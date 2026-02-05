На Ровно надвигается потепление: какая будет погода в регионе 6 февраля

В регионе объявлен первый уровень опасности - желтый.

Прогноз погоды в Ровно и области на 6 февраля / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5

Какая будет погода в Ровно 6 февраля

Когда ожидать повышения температуры в Ровенской области

Погода в Ровенской области в пятницу, 6 февраля, будет облачной. Ночью и утром ожидается мокрый снег с дождем, днем - снег и мокрый снег. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, ночью и утром образуется гололед, который сохранится в течение суток. На дорогах будет гололедица, что создаст опасность для движения транспорта и пешеходов. Ожидается ветер юго-восточного направления, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Ровенской области в течение суток будет колебаться от -4° ночью до +1° днем. В самом Ровно показатели останутся стабильно морозными - от -1° до -3°.

Изменение погоды в Украине

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань заявлял, что потепление в Украине будет медленным.

"Тяжелый, сухой и холодный воздух не так быстро сдвинется. Поэтому на очень резкое изменение погоды не рассчитываем", - отметил он.

Кроме того, по его словам, уже с 8-9 февраля следует ожидать новую волну холода скандинавского происхождения.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, туман и гололедица на дорогах. В области объявлен желтый уровень опасности.

В Тернопольской области с 5 по 9 февраля на дорогах будет гололедица. Также возможны сильные порывы ветра - 15 - 20 м/с. Во всей области объявлено штормовое предупреждение.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявлял, что во второй половине недели в западных областях, а в выходные на большей части территории страны пройдет снег, местами с дождем.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

