Командование отдало приказ, элитные войска РФ снимают с фронта - детали

Россияне частично обнажили фронт из-за проблемы в глубоком тылу.

https://glavred.info/front/komandovanie-otdalo-prikaz-elitnye-voyska-rf-snimayut-s-fronta-detali-10734446.html Ссылка скопирована

Дальнобойные удары Сил обороны создают проблемы для оккупантов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Что сообщили в Атеш:

Элитные российские войска отправили с фронта в Крым

Россияне пытаются научиться сбивать украинские дроны

Силы обороны Украины эффективно атакуют российские объекты в тылу

Командование ВС страны-агрессора России вынуждено снимать элитные подразделения с фронта. Об этом в Telegram сообщило партизанское движение Атеш. Его агенты объяснили, почему было принято такое решение.

По данным агентов из состава 18-го зенитного ракетного полка, на территорию временно оккупированного Крыма прибыли подразделения "Ирландцы" из бригады "Эспаньола" и "Огидная 8" из 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ.

видео дня

Зачем элиту армии РФ перебрасывают в Крым

В Атеш выяснили, что отдельные группы этих опытных подразделений направлены на полуостров как "пожарная команда" для усиления противовоздушной обороны Крыма от украинских БПЛА.

"Кроме того, они должны передать свой боевой опыт другим подразделениям, которые уже длительное время безуспешно пытаются противостоять дронам СОУ", - говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что решение российского командования оголить участок фронта в Украине ради защиты тыла в Крыму является довольно показательным. Это свидетельствует об успешной работе по военным объектам оккупантов в последнее время.

Могут ли ВСУ прорваться в Крым - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Павла Нарожного, в настоящее время возможность высадки большого десанта на берег временно оккупированного Крыма маловероятна.

По его словам, для этого нужны большие десантные корабли и возможность высадить десятки тысяч бойцов с поддержкой авиации. В то же время, эксперт считает, что Крымский мост будет приоритетной целью для ударов, пока не будет уничтожен.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Удары Сил обороны по Крыму - последние новости

Напомним, Главред писал, что несколько дней назад Силы обороны Украины поразили средства ПВО и склад БПЛА российской оккупационной армии во временно оккупированном Крыму.

Ранее в поселке Черноморское под удар украинских сил попала радиолокационная станция "Валдай". Этот российский мобильный комплекс предназначен для обнаружения и борьбы с дронами.

Накануне также под прицел ракеты украинского производства попал временный пункт базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров в Оленевке.

Больше новостей:

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред