Десятки взрывов прозвучали в Керчи, Джанкое и Феодосии: что попало под удар дронов

Спутниковые снимки подтвердили новые очаги возгорания в порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ.

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Ночью в Крыму прогремели взрывы и вспыхнули пожары / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Кратко:

Мощные ночные взрывы прогремели в Керчи, Джанкое и Феодосии

Спутники фиксируют пожары в оккупированном Крыму

Керченский мост перекрывали для движения

В ночь на 23 июня временно оккупированный Крымский полуостров вновь подвергся атаке беспилотников. Зафиксирован ряд пожаров на Керченском полуострове, а также в порту "Кавказ". Керченский мост перекрывали для движения.

В мониторинговых каналах россиян предупреждали об угрозе реактивных дронов для Керченского полуострова, Керчи, Крымского моста, Таманского полуострова, Тамани, порта "Кавказ" и прилегающих районов.

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Как пишет Telegram-канал Крымский ветер, после часа ночи в Керчи прогремели мощные взрывы.

Подписчики сообщали о взрыве в Советском районе Крыма, пролете ракет, взрывах и "прилете" рядом с Феодосией. Также якобы было попадание в Керчи в районе нефтетерминала. В поселке Глазовка под Керчью российская ПВО обвалила беспилотник на жилой дом. Взрывы также прогремели в районе города Щелкино и в Красноперекопске.

Утром мониторинговая группа Крымского ветра сообщила о пожар в районе электрической подстанции ПС 220/35 кВ "НС-2" севернее села Николаевка Советского района. Подстанция "обслуживает" насосную станцию.

t.me/Crimeanwind

t.me/Crimeanwind

После ночной атаки также отмечается ряд пожаров на Керченском полуострове, а также в порту "Кавказ" в Темрюкском районе Краснодарского края.

Появились новые отметки пожара на территории нефтетерминала в Керчи, котрый был атакован 21 июня и продолжает гореть.

Также зафиксирован пожар на въезде в Керчь. Там расположена позиция С-300/С-400.

Вспыхнул пожар и в районе поселка Багерово, где расположена позиция С-300/С-400.

t.me/Crimeanwind

Отмечается пожар в Керчи на железнодорожной станции "Южная".

Также OSINT-сообщества сообщают об атаке на Арабатскую стрелку в оккупированной части Херсонской области. После серии взрывов там вспыхнул пожар.

"На Арабатской стрелке пожары в местах дислокации оккупантов. В пабликах пишут о прилетах в Генической Горке и Счастливцево", - сообщает мониторинговая группа Крымского ветра со ссылкой на данные спутниковой съемки.

t.me/Crimeanwind

Под Джанкоем возле села Изумрудное зафиксирован пожар в районе моста через Северо-крымский канал. Местные жители сообщали о стрельбе и взрывах в Джанкое в 23:50.

t.me/Crimeanwind

Обновлено. В 08:07 Крымский ветер сообщил о том, что в Керчи вспыхнул новый мощный пожар после прилетов.

"Предварительно, это ТЭЦ в районе Аршинцево. О прилете в этом районе сообщал один из подписчиков", - говорится в сообщении.

"Прилет" в Керчи / t.me/Crimeanwind

t.me/Crimeanwind

t.me/Crimeanwind

Официальной информации от российских властей о причинах пожаров и возможных последствиях на момент публикации не поступало.

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Воздушные атаки на Крым - новости

Как писал Главред, в ночь на 22 июня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Армянске, вероятно, было атаковано здание Федеральной службы безопасности РФ. Беспилотники также атаковали Феодосию, после чего в городе отключилось электричество. Взрывы раздавались в районе Таврической ТЭС и в Симферополе.

В ночь на 21 июня в различных районах временно оккупированного Крыма прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили об очередной атаке беспилотных летательных аппаратов. О работе ПВО сообщали жители Керчи, Бахчисарая, Севастополя, Симферополя, а также Нижнегорского, Красногвардейского и Красноперекопского районов. Из-за воздушной угрозы российские оккупанты были вынуждены экстренно перекрыть движение транспорта по Керченскому мосту.

В ночь на 20 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Под массированную атаку беспилотников могла попасть стратегическая Таврическая ТЭС.

В ночь на 19 июня серию взрывов слышали в оккупированном Севастополе, в Армянске, в том числе в районе завода "Крымский титан", а также в районе аэродромов Кача и Саки и авиабазы в Гвардейском.

В ночь на 18 июня дроны атаковали временно оккупированный Крым - под удар беспилотников попали еще два моста. Ориентировочно, было слышно около 20 взрывов.

Крым превратится в остров — Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские дроны фактически изолируют временно оккупированный Крым, поэтому в ближайшее время полуостров "превратится в остров". Об этом он сообщил в интервью журналисту, блогеру Сергею Пейчеву на YouTube-канале PRESSING.

"По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров", — подчеркнул Федоров.

По его словам, такая ситуация может иметь "неожиданные последствия" для российской стороны.

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Об источнике: Крымский ветер "Крымский ветер" — это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму. Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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