Дроны летели со всех сторон, взрывы в Крыму гремели всю ночь, пропал свет: детали атаки

Оккупационные власти полуострова известили об опасности в воздухе только после двух часов ночи, хотя дроны летали уже несколько часов.

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Всю ночь в Крыму гремели взрывы на фоне атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap.live, armyinform

Кратко:

Крым подвергся массированной атаке сотен украинских БПЛА

Под удар попали Балаклавская ТЭС и Таврическая ТЭС

В Симферополе, Севастополе и Ялте пропадал свет

В ночь на 25 июня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы на фоне массированной атаки дронов. Местные жители утверждают, что БПЛА летели со всех сторон. Было громко в Симферополе, Севастополе, Армянске, Евпатории, Ялте.

Под удар, вероятно, попала энергетическая инфраструктура Симферополя и Севастополя.

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Как пишет Крымский ветер, сотни украинских БПЛА направлялись в сторону страны-агрессора РФ и оккупированного Крыма.

Приблизительные маршруты украинских дронов и ракет

В 01:36 три сильных взрыва были слышны в Симферополе.

"В Симферополе не прекращаются стрельба и множественные взрывы, сообщают подписчики, мигает свет, в центре города не было электричества некоторое время", - отмечают мониторы.

Интересно, что оккупационные власти полуострова известили об опасности в воздухе только после двух часов ночи, хотя дроны летали уже несколько часов.

В Севастополе мобильные огневые группы прямо над жилыми домами пытались сбивать дроны.

Смотрите видео - Крым атаковали дроны:

Под атакой дронов снова была Балаклавская ТЭС в Севастополе, которая является одной из ключевых электростанций полуострова. Об этом сообщают мониторы со ссылкой на местных жителей.

Также, вероятно, была атакована Таврическая ТЭС, пишет Крымский ветер со ссылкой на подписчиков из Добровской долины под Симферополем.

Отмечается, что в Ялте около 02:50 полностью был обесточен весь город, света не было минут 10. В селах Бельбекской долины также несколько раз пропадало электричество. В некоторых населенных пунктах Советского района мигал свет.

В 01: 59 и в 03:45 мощные взрывы прогремели в районе аэродрома "Кача", который расположен в городской черте Севастополя на северной окраине города, расстояние от центра города около 23 км.

Зеленский сделал громкое заявление об операции в Крыму

Операция в отношении временно оккупированного Крыма имеет четкий план, а ее ход уже демонстрирует результат. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 24 июня.

По его словам, Киев не позволит превратить захваченные территории в инструмент бесконечного затягивания боевых действий.

"На юге нашей страны, в Крыму, в Донецкой и Луганской областях мы не позволяем России использовать наши земли как инструмент затягивания войны и превращения оккупации в бесконечную. Наша операция, в частности в отношении Крыма, четко просчитана. И то, как операция проходит, это полностью доказывает. Если именно то, о чем мы говорили с партнерами в рамках G7, появится у Украины, и это зависит от решения партнеров, мы оперативно создадим условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир", — заявил президент.

Громкие атаки на Крым в июне 2026 года - новости

Как писал Главред, июнь для оккупированного острова стал очень "жарким". Особенно вторая половина месяца отличилась беспрецедентной по плотности и непрерывности серией комбинированных ударов.

20 июня был нанесен удар по Таврической ТЭС в районе Симферополя. Предположительно поражен топливный резервуар. Из-за сопутствующих ударов по газораспределительным станциям и энергосетям оккупационные власти были вынуждены ввести графики отключения света в Севастополе, Ялте, Джанкое и Алуште.

В ночь на 22 июня в Армянске, вероятно, было атаковано здание Федеральной службы безопасности РФ. Местные жители сообщали о продолжительной детонации. Беспилотники также атаковали Феодосию, после чего в городе отключилось электричество. Взрывы снова раздавались в районе Таврической ТЭС и в Симферополе.

В ночь на 23 июня портовая инфраструктура, которую РФ использует для военной логистики, подверглась массированному налёту реактивных и обычных БПЛА. Были атакованы Керченский морской порт и крупный ТЭС-Терминал (железнодорожный узел перевалки нефтепродуктов и сжиженного газа).

Особенно мощный пожар вспыхнул в Керчи. По предварительным данным, после удара загорелся резервуар на территории Керченской ТЭЦ в районе Аршинцевого. Мониторинговые группы, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщили о дымовом шлейфе длиной около 47 километров.

24 июня Служба безопасности Украины нанесла удар по системам ПВО и инфраструктуре военных аэродромов "Саки" и "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму.

По предварительным данным, на военном аэродроме "Саки" поражены четыре ангара для хранения авиационной техники.

Силы беспилотных систем Украины подтвердили 24 июня успешные удары по главной электроподстанции во временно оккупированном Севастополе. Город остался без света. По объекту, распределяющему электроэнергию, произведенную Балаклавской ТЭС, было семь ударов.

Всего за ночь украинские беспилотники результативно поразили 48 оперативных и плановых военных целей в тылу российских войск на временно оккупированных южных территориях.

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Об источнике: Крымский ветер "Крымский ветер" — это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму. Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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