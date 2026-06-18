Десятки взрывов и пожары: дроны ударили по стратегическим мостам в Крыму

Ночью полуостров был под массированной атакой дронов. Удары по мостам разрушают логистику российских оккупантов.

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Взрывы в Крыму прогремели на ключевых узлах / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Кратко:

Ночью дроны атаковали ключевые мосты в оккупированном Крыму

Под удар попали железнодорожные и автомобильные объекты

На логистических узлах полуострова вспыхнули сильные пожары

В ночь на 18 июня дроны атаковали временно оккупированный Крым - под удар беспилотников попали еще два моста.

Как пишет проукраинский Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на своих подписчиков, дроны атаковали железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, который расположен недалеко от села Раздольное Ичкинского района.

видео дня

Ориентировочно, было слышно около 20 взрывов.

Атакован ж/д мост через Северо-Крымский канал / t.me/Crimeanwind

Кроме того, под удар попал так называемый "горбатый" автомобильный мост. Он расположен рядом с железнодорожным мостом.

На данный момент степень повреждений обоих объектов неизвестна.

t.me/Crimeanwind

t.me/Crimeanwind

В Сети публикуют кадры, как в районе железнодорожного моста были взрывы и виден пожар.

Для российских оккупантов этот мост стратегически важен, поскольку через него враг перебрасывает тяжелую технику и топливо для российских войск на юге Украины.

Смотрите видео - В Крыму прогремели десятки взрывов, атакованы мосты:

По данным канала, фиксируется пожар на участке железной дороги рядом с мостом возле станции Владиславовка Кировского района Крыма.

Станция Владиславовка - ключевой узел железной дороги в Восточном Крыму. Отсюда поезда из Керчи могут идти на Джанкой или на Феодосию.

t.me/Crimeanwind

t.me/Crimeanwind

Возле двух мостов через пролив Промоина на Арабатской стрелке также ночью был пожар, сообщает мониторинговая группа Крымского ветра со ссылкой на данные спутниковой съемки

"Вероятно, неспроста. Вишенка на торте", - отметили на канале.

t.me/Crimeanwind

t.me/Crimeanwind

Позже Крымский ветер подвел итоги дроновой атаки на полуостров. Сообщается, что были атакованы важные объекты логистики:

железнодорожный мост через Северо-Крымский канал возле села Раздольное Советского района;

автомобильный "горбатый" мост через Северо-Крымский канал возле села Раздольное Советского района;

участок железной дороги (возможно, мост) возле станции Владиславовка Кировского района;

автомобильные мосты через пролив Промоина на Арабатской стрелке в Херсонской области.

t.me/Crimeanwind

В ближайшее время Крым превратится в остров — Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские дроны фактически изолируют временно оккупированный Крым, поэтому в ближайшее время полуостров "превратится в остров".

Об этом он сообщил в интервью журналисту, блогеру Сергею Пейчеву на YouTube-канале PRESSING.

"По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров", — подчеркнул Федоров.

По его словам, такая ситуация может иметь "неожиданные последствия" для российской стороны.

Атаки по территории Крыма - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 12 июня дроны оккупировали временно оккупированный Крым. В Симферополе после массированной атаки БПЛА вспыхнул пожар в районе местной ТЭЦ. В городе зафиксированы перебои с электроснабжением.

Также взрывы и стрельба были слышны в Нижнегорском и Красногвардейском районах. Кроме того, сообщалось о работе противовоздушной обороны и взрывах в районе военного аэродрома "Саки".

В ночь на 11 июня в Крыму прогремели взрывы. Оккупированный полуостров атаковали дроны. По предварительным данным, повреждения получил автомобильный мост в Армянске. Также пострадал мост при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска, было сильное зарево.

Также серия взрывов прогремела в Симферополе и Севастополе. В некоторых районах Севастополя после взрывов начались перебои со светом.

Позже гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в ночь на 11 июня ВСУ ударили по четырем мостам на подъездах к Крыму. Отмечается, что конструкции имеют повреждения, а оккупанты якобы проводят обследование и уточняют их состояние.

По его словам, речь идет о мостах через Северо-Крымский канал в районах Преображенки и Мирного, автомобильном мосте в направлении Перекоп - Армянск, а также мосте возле населенного пункта Ставки.

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Об источнике: Крымский ветер "Крымский ветер" — это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму. Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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