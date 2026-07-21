В Липецке - взрывы: под удар мог попасть завод, поставлявший сталь для ракет

Ключевые факты:
- В Липецке ночью прогремели взрывы и начался крупный пожар
- Горит территория на площади 2,5 тыс кв м
- Под угрозой объект НЛМК и ТЭЦ-2, обеспечивающая город теплом
В ночь на 21 июля прогремели взрывы в российском Липецке. Перед эти была объявлена ракетная опасность. После атаки возник пожар на территории между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Что именно атаковано и горит - пока неизвестно.
"В Липецке после объявления ракетной опасности вспыхнул пожар в районе ТЭЦ", - написал мониторинговый канал Exilenova+ в 03:39.
Были опубликованы кадры из Липецка - над городом видны столбы дыма.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что "в Липецке на территории производственных объектов на улице Передельческой произошло возгорание на открытой площадке".
"Площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метров. К месту происшествия направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений. Все оперативные службы работают на месте. Информация о причинах возникновения пожара и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Смотрите видео - Последствия атаки на Липецк:
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) - крупнейший сталелитейный комбинат в России, который производит около 20% всей российской стали. Пропагандистские СМИ заявляют, что завод занимается производством гражданской продукции, однако сталь НЛМК покупают в том числе компании, специализирующиеся на производстве ракет.
Липецкая ТЭЦ-2 - одна из самых крупных теплоэлектростанций Черноземья, обеспечивает теплом г. Липецк и некоторые промышленные предприятия района.
Атаки по территории РФ - новости
Как писал Главред, в ночь на 20 июля и утром в понедельник дроны атаковали Москву и Подмосковье. В регионе зафиксировано несколько очагов возгорания. Под удар попал индустриальный парк "Южные Врата" в Домодедово, логистический хаб Wildberries под Подольском и нефтебаза. Также был атакован промышленный парк "Гривно" в Мотовилово.
Вночь на 18 июля беспилотники атаковали ряд регионов России. Под ударами оказались логистические объекты, нефтебаза и инфраструктура в нескольких городах.
В частности, в городе Котовске Тамбовской области после атаки дронов возник масштабный пожар на складах логистического центра Wildberries.
В ночь на 13 июля страна-агрессор Россия попала под удар дронов. Беспилотники атаковали Москву и Ставропольский край.
12 июля силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Сызранский" в Самарской области РФ, десяти танкерам и четырем паромам противника в акватории Азовского моря.
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.
Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.
Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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