если цены на бензин достигнут 100 гривен за литр, как прогнозируют эксперты, к какому существенному подорожанию продуктов это приведет?

Это пока только предположение, мы так можем фантазировать и о 200 гривнах за литр. Мы не знаем, сколько продлится война на Ближнем Востоке, сколько и до каких отметок вырастут цены на нефть, будет ли перекрыт Ормузский пролив и т.д. Так зачем фантазировать и создавать панику.

Менее длительные отключения света не приведут к снижению цен на продукты, отметил Марчук / Фото: УНИАН

Сейчас Россия стала чуть меньше бить по энергетике, а мы постепенно восстанавливаем разрушенное, плюс установилась более теплая погода – в результате отключения света стали менее продолжительными, то есть эта составляющая цен на продукты стала меньше. Может ли этот фактор нивелировать дополнительные расходы производителей из-за роста цен на бензин и дизель?

Да, отключений электроэнергии стало меньше, но цены на топливо выросли. Плюс валютный рынок отреагировал: доллар подорожал по отношению к гривне. Для людей, которые занимаются производством, в частности, которые за валюту покупают комплектующие, фактор курса будет влиять на себестоимость. Также никуда не делся фактор оплаты рабочей силы, ведь конкуренция за людей продолжается.

Соответственно, не стоит ожидать, что уменьшение продолжительности отключений света повлечет за собой падение цен на продукты питания. Поскольку есть немало других факторов, которые продолжают толкать цены вверх.

Как изменятся цены на основные продукты питания весной, по вашему прогнозу, с учетом совокупности всех факторов, которые будут влиять на ценообразование в этот период – и традиционные сезонные факторы, и особенности нынешней весны, в частности, цены на топливо?

В ближайшие недели цены на большинство продуктов питания останутся стабильными – плюс-минус на том же уровне, что и в феврале. Поэтому существенного роста цен не будет.

У нас складывается загадочная ситуация с овощами. С одной стороны, цены на овощи борщевого набора, в частности, свеклу и капусту, немного снижаются, но с другой – картофель при этом, по сравнению с прошлым годом, уже подорожал на 14%. Поэтому цены на овощи в марте-апреле могут несколько расти, поскольку качественного предложения становится меньше. Этот рост может составить около 10%.

Овощи борщевого набора могут подорожать на 10%, прогнозирует Марчук / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В то же время начнут дешеветь тепличные овощи, ведь погода выравнивается, весна быстро вступает в свои права, соответственно, производителям нужно меньше тратить на генерацию тепла. К тому же в апреле появятся овощи из парниковых теплиц, которые вообще не нуждаются в таких дополнительных инструментах, как энергоносители. Соответственно, огурцы постепенно начнут дешеветь.

Цены на мясо останутся плюс-минус на том же уровне, что и сегодня, поскольку оно и так у нас дорогое. Скачок цен на мясо может произойти только из-за роста спроса на него, когда закончится пост и приблизятся пасхальные праздники.

С ценами на яйца тоже все предсказуемо и понятно: с приближением Пасхи спрос на яйца возрастет, и это вызовет рост цен. На сколько именно подорожают яйца – я сейчас не готов прогнозировать.

Повышение цен на мясо, яйца и другие продукты, которые традиционно дорожают к Пасхе, мы увидим за 10-14 дней до праздника.

Что будет с ценами на молочные продукты?

Молочные продукты в марте могут подорожать. Именно на ценах на молочные продукты может отразиться подорожание топлива, ведь производство и хранение молочных продуктов очень зависит от электроэнергии.

Несмотря на то, что в большинстве регионов отключения стали менее продолжительными, например, в Харьковской и Херсонской областях проблемы остаются. А в этих областях остается немало ферм, которые занимаются производством молока и молочной продукции, поэтому закупочные цены на сырое молоко могут вырасти. Соответственно, это может подтолкнуть к росту цен на молочные продукты в супермаркетах.

Больше всего из-за подорожания топлива могут вырасти цены на молоко и молочную продукцию, отметил Марчук / Инфографика: Главред

Но опять же здесь трудно точно спрогнозировать, на сколько именно подскочат цены, потому что у перерабатывающих предприятий цена на конечную продукцию и так значительно выше, чем закупочные цены на сырье. Посмотрим, как они будут действовать, будут ли повышать цены. Потому что цена на молочные продукты на полках магазинов и так высока. Поэтому здесь следует учитывать спрос и платежеспособность украинского населения. Если молочные продукты станут еще более дорогими, то кто же их будет покупать?

Может, хотя бы цены на такие базовые продукты, как хлеб и крупы, в марте-апреле останутся стабильными?

Крупы могут подорожать на 5%, но не более. Это связано с переходным периодом и окончанием остатков старого урожая.

Цены на хлеб – это постоянная история. Здесь не происходит ничего нового: цены на хлеб ежемесячно традиционно повышаются на 1,5-2%. Так происходит уже третий год подряд.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук – заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред