Вы узнаете:
- Отар Кушанашвили оценил новое лицо Киркорова
- Что он сказал о пластике певца
После неудачной пластической операции российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживает вторжение РФ в Украину, стал настоящим посмешищем на родине. О новом носе артиста в росСМИ резко высказался российский телеведущий Отар Кушанашвили.
По словам ведущего, на склоне лет Киркоров слишком увлекся модификациями своего тела, что приобрело болезненный характер.
"Напомню, хозяину вздернутого носика уже без малого 60. Человек, которого любят миллионы, и ведет себя как прокаженный, как больной, как зараженный чумой, переделывает нос в 60 лет за шаг до переступления порога вечности", — высказался Отар.
Неудачная пластическая операция Филиппа сделала артиста объектом насмешек не только в сети, но и в шоу-бизнесе. О новом носе Киркорова пошутил даже Николай Басков, а шлейф скандалов не помогает путинисту защититься от унижений.
"Помните, сначала водолазка, я не в ту дверь вошел, потом набрался смелости, где-то побывал, с кем-то побывал и говорит: "Да меня народ не даст в обиду, меня не отменить". Над ним подшутил уже мой друг Николай Басков. Если Николай Басков уже открыл этот шлюз, то можно и я присоединюсь?", — посмеялся Кушанашвили.
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О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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