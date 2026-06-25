ВСУ разнесли три моста и стратегические НПЗ в глубоком тылу РФ - Генштаб

Президент Зеленский заявил, что удары Украины на большие расстояния — это ответ на затягивание войны со стороны России и обстрелы украинских городов.

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СБУ взорвала ключевые НПЗ в тысячах километров от фронта / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео t.me/exilenova_plus

Кратко:

Украина нанесла удары в 1500 км от фронта

Поражена нефтебаза "Полтавская"

На НПЗ в Уфе поражены ключевые установки

В ночь на 25 июня Силы обороны Украины нанесли удары по нефтебазе в Краснодарском крае и двум нефтеперерабатывающим заводам в Уфе, расположенным примерно в 1500 километрах от линии фронта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши дальнобойные операции — это последовательные точные ответы на затягивание Россией войны и удары по украинским городам и населенным пунктам", — заявил глава государства.

видео дня

По его словам, ночью украинские подразделения атаковали нефтебазу "Полтавская" в Краснодарском крае, которая расположена примерно в 300 километрах от зоны боевых действий. Уже утром того же дня СБУ нанесла удар по двум нефтеперерабатывающим предприятиям в Уфе — "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-Новойл", расположенные на расстоянии около 1500 километров от линии фронта.

"Выполняем план наших дальнобойных санкций. Спасибо всем украинским воинам, которые обеспечивают нашу меткость. Россиянам стоит думать о настоящей дипломатии, а не пытаться снова кого-то обмануть или выиграть время. Войну нужно завершать", — подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео пожара на НПЗ в Уфе:

Пожары в Уфе / Фото: скриншот

Данные Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ уточнили, что в рамках снижения военно-экономического потенциала РФ была поражена нефтебаза "Полтавская", где зафиксирован пожар. Объект использовался для обеспечения российских войск на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, украинские силы нанесли удары по трем мостам, которые российская армия использует для переброски техники и боеприпасов. Ударам подвергся автомобильный мост через реку Корсак в Запорожской области и два железнодорожных моста в Луганской области — через реки Айдар и Луганчик.

Результат удара по нефтебазе "Полтавская" — видео:

Пожар на нефтебазе "Полтавская" / Фото: скриншот

Также поражен склад материально-технического обеспечения в районе Новоганновки в Луганской области, командный пункт вблизи Цукуриного в Донецкой области, радиолокационную станцию "Небо" и радиолокационный комплекс "Скала-М" в районе Керчи во временно оккупированном Крыму.

Каковы результаты ударов СБУ

В СБУ подтвердили поражение двух НПЗ в Уфе, которые входят в структуру "Башнафти" и являются важными элементами российского топливно-энергетического комплекса. После ударов на предприятиях вспыхнули пожары.

По данным спецслужбы, были поражены установки первичной переработки нефти (АВТ), которые фактически являются ключевыми элементами работы нефтеперерабатывающих заводов. Медиаматериалы с места событий подтверждают как минимум два очага возгорания.

"Кроме того, этой ночью беспилотники СБУ нанесли удар по нефтебазе "Полтавская" в Краснодарском крае РФ. Это крупный комплекс по приему, хранению и отгрузке дизельного топлива и бензина. Его резервуарный парк насчитывает 28 емкостей", — добавили в СБУ.

Как Россия может ответить на атаки — мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, что украинские удары создают для Кремля серьезные проблемы и вынуждают реагировать. В то же время эксперт подчеркнул, что РФ в своих действиях руководствуется не только военной целесообразностью, но и стремлением продемонстрировать "возмездие" и сохранить имидж.

"У россиян нет боевой работы. Они — "возмездуны". А Путин — главный российский "возмездун". Россияне пытаются сохранить лицо, а не вести войну. О своем "лице" в России беспокоятся больше, чем о своих действиях. Поэтому, безусловно, Путину придется совершить какой-то "акт мести", — отметил Свитан в интервью Главреду.

По словам эксперта, наиболее вероятной формой такого ответа остаются массированные ракетные и дронные атаки по территории Украины, которые Россия уже систематически осуществляет.

Удары по российским объектам в ночь на 25 июня — что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 25 июня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы на фоне массированной атаки беспилотников. Местные жители сообщали об активности БПЛА и взрывах в Симферополе, Севастополе, Армянске, Евпатории и Ялте.

В Краснодарском крае РФ дроны атаковали Полтавскую нефтебазу, в результате чего на объекте вспыхнул пожар. По данным местных властей, из-за падения обломков БПЛА загорелись резервуары с топливом, после чего было перекрыто движение на автодороге между населенными пунктами в районе объекта.

Кроме того, в российской Уфе 23 июня прогремели взрывы и вспыхнул пожар в районе нефтеперерабатывающего завода. В небе был виден густой черный дым.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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