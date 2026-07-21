Томаты будут как мед и без трещин: простая схема подкормки на стадии созревания

Автор раскрыл схему чередования подкормок томатов для получения сладких и мясистых плодов.

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Как часто вносить сульфат калия во время созревания помидоров / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Как сделать помидоры слаще без дорогих удобрений

Почему кальций защищает помидоры от растрескивания

Как понять, что растения перенасыщены калием

Правильная подкормка томатов в период созревания напрямую влияет на вкус плодов, их плотность и устойчивость к растрескиванию. Одним из самых эффективных и в то же время доступных удобрений для этого этапа считается сульфат калия, который помогает улучшить качество урожая и повысить содержание сахаров в плодах.

Главред решил выяснить, как правильно проводить подкормку, чтобы получить крупные, сладкие и здоровые плоды без типичных проблем во время созревания.

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Как рассказал опытный огородник и автор YouTube-канала "Дача агронома", обычно такое удобрение рекомендуется вносить один раз в 10–14 дней. В то же время, если нужно быстрее улучшить состояние томатов, интервал между подкормками можно сократить.

"Мы немного отступим от технологии, чтобы улучшить усвоение удобрений и значительно повысить результат, который вы получите, но это окупится, учитывая столь низкую цену этих удобрений, низкий расход, а также высокую стоимость самих помидоров в этом году", - отметил садовод.

Для приготовления рабочего раствора необходимо растворить около 20 граммов сульфата калия, что соответствует одной столовой ложке с горкой, в 10 литрах воды. Под каждый куст томатов рекомендуется вносить примерно один литр готового раствора. Такую подкормку можно проводить один раз в семь дней до тех пор, пока растение не получит достаточное количество калия.

В то же время огородник отмечает, что избыток калия также может негативно повлиять на качество урожая. По его словам, перенасыщение этим элементом способно блокировать усвоение других питательных веществ. В результате плоды могут терять насыщенный вкус, перезревать и образовывать грубые внутренние прожилки.

"Как понять, что калия для наших помидоров уже достаточно: помять листья - листья у ваших помидоров должны сминаться и не издавать слишком сильного, нетипичного хруста; если вы слышите очень отчетливый хруст, хрустят как чипсы, то это избыток калия, постепенно прекращаем его вносить", - пояснил эксперт.

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Помимо калия, важную роль в период налива и созревания плодов играет кальций. Именно он помогает сохранять целостность томатов и снижает риск появления трещин и других дефектов. Поскольку при внесении под корень кальций усваивается хуже и может конкурировать с калием, эксперт советует использовать внекорневую подкормку.

Для опрыскивания подойдет кальциевая селитра. Для приготовления раствора нужно растворить 15 граммов удобрения в 10 литрах воды. Обработку рекомендуется проводить примерно через три дня после внесения сульфата калия под корень.

Подробнее о подкормке томатов во время созревания смотрите в видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространённых ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал уделяет особое внимание полезным лайфхакам для дачников, позволяющим избежать потерь урожая.

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