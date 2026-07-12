ВСУ разгромили танкеры, паромы и НПЗ: раскрыты последствия ударов по РФ

Украинские защитники нанесли удары по ряду важных объектов России.

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Удары по военным объектам РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Поражен НПЗ "Сызранский" в Самарской области РФ

Уничтожено 10 танкеров и 4 парома РФ в Азовском море

Также поражен эшелон с топливом возле Токмака

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Сызранский" в Самарской области РФ, десяти танкерам и четырем паромам противника в акватории Азовского моря. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По данным военных, удар по НПЗ был нанесен в ночь на 12 июля в рамках снижения военно-экономического потенциала агрессора. На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар, а степень нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

видео дня

"НПЗ "Сызранский" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области. Проектная мощность завода составляет около 8,5 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты, используемые, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Удар по танкерам и паромам

Отдельным направлением ударов стала морская логистика оккупантов. В Генштабе отметили, что танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а паромы обеспечивают военную логистику и перевозку грузов в интересах ВС РФ.

Удар по эшелону в Запорожской области

Кроме того, 11 июля был поражен эшелон противника с горюче-смазочными материалами в районе Токмака Запорожской области. Зафиксировано поражение локомотива.

Уточнены результаты предыдущих ударов

Также по результатам оценки последствий поражения нефтеперерабатывающего комплекса "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Слободке Ленинградской области РФ подтверждено повреждение установки по переработке нефти.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - подытожили в Генштабе.

Стоит добавить, что в Генштабе ВСУ впоследствии удалили сообщение, однако Силы беспилотных систем подтвердили удар по Сизранскому НПЗ, добавив, что к поражению причастны операторы 1-го отдельного центра и 414-й бригады "Птицы Мадяра".

В то же время командующий СБС Роберт Бровди с позывным "Мадяр" написал, что в ночь на 12 июля были поражены 14 российских судов.

"10 танкеров и 4 парома. Всего в течение недели с 6 по 12 июля "Птицами" СБС было уничтожено 90 единиц теневого флота РФ. Каждые 112 минут недели "МоЛоЧкой" кормили танкер, буксир, сухогруз", - подчеркнул он.

США помогают Украине наносить удары по России

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявлял, что США помогают Украине наносить удары по территории РФ.

По его словам, помощь заключается в предоставлении Украине спутниковой разведывательной информации. Речь идет о точных координатах целей и о том, как до этих целей добраться.

"Наши дроны атаковали Омский НПЗ - это примерно 2,5 тысячи км, за Уралом. Чтобы добраться туда, нужно обойти многочисленные российские системы ПВО. А их на этом маршруте очень много. Но даже если говорить об ударах по Москве, например, по НПЗ в Капотне, ситуация аналогична. Думаю, именно в этом смысле американская разведывательная информация чрезвычайно полезна: она позволяет нам обходить российские системы ПВО", - пояснил эксперт.

НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по территории России - последние новости

Силы обороны 10 июля и в ночь на 11 июля нанесли серию ударов по важным военным объектам российских оккупантов. Под удар попали общевойсковой полигон, пункты управления беспилотниками и районы сосредоточения личного состава врага.

В ночь на 2 июля Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области страны-агрессора РФ.

Как сообщал Главред, в ночь на 25 июня Силы обороны Украины нанесли удары по нефтебазе в Краснодарском крае и двум нефтеперерабатывающим заводам в Уфе, расположенным примерно в 1500 километрах от линии фронта.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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