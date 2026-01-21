Враг оказался в ловушке, но фронт будет двигаться: военный выступил с заявлением

Что сообщил Запорожец:
- Оккупанты попали в сложное положение в Северске
- Украинские военные с помощью дронов уничтожают большое количество оккупантов
- Враг может сдвинуть фронт за счет ползучей тактики продвижения
В городе Северск, что в Донецкой области, оккупационная армия страны-агрессора России попала в ловушку. Об этом в эфире Киев24 рассказал спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец.
По его словам, благодаря особенностям ландшафта оккупантам приходится атаковать снизу вверх на открытой местности, что делает их легкой мишенью для ВСУ.
Фронт в районе Северска может сдвинуться
Несмотря на то, что благодаря активной работе FPV-дронов Силы обороны уничтожают большое количество живой силы противника в Северовке, оккупанты могут продвинуться вперед из-за того, что продолжают "ползучую экспансию".
"Учитывая то, что большое количество живой силы противника все же там присутствует и есть возможность у противника накапливаться и в целом применять живую силу, не исключено, что в какой-то момент какое-то критическое количество штурмовых действий именно с помощью живой силы будет отмечаться в движениях на фронте, куда будет двигаться фронт", - предупредил Запорожец.
Как продвижение оккупантов в Северске оценивали аналитики
Главред писал, что по данным аналитиков Американского института изучения войны, усилия РФ в направлении Северска были чрезвычайно длительными, особенно с учетом того, что населенный пункт имеет площадь около 10 квадратных километров с довоенным населением около 11 000 человек.
Российским оккупантам понадобился 41 месяц, чтобы продвинуться примерно на 12 километров от Лисичанска к востоку от Севера, то есть к западной административной границе Севера.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Запорожской области армия РФ оккупировала село Рыбное. Кроме того, враг продвинулся в районе села Солодкое, расположенного южнее Рыбного в Запорожской области.
Накануне стало известно, что российские оккупационные войска планируют создать "зону контроля" вдоль границы в Харьковской и Сумской областях, углубленную на 5 и более километров.
Ранее сообщалось, что украинские защитники в Сумской области ликвидировали российский разведывательный беспилотник "Форпост", стоимость которого оценивается в более 7,5 миллиона долларов.
Об источнике: 11-й армейский корпус ВСУ
11-й армейский корпус — общевойсковое оперативно-тактическое соединение (объединение) в составе Вооруженных сил Украины.
Был создан в 2016 году как Корпус резерва и состоял из кадровых соединений. Был стратегическим резервом Генерального штаба ВС Украины. С началом российского вторжения в 2022 году был развернут по штату военного времени.
Хотя законодательные условия развития корпуса резерва существовали и ранее, значительная организационная работа в этом направлении началась в 2014—2015 годах, после начала войны на востоке Украины. Именно ее участники составили основу оперативного резерва генерального штаба. Wikipedia
