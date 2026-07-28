Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали неожиданные детали переговоров

Стороны рассмотрели варианты достижения мирного соглашения и вопросы долгосрочного сотрудничества.

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Появились подробности встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: Telegram В. Зеленского

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Трамп и Зеленский обсудили возможные пути прекращения российско-украинской войны

Стороны рассмотрели варианты достижения мирного соглашения

Во время переговоров в Вашингтоне 28 июля президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили возможные пути прекращения российско-украинской войны.

Также стороны обсудили дальнейшее развитие дипломатических контактов, сообщает редактор американского телеканала Newsmax Наны Саджаи.

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Подробности были получены от источника, знакомого с ходом встречи, разговор лидеров носил "очень практичный" характер.

Мирное соглашение и оружие для Украины

Стороны рассмотрели варианты достижения мирного соглашения и вопросы долгосрочного сотрудничества в сфере обороны, в частности возможное предоставление Украине разрешений на производство американского вооружения.

Вероятность визита Виткоффа и Кушнера

Кроме того, обсуждалась идея визита представителей администрации Трампа - Стива Виткоффа и Джареда Кушнера - в Киев, чтобы усилить дипломатический процесс и придать ему дополнительный импульс.

Трамп оценил возможность встречи Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу предложения Владимира Зеленского провести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Отвечая на вопросы представителей СМИ в Белом доме, американский президент отметил, что считает такой диалог потенциально полезным шагом. По его мнению, личная встреча глав государств может помочь найти возможные пути для дипломатического урегулирования войны России против Украины.

Трамп подчеркнул, что инициативу проведения переговоров необходимо рассмотреть внимательно, поскольку прямое общение между сторонами может сыграть роль в дальнейшем мирном процессе.

Как писал Главред, в Белом доме завершилась встреча Зеленского и Трампа. Зеленский обсудил с Трампом лицензии на производство ракет-перехватчиков.

Ранее сообщалось, что встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом может перезапустить переговорный процесс по завершению войны и одновременно открывает Украине реальные шансы на возобновление американской военной помощи, сообщает Financial Times.

Напомним, как сообщалось ранее, Трамп выразил надежду, что война в Украине завершится к концу его пребывания в Белом доме.

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