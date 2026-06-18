Десятки взрывов и пожары: дроны ударили по стратегическим мостам в Крыму

Кратко:
- Ночью дроны атаковали ключевые мосты в оккупированном Крыму
- Под удар попали железнодорожные и автомобильные объекты
- На логистических узлах полуострова вспыхнули сильные пожары
В ночь на 18 июня дроны атаковали временно оккупированный Крым - под удар беспилотников попали еще два моста.
Как пишет проукраинский Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на своих подписчиков, дроны атаковали железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, который расположен недалеко от села Раздольное Ичкинского района.
Ориентировочно, было слышно около 20 взрывов.
Кроме того, под удар попал так называемый "горбатый" автомобильный мост. Он расположен рядом с железнодорожным мостом.
На данный момент степень повреждений обоих объектов неизвестна.
В Сети публикуют кадры, как в районе железнодорожного моста были взрывы и виден пожар.
Для российских оккупантов этот мост стратегически важен, поскольку через него враг перебрасывает тяжелую технику и топливо для российских войск на юге Украины.
Смотрите видео - В Крыму прогремели десятки взрывов, атакованы мосты:
По данным канала, фиксируется пожар на участке железной дороги рядом с мостом возле станции Владиславовка Кировского района Крыма.
Станция Владиславовка - ключевой узел железной дороги в Восточном Крыму. Отсюда поезда из Керчи могут идти на Джанкой или на Феодосию.
Возле двух мостов через пролив Промоина на Арабатской стрелке также ночью был пожар, сообщает мониторинговая группа Крымского ветра со ссылкой на данные спутниковой съемки
"Вероятно, неспроста. Вишенка на торте", - отметили на канале.
Позже Крымский ветер подвел итоги дроновой атаки на полуостров. Сообщается, что были атакованы важные объекты логистики:
- железнодорожный мост через Северо-Крымский канал возле села Раздольное Советского района;
- автомобильный "горбатый" мост через Северо-Крымский канал возле села Раздольное Советского района;
- участок железной дороги (возможно, мост) возле станции Владиславовка Кировского района;
- автомобильные мосты через пролив Промоина на Арабатской стрелке в Херсонской области.
В ближайшее время Крым превратится в остров — Федоров
Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские дроны фактически изолируют временно оккупированный Крым, поэтому в ближайшее время полуостров "превратится в остров".
Об этом он сообщил в интервью журналисту, блогеру Сергею Пейчеву на YouTube-канале PRESSING.
"По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров", — подчеркнул Федоров.
По его словам, такая ситуация может иметь "неожиданные последствия" для российской стороны.
Атаки по территории Крыма - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 12 июня дроны оккупировали временно оккупированный Крым. В Симферополе после массированной атаки БПЛА вспыхнул пожар в районе местной ТЭЦ. В городе зафиксированы перебои с электроснабжением.
Также взрывы и стрельба были слышны в Нижнегорском и Красногвардейском районах. Кроме того, сообщалось о работе противовоздушной обороны и взрывах в районе военного аэродрома "Саки".
В ночь на 11 июня в Крыму прогремели взрывы. Оккупированный полуостров атаковали дроны. По предварительным данным, повреждения получил автомобильный мост в Армянске. Также пострадал мост при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска, было сильное зарево.
Также серия взрывов прогремела в Симферополе и Севастополе. В некоторых районах Севастополя после взрывов начались перебои со светом.
Позже гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в ночь на 11 июня ВСУ ударили по четырем мостам на подъездах к Крыму. Отмечается, что конструкции имеют повреждения, а оккупанты якобы проводят обследование и уточняют их состояние.
По его словам, речь идет о мостах через Северо-Крымский канал в районах Преображенки и Мирного, автомобильном мосте в направлении Перекоп - Армянск, а также мосте возле населенного пункта Ставки.
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Об источнике: Крымский ветер
"Крымский ветер" — это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.
Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.
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