"Как прокаженный": изуродованного пластикой Киркорова уничтожают в РФ

Известный ведущий публично высказался о пристрастии путиниста к пластической хирургии.

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Филипп Киркоров после пластической операции / коллаж: Главред, фото: StarHit, instagram.com, Филипп Киркоров

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Отар Кушанашвили оценил новое лицо Киркорова

Что он сказал о пластике певца

После неудачной пластической операции российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживает вторжение РФ в Украину, стал настоящим посмешищем на родине. О новом носе артиста в росСМИ резко высказался российский телеведущий Отар Кушанашвили.

По словам ведущего, на склоне лет Киркоров слишком увлекся модификациями своего тела, что приобрело болезненный характер.

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Филипп Киркоров - новый нос / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Напомню, хозяину вздернутого носика уже без малого 60. Человек, которого любят миллионы, и ведет себя как прокаженный, как больной, как зараженный чумой, переделывает нос в 60 лет за шаг до переступления порога вечности", — высказался Отар.

Неудачная пластическая операция Филиппа сделала артиста объектом насмешек не только в сети, но и в шоу-бизнесе. О новом носе Киркорова пошутил даже Николай Басков, а шлейф скандалов не помогает путинисту защититься от унижений.

Как сейчас выглядит Филипп Киркоров / скрин из видео

"Помните, сначала водолазка, я не в ту дверь вошел, потом набрался смелости, где-то побывал, с кем-то побывал и говорит: "Да меня народ не даст в обиду, меня не отменить". Над ним подшутил уже мой друг Николай Басков. Если Николай Басков уже открыл этот шлюз, то можно и я присоединюсь?", — посмеялся Кушанашвили.

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О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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