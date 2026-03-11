"У нас есть карты": Зеленский объяснил, почему США попросили помощи у Киева

Президент подчеркнул, что "карты" у Киева были и раньше, но Украина не демонстрировала их публично.

США обратились к Украине за помощью: Зеленский сделал заявление / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Главные тезисы Зеленского:

"Карты" у Киева были и раньше, но Украина не демонстрировала их публично

Теперь союзники понимают потенциал Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь и Киева "есть карты". И об этом свидетельствует обращение США именно к Украине с просьбой помочь на Ближнем Востоке. Об этом глава государства сказал в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.

В ходе беседы ведущий отметил, что США обратились за помощью на Ближнем Востоке именно к Украине, а не к Франции или Германии. Более того, Вашингтон отклонил предложение использовать британский авианосец. Робертсон спросил у Зеленского, что он чувствует в связи с этим.

"Хорошее чувство. Сейчас это благодаря нашим солдатам - замечательным, замечательным людям, и множеству разных производств, которые мы развивали с самого начала войны. Теперь у нас высокий уровень", - ответил Зеленский.

На уточняющий вопрос, есть ли теперь у Украины "карты", президент сказал, что они и раньше были, просто Киев их не показывал.

"Думаю, да... У нас было, как у хорошего игрока. Можно иметь хорошие карты, но важно не показывать всем, что они есть. Думаю, год назад (карты, - ред.) у нас тоже были, но мы их не показывали. Но теперь все понимают, что они есть", - отметил Зеленский.

Смотрите видео - Зеленский заявил о новых "картах" Украины в мировой политике:

История метафоры с картами в контексте войны в Украине

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно использовал метафору о "картах", говоря о позиции Владимира Зеленского впереговорах. Самый громкий и скандальный случай произошел в феврале 2025 года в Овальном кабинете. Это был первый официальный визит Зеленского в Белый дом после инаугурации Трампа. Встреча, которая транслировалась в прямом эфире, превратилась в жесткую перепалку:

"Вы должны быть более благодарны, потому что, позвольте мне сказать вам, — у вас нет карт на руках", - сказал тогда президент США.

"Мы не играем в карты", - ответил ему Зеленский.

Трамп разозлился и заявил, что Зеленский "играет жизнями миллионов людей" и рискует начать Третью мировую войну. Он также подчеркнул, что "карты" у Украины появляются только благодаря поддержке США.

Как писал Главред, в январе 2026 года в интервью The New York Times Трамп снова вернулся к этой мысли, оценивая ситуацию на фронте и в дипломатии.

"У него [Зеленского] нет карт. У него их не было с первого дня. И сейчас тоже нет. У него есть только одно — Дональд Трамп", - сказал президент США.

Он добавил, что без его личного участия ситуация в Украине превратилась бы в "настоящую катастрофу".

5 марта 2026 года в интервью изданию Politico Трамп обвинил украинскую сторону в затягивании мирных переговоров.

"У вас нет карт. А теперь у него [Зеленского] их стало еще меньше", - сказал Трамп.

Украины отправила специалистов по дронам защищать базы США - что известно

Президент Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times, что Украина направила беспилотники-перехватчики и группу экспертов по дронам для защиты американских военных баз в Иордании.

"Мы отреагировали незамедлительно. Я сказал: да, конечно, мы отправим наших специалистов", — сказал глава государства.

Белый дом не ответил на вопрос о том, обращались ли Соединенные Штаты за помощью к Украине.

NYT отмечает, что Киев надеется заработать очки в переговорах о мире при посредничестве США. В то же время отношения остаются напряженными. В четверг президент Трамп вновь заявил, что считает Зеленского препятствием для мирного соглашения, а не президента России Владимира Путина.

О персоне: Кейлан Робертсон Кейлин (Кейлан) Робертсон (Caolan Robertson) — ирландский журналист и видеоблогер, который стал известен благодаря репортажам и документальным фильмам о войне в Украине и работе на месте событий. Родился в Килкенни (Ирландия), пишет Википедия. Робертсон - сооснователь проекта Future Freedom, который занимается борьбой с онлайн-радикализацией и дезинформацией. Работал в медиапроекте BylineTV. С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Робертсон активно снимает репортажи о войне. Он публикует видео и документальные фильмы о жизни украинцев на фронте и в прифронтовых городах. В 2024 году переехал жить в Украину и работает здесь как журналист на постоянной основе. Его документальные проекты получили около десятка наград. Из-за своей работы и поездок на территории, связанные с войной, Россия внесла Робертсона в санкционные списки и объявила его в розыск.

