В Липецке - взрывы: под удар мог попасть завод, поставлявший сталь для ракет

Пожар вспыхнул в районе местной ТЭЦ и завода НМЛК. Что именно оказалось под ударом, пока неизвестно.

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Атака на Липецк произошла в ночь на 21 июля 2026 / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Ключевые факты:

В Липецке ночью прогремели взрывы и начался крупный пожар

Горит территория на площади 2,5 тыс кв м

Под угрозой объект НЛМК и ТЭЦ-2, обеспечивающая город теплом

В ночь на 21 июля прогремели взрывы в российском Липецке. Перед эти была объявлена ракетная опасность. После атаки возник пожар на территории между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Что именно атаковано и горит - пока неизвестно.

"В Липецке после объявления ракетной опасности вспыхнул пожар в районе ТЭЦ", - написал мониторинговый канал Exilenova+ в 03:39.

видео дня

Были опубликованы кадры из Липецка - над городом видны столбы дыма.

Атака на Липецк / Фото: t.me/exilenova_plus

Атака на Липецк / Фото: t.me/exilenova_plus

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что "в Липецке на территории производственных объектов на улице Передельческой произошло возгорание на открытой площадке".

"Площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метров. К месту происшествия направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений. Все оперативные службы работают на месте. Информация о причинах возникновения пожара и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - Последствия атаки на Липецк:

Скриншот

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) - крупнейший сталелитейный комбинат в России, который производит около 20% всей российской стали. Пропагандистские СМИ заявляют, что завод занимается производством гражданской продукции, однако сталь НЛМК покупают в том числе компании, специализирующиеся на производстве ракет.

Липецкая ТЭЦ-2 - одна из самых крупных теплоэлектростанций Черноземья, обеспечивает теплом г. Липецк и некоторые промышленные предприятия района.

Атаки по территории РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 20 июля и утром в понедельник дроны атаковали Москву и Подмосковье. В регионе зафиксировано несколько очагов возгорания. Под удар попал индустриальный парк "Южные Врата" в Домодедово, логистический хаб Wildberries под Подольском и нефтебаза. Также был атакован промышленный парк "Гривно" в Мотовилово.

Вночь на 18 июля беспилотники атаковали ряд регионов России. Под ударами оказались логистические объекты, нефтебаза и инфраструктура в нескольких городах.

В частности, в городе Котовске Тамбовской области после атаки дронов возник масштабный пожар на складах логистического центра Wildberries.

В ночь на 13 июля страна-агрессор Россия попала под удар дронов. Беспилотники атаковали Москву и Ставропольский край.

12 июля силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Сызранский" в Самарской области РФ, десяти танкерам и четырем паромам противника в акватории Азовского моря.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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