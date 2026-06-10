Командование РФ отдало экстренный приказ из-за успехов ВСУ в Крыму — ISW

Для россиян ситуация ухудшается теперь не только на поле боя, но и на ВОТ.

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Число ударов по объектам РФ может увеличиться / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сообщили аналитики:

Оккупанты больше не могут перевозить грузы по главной автомагистрали РФ

Обеспечение армии РФ на передовой, вероятно, ухудшилось

Украина может расширить кампанию ударов средней дальности

Военное командование страны-агрессора России запретило движение военных грузов по главной автомагистрали РФ, соединяющей ее материковую часть с Крымом.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Причиной этого запрета в отношении автомагистралей М-14 Ростов-Крым и А-291 Керчь-Симферополь-Севастополь "Таврида" стали украинские удары.

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Силы обороны Украины удерживают огневой контроль над этими автомагистралями, что нарушает военную логистику РФ и, вероятно, ухудшает обеспечение российских военных на передовой.

"Этот эффект, вероятно, будет усиливаться в ближайшее время или до тех пор, пока российские войска не разработают контрмеры. Украина, вероятно, еще больше расширит и усилит свою ударную кампанию средней дальности, что, вероятно, окажет каскадное влияние на наступательные операции России в ближайшие месяцы, особенно по мере того, как усилия Украины по формированию поля боя будут нарастать", — отмечают аналитики.

Россияне выводят часть подразделений с фронта

Главред писал, что по данным ISW, военное командование РФ также приняло решение вывести свои силы с Кинбурнской косы в Николаевской области. Причиной этого также стали украинские удары средней дальности по линиям снабжения армии РФ на временно оккупированных территориях.

Российские войска на Кинбурнской косе не смогли противостоять ударам украинских дронов и несли все большие потери. Поэтому командование начало передислокацию.

Кинбурнская коса / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте — последние новости

Напомним, Главред писал, что разрушение вражеской логистики существенно снижает боеспособность российских подразделений на передовой, однако этого недостаточно для полного освобождения территорий или вынуждения противника к отступлению.

Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы начали применять ударные беспилотники типа "Молния", используя новые видеочастоты, которые большинство существующих систем обнаружения либо не фиксируют, либо реагируют на них с большой задержкой.

Накануне стало известно, что ситуация на фронте, в частности на Донецком направлении, остается крайне напряженной. Уже в ближайшие месяцы ВСУ могут покинуть один из ключевых населенных пунктов.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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