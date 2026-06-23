Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Десятки взрывов прозвучали в Керчи, Джанкое и Феодосии: что попало под удар дронов

Анна Ярославская
23 июня 2026, 08:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Спутниковые снимки подтвердили новые очаги возгорания в порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ.
Ночью в Крыму прогремели взрывы
Ночью в Крыму прогремели взрывы и вспыхнули пожары / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Кратко:

  • Мощные ночные взрывы прогремели в Керчи, Джанкое и Феодосии
  • Спутники фиксируют пожары в оккупированном Крыму
  • Керченский мост перекрывали для движения

В ночь на 23 июня временно оккупированный Крымский полуостров вновь подвергся атаке беспилотников. Зафиксирован ряд пожаров на Керченском полуострове, а также в порту "Кавказ". Керченский мост перекрывали для движения.

В мониторинговых каналах россиян предупреждали об угрозе реактивных дронов для Керченского полуострова, Керчи, Крымского моста, Таманского полуострова, Тамани, порта "Кавказ" и прилегающих районов.

видео дня

Как пишет Telegram-канал Крымский ветер, после часа ночи в Керчи прогремели мощные взрывы.

Подписчики сообщали о взрыве в Советском районе Крыма, пролете ракет, взрывах и "прилете" рядом с Феодосией. Также якобы было попадание в Керчи в районе нефтетерминала. В поселке Глазовка под Керчью российская ПВО обвалила беспилотник на жилой дом. Взрывы также прогремели в районе города Щелкино и в Красноперекопске.

Утром мониторинговая группа Крымского ветра сообщила о пожар в районе электрической подстанции ПС 220/35 кВ "НС-2" севернее села Николаевка Советского района. Подстанция "обслуживает" насосную станцию.

t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind

После ночной атаки также отмечается ряд пожаров на Керченском полуострове, а также в порту "Кавказ" в Темрюкском районе Краснодарского края.

Появились новые отметки пожара на территории нефтетерминала в Керчи, котрый был атакован 21 июня и продолжает гореть.

Также зафиксирован пожар на въезде в Керчь. Там расположена позиция С-300/С-400.

Вспыхнул пожар и в районе поселка Багерово, где расположена позиция С-300/С-400.

https://t.me/Crimeanwind/102829
t.me/Crimeanwind

Отмечается пожар в Керчи на железнодорожной станции "Южная".

t.me/Crimeanwind

Также OSINT-сообщества сообщают об атаке на Арабатскую стрелку в оккупированной части Херсонской области. После серии взрывов там вспыхнул пожар.

"На Арабатской стрелке пожары в местах дислокации оккупантов. В пабликах пишут о прилетах в Генической Горке и Счастливцево", - сообщает мониторинговая группа Крымского ветра со ссылкой на данные спутниковой съемки.

t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind

Под Джанкоем возле села Изумрудное зафиксирован пожар в районе моста через Северо-крымский канал. Местные жители сообщали о стрельбе и взрывах в Джанкое в 23:50.

t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind

Обновлено. В 08:07 Крымский ветер сообщил о том, что в Керчи вспыхнул новый мощный пожар после прилетов.

"Предварительно, это ТЭЦ в районе Аршинцево. О прилете в этом районе сообщал один из подписчиков", - говорится в сообщении.

Десятки взрывов прозвучали в Керчи, Джанкое и Феодосии: что попало под удар дронов
"Прилет" в Керчи / t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind

Официальной информации от российских властей о причинах пожаров и возможных последствиях на момент публикации не поступало.

Крымский мост, атаки на Крымский мост
Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Воздушные атаки на Крым - новости

Как писал Главред, в ночь на 22 июня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Армянске, вероятно, было атаковано здание Федеральной службы безопасности РФ. Беспилотники также атаковали Феодосию, после чего в городе отключилось электричество. Взрывы раздавались в районе Таврической ТЭС и в Симферополе.

В ночь на 21 июня в различных районах временно оккупированного Крыма прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили об очередной атаке беспилотных летательных аппаратов. О работе ПВО сообщали жители Керчи, Бахчисарая, Севастополя, Симферополя, а также Нижнегорского, Красногвардейского и Красноперекопского районов. Из-за воздушной угрозы российские оккупанты были вынуждены экстренно перекрыть движение транспорта по Керченскому мосту.

В ночь на 20 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Под массированную атаку беспилотников могла попасть стратегическая Таврическая ТЭС.

В ночь на 19 июня серию взрывов слышали в оккупированном Севастополе, в Армянске, в том числе в районе завода "Крымский титан", а также в районе аэродромов Кача и Саки и авиабазы в Гвардейском.

В ночь на 18 июня дроны атаковали временно оккупированный Крым - под удар беспилотников попали еще два моста. Ориентировочно, было слышно около 20 взрывов.

Крым превратится в остров — Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские дроны фактически изолируют временно оккупированный Крым, поэтому в ближайшее время полуостров "превратится в остров". Об этом он сообщил в интервью журналисту, блогеру Сергею Пейчеву на YouTube-канале PRESSING.

"По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров", — подчеркнул Федоров.

По его словам, такая ситуация может иметь "неожиданные последствия" для российской стороны.

Другие новости:

Об источнике: Крымский ветер

"Крымский ветер" — это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.

Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Крыма война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ проникает в стратегический город на Донетчине и готовится к захвату - The Telegraph

РФ проникает в стратегический город на Донетчине и готовится к захвату - The Telegraph

08:31Фронт
Десятки взрывов прозвучали в Керчи, Джанкое и Феодосии: что попало под удар дронов

Десятки взрывов прозвучали в Керчи, Джанкое и Феодосии: что попало под удар дронов

08:10Война
"Терпение не безгранично": Украина поставила жесткое условие по миру с РФ

"Терпение не безгранично": Украина поставила жесткое условие по миру с РФ

06:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 23 июня: Лошадям - игривость, Тиграм - опрометчивость

Китайский гороскоп на завтра, 23 июня: Лошадям - игривость, Тиграм - опрометчивость

"Не принимают": Топалов проговорился о плачевном положении Тодоренко

"Не принимают": Топалов проговорился о плачевном положении Тодоренко

"На кого похож": Гросу впервые показала лицо мужа и сыночка-копию

"На кого похож": Гросу впервые показала лицо мужа и сыночка-копию

Гороскоп на завтра, 23 июня: Весам — радость, Рыбам — напряжение

Гороскоп на завтра, 23 июня: Весам — радость, Рыбам — напряжение

Как спастись от жары без кондиционера: трюк, о котором знают единицы

Как спастись от жары без кондиционера: трюк, о котором знают единицы

Последние новости

09:11

Интересный тест на знание ПДД: кому разрешено повернуть направо

08:57

Стихия накроет полстраны: синоптики предупредили о грозах, граде и шквалах

08:31

РФ проникает в стратегический город на Донетчине и готовится к захвату - The Telegraph

08:10

Десятки взрывов прозвучали в Керчи, Джанкое и Феодосии: что попало под удар дронов

06:54

"Терпение не безгранично": Украина поставила жесткое условие по миру с РФ

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – СвитанКрым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан
05:11

Атрибуты роскоши в СССР: какие неожиданные сейчас вещи выдавали советских богачей

04:48

Смородина будет сладкая, как мед: чем подкормить кусты в июне для рекордного урожая

04:25

Возвращение людей из прошлого: какие знаки зодиака исправят старые ошибки

04:02

Под полями нашли самую большую пирамиду в мире: веками её считали горойВидео

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинках сундука с сокровищами за 10 с

03:31

Один знак зодиака притягивает удачу магнитом: назван самый большой оптимист по гороскопу

03:03

Какие продукты нельзя хранить в дверце холодильника: неожиданные запреты

02:36

Белая полоса начинается: какие три знака зодиака почувствуют себя счастливыми

02:05

Ученые ошарашили загадочным сигналом из космоса: все указывает на темную материю

01:05

Отключения электроэнергии в Киеве: к чему готовиться и каковы сроки

00:42

Каждый за себя: в МИД оценили "разъединение" Украины и Молдовы на пути в ЕС

00:14

"Его ликвидируют": Жданов раскрыл главное условие устранения Путина

22 июня, понедельник
23:50

В МИД пояснили, почему Навроцкого не позвали на важную конференцию в Польше

23:36

"Личный враг Путина", раскрывший его роман с Кабаевой, умер от "отравления грибами"

23:12

Совершенно новый тип ракет: чем Украина могла нанести удар по заводу в ВоронежеВидео

Реклама
22:49

"Теряет силу": в Польше раскрыли, что станет с отобранным у Зеленского орденом

22:49

Как правильно и ласково называть Наталью на украинском языке: редкие формы имени

22:26

Можно ли лишить ордена: историк указал на нюанс на фоне скандала с ПольшейВидео

22:10

Пустая бутылка на столе: какой неприятный намек она давала гостям раньше

21:57

Без вентилятора и кондиционера: один простой трюк быстро охладит спальнюВидео

21:54

У певицы Елки нашли недвижимость в Украине: что известно о ее имуществе

21:29

Замена Стармера: кто может стать новым премьером Британии и что он говорил об Украине

21:04

Ракеты и тонна взрывчатки: генерал о сценарии уничтожения Керченского моста

20:59

Всего пять знаков китайского зодиака: кому улыбнется удача 23 июня

20:41

"Довоевались, докрались": путинисты Цыгановы раскритиковали армию РФ

20:13

Плохие новости для россиян: как атака на Центр космической связи РФ повлияет на фронт

20:05

Половина крупного города на востоке в "серой зоне": в DeepState раскрыли детали

19:57

Почему котлеты получаются сухими: популярный ингредиент, который вытягивает сок

19:45

Глава парламентской ТСК сравнил методы работы НАБУ и САП со сталинскими судами 33-го года

19:36

Почему в России не звучат сирены во время украинских атак — в разведке указали на нюанс

19:24

Квентин Тарантино сыграет роль в фильме с известной певицей

19:10

Урок Стармера для Европы и Украины: Андрусив о главной проблеме современной Европымнение

19:06

Обратный эффект удобрений: какая ошибка приводит к тому, что овощи растут в ботву

19:00

Лукашенко готовит Беларусь к войне с Украиной: раскрыты тревожные детали

18:26

"Мне страшно": экс-участник Modern Talking оскандалился из-за слов о войне в Украине

Реклама
18:25

Наступление 70 тысяч россиян с севера: в Нацгвардии предупредили об угрозе из Беларуси

18:14

Ловушка для туриста: почему выражение "горящая путевка" — грубая ошибка

17:45

Почему собака внезапно стала меньше есть — сигнал, который нельзя игнорироватьВидео

17:29

Уклонялся от уплаты 12,4 млн грн налогов: на Житомирщине объявили подозрение депутату

17:28

Счета упали почти до нуля: солнечные панели изменили жизнь мужчины

17:27

"Будем активнее уничтожать логистику": командующий Нацгвардией оценил удары по Крыму

17:21

Избили и отобрали сумку: на Львовщине жестоко ограбили мужчину с инвалидностью

17:11

Сразу 10 толчков за день: один из регионов Украины всколыхнула серия землетрясений

16:54

Украинцев призвали выставить одеяла и подушки на улицу: в чем причина

16:48

Зеленский сделал неожиданное признание про дочь: "Хочет рассказать мне"

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять