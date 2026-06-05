Встреча Зеленского с Путиным: громкое заявление Трампа о завершении войны

Дональд Трамп оценил открытое письмо Владимира Зеленского о возможной встрече с Владимиром Путиным.

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Дональд Трамп оценил вероятность встречи президентов Украины и РФ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОП, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп прокомментировал инициативу президента Украины

Он назвал Зеленского и Путина "хорошими людьми"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в Белом доме инициативу президента Украины Владимира Зеленского о встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Американский лидер оценил изложенное в открытом письме предложение о возможной встрече президентом Украины и РФ.

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В то же время президент США также заявил, что в целом считает такую встречу двух лидеров положительной.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Дональд Трамп сказал: "Я рад, что они, возможно, говорят о встрече. Я думаю, что у нас было до этого много общего. Я точно знаю, что вы делаете. Но я думаю, что было бы замечательно, если бы они встретились".

Он назвал Зеленского и Путина "хорошими людьми" из двух "невероятных стран". Также он добавил, что Америка "многое сделала" для этой встречи.

Трамп также считает, что такая встреча может положить конец войне, чтобы каждый месяц на фронте не погибало до 45 тысяч человек.

Эрдоган о переговорах между Киевом и Москвой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность Анкары выступить посредником в налаживании прямого диалога между Украиной и Россией.

Выступая на 5-м Анталийском дипломатическом форуме, он подчеркнул поддержку идеи встречи лидеров двух стран и заявил о готовности содействовать в её организации.

Переговоры о мире - новости по теме

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

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О персоне: Реджеп Тайип Эрдоган Редже́п Тайи́п Эрдо́ган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия. Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

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