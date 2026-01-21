Враг оказался в ловушке, но фронт будет двигаться: военный выступил с заявлением

Оккупационная армия не сможет продолжить наступление без больших потерь.

Как изменилась ситуация в Северске / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

Что сообщил Запорожец:

Оккупанты попали в сложное положение в Северске

Украинские военные с помощью дронов уничтожают большое количество оккупантов

Враг может сдвинуть фронт за счет ползучей тактики продвижения

В городе Северск, что в Донецкой области, оккупационная армия страны-агрессора России попала в ловушку. Об этом в эфире Киев24 рассказал спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец.

По его словам, благодаря особенностям ландшафта оккупантам приходится атаковать снизу вверх на открытой местности, что делает их легкой мишенью для ВСУ.

Северск / Инфографика: Главред

Фронт в районе Северска может сдвинуться

Несмотря на то, что благодаря активной работе FPV-дронов Силы обороны уничтожают большое количество живой силы противника в Северовке, оккупанты могут продвинуться вперед из-за того, что продолжают "ползучую экспансию".

"Учитывая то, что большое количество живой силы противника все же там присутствует и есть возможность у противника накапливаться и в целом применять живую силу, не исключено, что в какой-то момент какое-то критическое количество штурмовых действий именно с помощью живой силы будет отмечаться в движениях на фронте, куда будет двигаться фронт", - предупредил Запорожец.

Как продвижение оккупантов в Северске оценивали аналитики

Главред писал, что по данным аналитиков Американского института изучения войны, усилия РФ в направлении Северска были чрезвычайно длительными, особенно с учетом того, что населенный пункт имеет площадь около 10 квадратных километров с довоенным населением около 11 000 человек.

Российским оккупантам понадобился 41 месяц, чтобы продвинуться примерно на 12 километров от Лисичанска к востоку от Севера, то есть к западной административной границе Севера.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Запорожской области армия РФ оккупировала село Рыбное. Кроме того, враг продвинулся в районе села Солодкое, расположенного южнее Рыбного в Запорожской области.

Накануне стало известно, что российские оккупационные войска планируют создать "зону контроля" вдоль границы в Харьковской и Сумской областях, углубленную на 5 и более километров.

Ранее сообщалось, что украинские защитники в Сумской области ликвидировали российский разведывательный беспилотник "Форпост", стоимость которого оценивается в более 7,5 миллиона долларов.

