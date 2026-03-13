Шахеды уже летят, авиация поднята: обстрел Украины возможен уже этой ночью



Ракетный обстрел Украины возможен уже этой ночью

Страна-агрессор РФ готовит новый массированный удар по территории Украины с применением баллистических ракет. Очередная атака может произойти уже ночью 14 марта.

Как сообщают мониторинговые каналы, есть гроза боевого вылета стратегической авиации Ту-22/95/160.

Также сообщается, что были пуски БПЛА из как минимум 5 направлений и идет подготовка к запускам на других локациях.

Уже есть информация, что до 6 самолетов Ту-95мс с авибазы "Белая" в воздухе. Вылет может быть как боевым, так и передислокацией.

Как РФ изменит тактику обстрелов: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины.

Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север.

Эксперт отметил, что противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

"В любом случае они не будут останавливаться. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко в интервью Главреду.

Напомним, 27 февраля российские дроны атаковали Запорожье, травмировав четырех человек, среди которых подросток. Во время обстрела загорелись два жилых дома, хозяйственная постройка, автомобиль и газопровод, а взрывная волна повредила еще несколько домов.

Также в Киеве вечером 2 марта прогремел сильный взрыв из-за атаки вражеских беспилотников. Мэр Виталий Кличко призвал оставаться в укрытиях, силы ПВО работают над отражением удара.

Как сообщал Главред, 1 марта президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новых атаках России на инфраструктуру. Он отметил, что разведка предоставляет соответствующую информацию, поэтому все, кто защищает страну, должны оставаться сосредоточенными.

