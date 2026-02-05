Кратко:
- Лариса Долина купила квартиру в Юрмале
- Какие трудности у путинистки в Латвии
Российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, купила квартиру в Юрмале в ипотеку.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, квартира площадью 123,9 кв. м расположена в нескольких метрах от берега Рижского залива и была приобретена еще в 2010 году.
Отметим, в 2024 активы Долиной в Латвии были заморожены после попадания в санкционный список Евросоюза.
"Согласно данным онлайн-сервисов по продаже недвижимости в Латвии, в доме, где располагается квартира Долиной, сейчас продается несколько квартир разной площади. Их стоимость варьируется от €220 тыс. до €275 тыс", - пишут пропагандисты.
Также известно, что путинистка может лишиться жилья из-за санкций.
О персоне: Лариса Долина
Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
