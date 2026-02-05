Леся Никитюк готовится к свадьбе с женихом-военным - детали

Читайте больше:
2025 год для Леси Никитюк начался с предложения руки и сердца от ее бойфренда - украинского военного Дмитрия Бабчука. Однако под венец пара не торопилась: ведущая мечтает о пышной свадьбе с соблюдением украинских традиций, что в нынешних условиях провести практически невозможно.
Тем не менее планы на церемонию все же строятся. Об этом рассказала дизайнер Эльвира Гасанова, которая создавала наряды для Леси и Дмитрия на крещение их общего сына Оскара. В интервью для Okay Eva она рассказала, что знает Никитюк много лет. Ведущая осталась довольной работой Гасановой на крестинах, и недавно сделала дизайнеру особый заказ.
"Я с ней дружу. Я знаю ее с момента, когда она еще была в "Орел и решка", когда начинала свой путь. Это человек, с которым мы одновременно росли. Она сейчас пишет, что все, свадебное платье тоже шьем. Я говорю: "Да, супер", - рассказала Гасанова.
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук подтвердили свои отношения в октябре 2024 года. В январе 2025-го состоялась их помолвка, а в июне пара поприветствовала в этом мире своего первенца - сына Оскара. В социальных сетях Леся и Дмитрий называют друг друга женой и мужем, однако о законном браке они пока не говорят публично.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
