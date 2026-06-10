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Командование РФ отдало экстренный приказ из-за успехов ВСУ в Крыму — ISW

Анна Косик
10 июня 2026, 10:05
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Для россиян ситуация ухудшается теперь не только на поле боя, но и на ВОТ.
Крым, взрыв
Число ударов по объектам РФ может увеличиться / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сообщили аналитики:

  • Оккупанты больше не могут перевозить грузы по главной автомагистрали РФ
  • Обеспечение армии РФ на передовой, вероятно, ухудшилось
  • Украина может расширить кампанию ударов средней дальности

Военное командование страны-агрессора России запретило движение военных грузов по главной автомагистрали РФ, соединяющей ее материковую часть с Крымом.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Причиной этого запрета в отношении автомагистралей М-14 Ростов-Крым и А-291 Керчь-Симферополь-Севастополь "Таврида" стали украинские удары.

видео дня

Силы обороны Украины удерживают огневой контроль над этими автомагистралями, что нарушает военную логистику РФ и, вероятно, ухудшает обеспечение российских военных на передовой.

"Этот эффект, вероятно, будет усиливаться в ближайшее время или до тех пор, пока российские войска не разработают контрмеры. Украина, вероятно, еще больше расширит и усилит свою ударную кампанию средней дальности, что, вероятно, окажет каскадное влияние на наступательные операции России в ближайшие месяцы, особенно по мере того, как усилия Украины по формированию поля боя будут нарастать", — отмечают аналитики.

Россияне выводят часть подразделений с фронта

Главред писал, что по данным ISW, военное командование РФ также приняло решение вывести свои силы с Кинбурнской косы в Николаевской области. Причиной этого также стали украинские удары средней дальности по линиям снабжения армии РФ на временно оккупированных территориях.

Российские войска на Кинбурнской косе не смогли противостоять ударам украинских дронов и несли все большие потери. Поэтому командование начало передислокацию.

Кинбурнская коса инфографика
Кинбурнская коса / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте — последние новости

Напомним, Главред писал, что разрушение вражеской логистики существенно снижает боеспособность российских подразделений на передовой, однако этого недостаточно для полного освобождения территорий или вынуждения противника к отступлению.

Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы начали применять ударные беспилотники типа "Молния", используя новые видеочастоты, которые большинство существующих систем обнаружения либо не фиксируют, либо реагируют на них с большой задержкой.

Накануне стало известно, что ситуация на фронте, в частности на Донецком направлении, остается крайне напряженной. Уже в ближайшие месяцы ВСУ могут покинуть один из ключевых населенных пунктов.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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