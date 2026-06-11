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Четыре моста на въезде в Крым атаковали БПЛА: каковы последствия

Руслана Заклинская
11 июня 2026, 12:24обновлено 11 июня, 13:04
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В результате точечных ночных ударов 11 июня были выведены из строя четыре важных моста.
Четыре моста на въезде в Крым атаковали БПЛА: каковы последствия
Удары по мостам, ведущим в Крым / Коллаж: Главред, фото (иллюстративное): ТАСС, t.me/RBC_ua_news

Что известно:

  • Поражены четыре моста, ведущие во временно оккупированный Крым
  • Повреждены переправы через Северо-Крымский канал, мост Перекоп — Армянск и мост возле Ставков
  • В Симферополе, Бахчисарае и Севастополе фиксировали взрывы

В ночь на 11 июня были поражены четыре моста, обеспечивающие транспортное сообщение оккупантов с временно оккупированным Крымом. Об этом заявил так называемый "гауляйтер" Владимир Сальдо.

По его словам, Силы обороны Украины нанесли удары по двум мостам через Северо-Крымский канал в районах Преображенки и Мирного, автомобильному мосту на направлении Перекоп – Армянск, а также мосту возле населенного пункта Ставки. Представители оккупационной администрации заявляют о повреждении конструкций и утверждают, что уже якобы ведут работы по их восстановлению.

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В то же время, как обычно, Сальдо заявил, что этой же ночью российская ПВО якобы уничтожила 45 ударных беспилотников.

Где гремели взрывы

Telegram-канал"Крымский ветер" сообщил, что в Армянске повреждены два автомобильных моста — на въезде в город со стороны Херсонской области и на выезде в направлении Красноперекопска. Также поврежден грузовой транспорт оккупантов. После очередной серии взрывов около 06:15 возник пожар.

В Симферополе после серии мощных взрывов также зафиксирован пожар. Очевидцы сообщали о нескольких детонациях в городе. Подобные взрывы и возможные "прилеты" фиксировались и в Бахчисарае.

Крымский мост, атаки на Крымский мост
Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

В Севастополе, по сообщениям местных жителей, после взрывов в части районов пропало электроснабжение. Также сообщается о серии ударов в районе Стрелецкой бухты, где возник пожар вблизи воинской части.

Почему важно наносить удары по Крыму — мнение эксперта

Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес в интервью заявил, что Крым является ключевой точкой войны, и контроль над ним будет определять ее исход. По его мнению, Украина должна сначала изолировать полуостров, перерезав логистику, а затем сделать его непригодным для использования российскими войсками.

Годжес также считает, что важно продолжать удары по военным объектам в Крыму и логистическим маршрутам, в частности по Крымскому мосту, который имеет "огромное психологическое влияние". Он убежден, что без потери Крыма Россия сохранит возможность влиять на ситуацию в Черном и Азовском морях.

"Я по-прежнему уверен, что Крым является важнейшим местом, точкой этой войны. И сторона, которая контролирует Крым, выиграет войну. Я не могу представить окончание войны и достижение долгосрочного устойчивого мира, если Россия продолжит контролировать Крым", — добавил экс-командующий.

Удары по мостам, ведущим в Крым — последние новости

Напомним, что 7 июня дроны нанесли удар по мосту в районе Чонгара, нанеся значительные повреждения дорожному полотну и приостановив движение. Это существенно повлияло на логистику российских оккупационных сил, затруднив поставки техники и грузов в Крым.

9 июня Чонгарский мост подвергся повторному удару украинских беспилотников, в результате чего движение было полностью остановлено, а транспортное сообщение между Херсонской областью и Крымом заблокировано. Это событие подтвердили в 1-м отдельном штурмовом полку ВСУ, который сообщил об использовании БПЛА FP-2 в операции.

Как сообщал Главред, движение через ключевой мост в районе Чонгара было остановлено из-за атак дронов в начале июня, о чем заявлял коллаборационист Владимир Сальдо. Он сообщал, что водителей заставляют использовать объездные пути через Армянск и Перекоп, поскольку инфраструктура моста постоянно повреждается.

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Об источнике: Крымский ветер

Крымский ветер — это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.

Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак по объектам оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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