Российские войска захватили еще один город: в ISW раскрыли детали

С середины ноября оккупанты также захватили Федоровку и Васюковку, расположенные в районе Северска.

https://glavred.info/front/rossiyskie-voyska-veroyatno-zahvatili-seversk-isw-10726130.html Ссылка скопирована

Российские войска, вероятно, захватили Северск/ коллаж: Главред, фото: ISW, википедия

Коротко:

Армия РФ, вероятно, захватила Северск и продвинулась на запад и северо-запад от города

РФ преувеличивает последствия захвата, их продвижение остается медленным и изнурительным

Российские войска, после более 3 лет интенсивных боев, вероятно, захватили Северск Бахмутского района Донецкой области.

С середины ноября россияне также захватили Федоровку и Васюковку и достигли тактических успехов вблизи Свято-Покровского. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на украинского обозревателя Константина Машовца.

видео дня

Машовец 21 декабря сообщил, что войска РФ завершили захват Северска, продвинулись к высотам к западу и северо-западу от города и достигли мелового карьера к западу от населенного пункта.

Отмечается, что Кремль заявил об оккупации Северска еще 11 декабря. С тех пор Путин и высокопоставленные российские военные чиновники используют захват города для продвижения ложной информации о том, что украинские линии обороны разрушаются и что войска РФ способны "немедленно угрожать" Славянску.

В ISW подчеркивают, что усилия РФ в направлении Северска были чрезвычайно длительными, особенно с учетом того, что населенный пункт имеет площадь около 10 квадратных километров с довоенным населением около 11 000 человек. Российским оккупантам понадобился 41 месяц, чтобы продвинуться примерно на 12 километров от Лисичанска (к востоку от Северска) до западной административной границы Северска.

По данным аналитиков, российским войскам, вероятно, понадобилось 33 дня, чтобы полностью захватить город.

"Кремль преувеличивает непосредственные последствия захвата Северска, пытаясь ложно представить российские войска как неизбежную угрозу и одновременно добиться значительного продвижения по всему театру военных действий, чтобы создать впечатление, что линия фронта вот-вот рухнет", - говорится в сообщении.

Что известно о боях возле Северска - мнение эксперта

Как писал Главред, российские войска, вероятно, смогли преодолеть один из самых укрепленных оборонительных участков ВСУ в Донецкой области. Об этом сообщил корреспондент немецкого Bild Юлиан Рёпке.

По его информации, после захвата населенных пунктов Выемка и Ивано-Дарьевка оккупанты зашли в Северск с южного направления и сейчас удерживают около пятой части города. Также он отметил, что на прорыв этого отрезка фронта протяженностью примерно 9 километров российской армии понадобилось около 40 месяцев.

Ситуация в Северске - последние новости

Главред сообщал, что ранее российские оккупационные войска объявили о полной оккупации города Северск в Бахмутском районе Донецкой области. Однако, заявления россиян не соответствуют действительности, в городе продолжаются активные бои. Об этом говорится в сообщали в оперативном командовании "Восток".

Заявления российского командования также опроверг руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Ранее, аналитический проект DeepState сообщал, что Российские оккупационные войска активизировали попытки продвижения в районе Северска. По словам аналатыков, враг продолжал стягивать пехоту непосредственно к городу, что создавало угрозу медленного перехода Северска под контроль оккупантов.

Северск / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред