"У нас есть карты": Зеленский объяснил, почему США попросили помощи у Киева

- "Карты" у Киева были и раньше, но Украина не демонстрировала их публично
- Теперь союзники понимают потенциал Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь и Киева "есть карты". И об этом свидетельствует обращение США именно к Украине с просьбой помочь на Ближнем Востоке. Об этом глава государства сказал в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.
В ходе беседы ведущий отметил, что США обратились за помощью на Ближнем Востоке именно к Украине, а не к Франции или Германии. Более того, Вашингтон отклонил предложение использовать британский авианосец. Робертсон спросил у Зеленского, что он чувствует в связи с этим.
"Хорошее чувство. Сейчас это благодаря нашим солдатам - замечательным, замечательным людям, и множеству разных производств, которые мы развивали с самого начала войны. Теперь у нас высокий уровень", - ответил Зеленский.
На уточняющий вопрос, есть ли теперь у Украины "карты", президент сказал, что они и раньше были, просто Киев их не показывал.
"Думаю, да... У нас было, как у хорошего игрока. Можно иметь хорошие карты, но важно не показывать всем, что они есть. Думаю, год назад (карты, - ред.) у нас тоже были, но мы их не показывали. Но теперь все понимают, что они есть", - отметил Зеленский.
Смотрите видео - Зеленский заявил о новых "картах" Украины в мировой политике:
История метафоры с картами в контексте войны в Украине
Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно использовал метафору о "картах", говоря о позиции Владимира Зеленского впереговорах. Самый громкий и скандальный случай произошел в феврале 2025 года в Овальном кабинете. Это был первый официальный визит Зеленского в Белый дом после инаугурации Трампа. Встреча, которая транслировалась в прямом эфире, превратилась в жесткую перепалку:
"Вы должны быть более благодарны, потому что, позвольте мне сказать вам, — у вас нет карт на руках", - сказал тогда президент США.
"Мы не играем в карты", - ответил ему Зеленский.
Трамп разозлился и заявил, что Зеленский "играет жизнями миллионов людей" и рискует начать Третью мировую войну. Он также подчеркнул, что "карты" у Украины появляются только благодаря поддержке США.
Как писал Главред, в январе 2026 года в интервью The New York Times Трамп снова вернулся к этой мысли, оценивая ситуацию на фронте и в дипломатии.
"У него [Зеленского] нет карт. У него их не было с первого дня. И сейчас тоже нет. У него есть только одно — Дональд Трамп", - сказал президент США.
Он добавил, что без его личного участия ситуация в Украине превратилась бы в "настоящую катастрофу".
5 марта 2026 года в интервью изданию Politico Трамп обвинил украинскую сторону в затягивании мирных переговоров.
"У вас нет карт. А теперь у него [Зеленского] их стало еще меньше", - сказал Трамп.
Украины отправила специалистов по дронам защищать базы США - что известно
Президент Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times, что Украина направила беспилотники-перехватчики и группу экспертов по дронам для защиты американских военных баз в Иордании.
"Мы отреагировали незамедлительно. Я сказал: да, конечно, мы отправим наших специалистов", — сказал глава государства.
Белый дом не ответил на вопрос о том, обращались ли Соединенные Штаты за помощью к Украине.
NYT отмечает, что Киев надеется заработать очки в переговорах о мире при посредничестве США. В то же время отношения остаются напряженными. В четверг президент Трамп вновь заявил, что считает Зеленского препятствием для мирного соглашения, а не президента России Владимира Путина.
О персоне: Кейлан Робертсон
Кейлин (Кейлан) Робертсон (Caolan Robertson) — ирландский журналист и видеоблогер, который стал известен благодаря репортажам и документальным фильмам о войне в Украине и работе на месте событий.
Родился в Килкенни (Ирландия), пишет Википедия.
Робертсон - сооснователь проекта Future Freedom, который занимается борьбой с онлайн-радикализацией и дезинформацией. Работал в медиапроекте BylineTV.
С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Робертсон активно снимает репортажи о войне. Он публикует видео и документальные фильмы о жизни украинцев на фронте и в прифронтовых городах.
В 2024 году переехал жить в Украину и работает здесь как журналист на постоянной основе.
Его документальные проекты получили около десятка наград.
Из-за своей работы и поездок на территории, связанные с войной, Россия внесла Робертсона в санкционные списки и объявила его в розыск.
