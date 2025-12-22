Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Российские войска захватили еще один город: в ISW раскрыли детали

Инна Ковенько
22 декабря 2025, 10:59обновлено 22 декабря, 11:46
846
С середины ноября оккупанты также захватили Федоровку и Васюковку, расположенные в районе Северска.
Российские войска захватили еще один город: в ISW раскрыли детали
Российские войска, вероятно, захватили Северск/ коллаж: Главред, фото: ISW, википедия

Коротко:

  • Армия РФ, вероятно, захватила Северск и продвинулась на запад и северо-запад от города
  • РФ преувеличивает последствия захвата, их продвижение остается медленным и изнурительным

Российские войска, после более 3 лет интенсивных боев, вероятно, захватили Северск Бахмутского района Донецкой области.

С середины ноября россияне также захватили Федоровку и Васюковку и достигли тактических успехов вблизи Свято-Покровского. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на украинского обозревателя Константина Машовца.

видео дня

Машовец 21 декабря сообщил, что войска РФ завершили захват Северска, продвинулись к высотам к западу и северо-западу от города и достигли мелового карьера к западу от населенного пункта.

Отмечается, что Кремль заявил об оккупации Северска еще 11 декабря. С тех пор Путин и высокопоставленные российские военные чиновники используют захват города для продвижения ложной информации о том, что украинские линии обороны разрушаются и что войска РФ способны "немедленно угрожать" Славянску.

В ISW подчеркивают, что усилия РФ в направлении Северска были чрезвычайно длительными, особенно с учетом того, что населенный пункт имеет площадь около 10 квадратных километров с довоенным населением около 11 000 человек. Российским оккупантам понадобился 41 месяц, чтобы продвинуться примерно на 12 километров от Лисичанска (к востоку от Северска) до западной административной границы Северска.

По данным аналитиков, российским войскам, вероятно, понадобилось 33 дня, чтобы полностью захватить город.

"Кремль преувеличивает непосредственные последствия захвата Северска, пытаясь ложно представить российские войска как неизбежную угрозу и одновременно добиться значительного продвижения по всему театру военных действий, чтобы создать впечатление, что линия фронта вот-вот рухнет", - говорится в сообщении.

Что известно о боях возле Северска - мнение эксперта

Как писал Главред, российские войска, вероятно, смогли преодолеть один из самых укрепленных оборонительных участков ВСУ в Донецкой области. Об этом сообщил корреспондент немецкого Bild Юлиан Рёпке.

По его информации, после захвата населенных пунктов Выемка и Ивано-Дарьевка оккупанты зашли в Северск с южного направления и сейчас удерживают около пятой части города. Также он отметил, что на прорыв этого отрезка фронта протяженностью примерно 9 километров российской армии понадобилось около 40 месяцев.

Ситуация в Северске - последние новости

Главред сообщал, что ранее российские оккупационные войска объявили о полной оккупации города Северск в Бахмутском районе Донецкой области. Однако, заявления россиян не соответствуют действительности, в городе продолжаются активные бои. Об этом говорится в сообщали в оперативном командовании "Восток".

Заявления российского командования также опроверг руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Ранее, аналитический проект DeepState сообщал, что Российские оккупационные войска активизировали попытки продвижения в районе Северска. По словам аналатыков, враг продолжал стягивать пехоту непосредственно к городу, что создавало угрозу медленного перехода Северска под контроль оккупантов.

Северск
Северск / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Северск Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Российские войска захватили еще один город: в ISW раскрыли детали

Российские войска захватили еще один город: в ISW раскрыли детали

10:59Фронт
Мировые гарантии безопасности для Киева рискуют превратиться в козырь Путина - Politico

Мировые гарантии безопасности для Киева рискуют превратиться в козырь Путина - Politico

10:48Мир
"Разрыв остается огромным": в Politico раскрыли детали мирных переговоров в США

"Разрыв остается огромным": в Politico раскрыли детали мирных переговоров в США

10:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Резкое усиление мобилизации: какие данные о мужчинах получит Минобороны и кого призовут

Резкое усиление мобилизации: какие данные о мужчинах получит Минобороны и кого призовут

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Отключения света станут значительно реже: в Правительстве озвучили дату

Отключения света станут значительно реже: в Правительстве озвучили дату

Последние новости

12:18

Новый год под подозрением: топ-5 лучших рождественских детективов

12:15

Большинство водителей совершают ошибку: какие вещи опасно оставлять в машине зимой

12:12

Забрали в карету скорой: шоумен-воин Салем показал последствия ранения на фронтеВидео

12:11

Нужно ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь: эксперты дали однозначный ответВидео

12:07

Что нельзя хранить на туалетном столике в ванной: главные ошибки

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:43

Больше, чем территория: какую реальную ценность Донбасс имеет для России

11:30

Молчун Игорь Николаев попал в скандал с женой - поклонники ошеломлены

11:01

Звезда "Оно 2" совершил самоубийство - жена сделала заявление

10:59

Российские войска захватили еще один город: в ISW раскрыли детали

Реклама
10:48

Мировые гарантии безопасности для Киева рискуют превратиться в козырь Путина - Politico

10:34

Китайский гороскоп на завтра 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

10:31

"Разрыв остается огромным": в Politico раскрыли детали мирных переговоров в США

10:02

"Чтобы не сглазили": холостяк Терен публично показал новую избранницу

09:40

Грузовой поезд сошел с рельсов из-за атаки "Шахеда": детали аварии возле Коростеня

09:39

Как ускорить работу старого ноутбука: "воскресить" можно даже 10-летнее устройствоВидео

09:18

Наталье Могилевской отказал известный продюсер - причина

09:15

Отключение света в Украине — графики на 22 декабря (обновляется)

09:06

Как месяц вашего рождения влияет на брак: что говорят астрологи

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 декабря (обновляется)

09:03

Президента России, который сможет встать на колени в Буче, мы не дождемсямнение

Реклама
09:01

Минус 100 млн долларов: ГУР уничтожило российские истребители Су-30 и Су-27Видео

08:46

Дроны атаковали порт Тамань на Кубани: повреждены два суда и трубопровод

08:39

Воевал в Чечне, Сирии и Украине: в Москве подорвали авто с топ-военным армии РФ

08:28

Деньги - не Украине: Вэнс распространил месседж относительно нового курса Трампа

08:15

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:34

На Житомирщине локомотив сошел с рельсов: есть раненые, ряд поездов меняет движение

06:54

США продвигают мирный план: Уиткофф раскрыл детали переговоров с Киевом и Москвой

06:44

Вопрос, который стоит в глазах всего путинского окружениямнение

05:41

Вызывают боль и стресс у животных: какие опасные ошибки совершают владельцы кошек

04:45

Дочь принца Уильяма готовят к передаче титула — детали

04:20

Волхвы знали места: где в Украине массово находят древние сокровища и как их искатьВидео

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке уличного художника за 31 секунду

03:16

Как часто нужно менять постельное белье: эксперты дали однозначный ответ

02:30

Как снизить риск развития деменции: ученые ошеломили неожиданным решением

02:01

"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

00:56

Штраф за "обед": какие продукты могут имитировать опьянение в организме

00:03

Угроза растет: Россия готовится к серии массированных атак в ближайшее время

21 декабря, воскресенье
23:26

США могут пойти "ва-банк": громкое заявление о передаче Tomahawk Украине

23:13

Сосредоточились на четырех ключевых документах: детали переговоров в Майами

22:45

В Грабовском люди письменно отказывались от эвакуации: что известно

Реклама
22:30

Повышение тарифов: раскрыто, для кого цифры в платежках вырастут и почему

22:02

Об их функции знают единицы: зачем нужны черные точки на лобовом стекле автомобиля

21:57

"Договорняк": готовят ли Бессарабию готовят к сдачемнение

21:43

До 4 очередей в сутки: обновленные графики отключений для Днепропетровщины на 22 декабряФото

21:30

В DeepState раскрыли тревожную причину прорыва РФ на Сумщине: что известно

21:16

График отключений света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 22 декабряФото

20:45

Следите за действиями: дает ли Макрон задний ходмнение

20:41

Отключения света станут значительно реже: в Правительстве озвучили дату

20:28

Переговоры Украины и США: Умеров назвал, на что рассчитывает Киев

20:18

"Ничем не отличаются от ИГИЛ" - Сибига о похищении россиянами людей на Сумщине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять