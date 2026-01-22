Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Командование отдало приказ, элитные войска РФ снимают с фронта - детали

Анна Косик
22 января 2026, 10:51
369
Россияне частично обнажили фронт из-за проблемы в глубоком тылу.
оккупант, удар по крыму
Дальнобойные удары Сил обороны создают проблемы для оккупантов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Что сообщили в Атеш:

  • Элитные российские войска отправили с фронта в Крым
  • Россияне пытаются научиться сбивать украинские дроны
  • Силы обороны Украины эффективно атакуют российские объекты в тылу

Командование ВС страны-агрессора России вынуждено снимать элитные подразделения с фронта. Об этом в Telegram сообщило партизанское движение Атеш. Его агенты объяснили, почему было принято такое решение.

По данным агентов из состава 18-го зенитного ракетного полка, на территорию временно оккупированного Крыма прибыли подразделения "Ирландцы" из бригады "Эспаньола" и "Огидная 8" из 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ.

видео дня

Зачем элиту армии РФ перебрасывают в Крым

В Атеш выяснили, что отдельные группы этих опытных подразделений направлены на полуостров как "пожарная команда" для усиления противовоздушной обороны Крыма от украинских БПЛА.

"Кроме того, они должны передать свой боевой опыт другим подразделениям, которые уже длительное время безуспешно пытаются противостоять дронам СОУ", - говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что решение российского командования оголить участок фронта в Украине ради защиты тыла в Крыму является довольно показательным. Это свидетельствует об успешной работе по военным объектам оккупантов в последнее время.

Могут ли ВСУ прорваться в Крым - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Павла Нарожного, в настоящее время возможность высадки большого десанта на берег временно оккупированного Крыма маловероятна.

По его словам, для этого нужны большие десантные корабли и возможность высадить десятки тысяч бойцов с поддержкой авиации. В то же время, эксперт считает, что Крымский мост будет приоритетной целью для ударов, пока не будет уничтожен.

крымский мост инфографика
Крымский мост / Инфографика: Главред

Удары Сил обороны по Крыму - последние новости

Напомним, Главред писал, что несколько дней назад Силы обороны Украины поразили средства ПВО и склад БПЛА российской оккупационной армии во временно оккупированном Крыму.

Ранее в поселке Черноморское под удар украинских сил попала радиолокационная станция "Валдай". Этот российский мобильный комплекс предназначен для обнаружения и борьбы с дронами.

Накануне также под прицел ракеты украинского производства попал временный пункт базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров в Оленевке.

Больше новостей:

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Крыма Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский уже прибыл в Швейцарию: когда состоится встреча с Трампом

Зеленский уже прибыл в Швейцарию: когда состоится встреча с Трампом

11:03Украина
"Это изменит правила игры": в США заговорили о зоне свободной торговли с Украиной

"Это изменит правила игры": в США заговорили о зоне свободной торговли с Украиной

10:42Мир
РФ готовит новую волну атак: Украина в ОБСЕ раскрыла, что может попасть под удар

РФ готовит новую волну атак: Украина в ОБСЕ раскрыла, что может попасть под удар

10:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФ

"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФ

"Теперь официально": Яна Глущенко решилась на изменения после развода

"Теперь официально": Яна Глущенко решилась на изменения после развода

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Гороскоп Таро на завтра 22 января: Овнам - начать разговор, Львам - близость

Гороскоп Таро на завтра 22 января: Овнам - начать разговор, Львам - близость

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

Последние новости

11:22

Ценовой сдвиг неизбежен: сколько будут стоить цитрусовые в конце зимы

11:03

Зеленский уже прибыл в Швейцарию: когда состоится встреча с Трампом

10:51

Командование отдало приказ, элитные войска РФ снимают с фронта - детали

10:49

Срезал ветку — получил дерево: простой способ получить хвойное дерево на участкеВидео

10:42

"Это изменит правила игры": в США заговорили о зоне свободной торговли с Украиной

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:34

95-летняя Лина Костенко оказалась в критической ситуации в Киеве — детали

10:25

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Быкам пора слушать, Тиграм - везение

10:21

РФ готовит новую волну атак: Украина в ОБСЕ раскрыла, что может попасть под удар

09:58

Один миллион каждому: Трамп придумал "идеальную сделку" по Гренландии - Daily Mail

Реклама
09:52

Быстрого мира не будет: в НАТО сказали правду о потерях армии РФ в Украине

09:20

Силы обороны Украины выбили оккупантов из села под Мирноградом - DeepState

09:11

Перемены пугают больше всего: астрологи назвали самых осторожных знаков зодиака

09:05

По Украине распространяются аварийные отключения света: где графики не действуют

08:55

Новый мир жесткого прагматизмамнение

08:35

"Россия не выиграет": Келлог сказал, как Украина может получить преимущество в войнеВидео

08:29

С Днем соборности Украины - красивые картинки и душевные слова

08:01

США могут получить суверенные территории в Гренландии - СМИ

06:48

Умеров встретился с Кушнером и Уиткоффом: о чем говорили на переговорах в Давосе

06:35

Звезды Национальной оперы Украины оскандалились выступлением в балете россиянинаВидео

06:10

Трамп теперь еще и Исландию хочет: что задумал президент СШАмнение

Реклама
05:47

Гороскоп на завтра 23 января: Скорпионам - большая удача, Тельцам - спор

05:17

Идеальная морковь по-корейски: рецепт пикантного салата за 5 минут

04:41

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономила большинство семей

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке коалы за 33 секунды

03:35

Полив водой из-под крана опасен: какие комнатные растения могут погибнуть

03:00

Внезапный поворот судьбы: каким знакам зодиака откроется путь к богатству

01:47

"Ловушка замкнулась": в одном из городов ВСУ готовят финальный этап зачистки

00:42

Секрет "сильных" ростков: простой метод поможет получить всходы раньшеВидео

21 января, среда
22:33

В более чем 3000 домов Киева начнут подачу тепла: мэр сообщил сроки

22:24

Путину передали последнюю версию плана окончания войны - как отреагировали в Кремле

22:07

В Киеве свет будут выключать по-новому: в Минэнерго рассказали, что изменится

21:32

Продолжительность отключений меняется: новые графики для Днепра и области на 22 январяФото

21:28

Почти весь день без света: графики отключений для Полтавщины на 22 января

21:10

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

20:54

Как приготовить идеальный кофе: эксперты назвали точную пропорцию для одной чашкиВидео

20:50

Графики изменились: как будут отключать свет в Запорожской области 22 января

20:32

Все видели, но знают единицы: почему на деревьях появляются странные зеленые шарыВидео

20:13

Вернется ли Киев к графикам отключений света: в ДТЭК ответили

20:03

Блэкауты бьют по карману: украинцев предупредили, как может измениться цена в чеке

19:57

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

Реклама
19:46

Ситуация в экономике критическая: СМИ узнали, что РФ в поисках денег на войну

19:43

Звезда "Маски-Шоу" показал редкое фото с коллегами

19:37

Головоломка для людей с острым зрением: найдите кролика среди кошек за 11 секунд

19:32

Трамп выступил с неоднозначным заявлением о Зеленском и Путине - что сказал

19:16

Золотая малина: названы фильмы-претенденты на "анти Оскар"

19:10

Президент США решительно сходит с умамнение

18:58

Нехватка мощности после атак осталась: как будут отключать свет в четверг, 22 января

18:58

Что на самом деле произойдет, если оставить зарядное устройство подключенным к розетке

18:51

Враг оказался в ловушке, но фронт будет двигаться: военный выступил с заявлением

18:38

Джей Ди Вэнс в четвертый раз станет отцом - детали

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять