Путинистка Лариса Долина выбрала новую страну - где она купила жилье

Элина Чигис
5 февраля 2026, 02:00
Лариса Долина решила приобрести жилье не в РФ.
Лариса Долина
Лариса Долина взяла ипотеку / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Лариса Долина

Кратко:

  • Лариса Долина купила квартиру в Юрмале
  • Какие трудности у путинистки в Латвии

Российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, купила квартиру в Юрмале в ипотеку.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, квартира площадью 123,9 кв. м расположена в нескольких метрах от берега Рижского залива и была приобретена еще в 2010 году.

Отметим, в 2024 активы Долиной в Латвии были заморожены после попадания в санкционный список Евросоюза.

Лариса Долина
Лариса Долина / фото: facebook.com, Лариса Долина

"Согласно данным онлайн-сервисов по продаже недвижимости в Латвии, в доме, где располагается квартира Долиной, сейчас продается несколько квартир разной площади. Их стоимость варьируется от €220 тыс. до €275 тыс", - пишут пропагандисты.

Лариса Долина
Лариса Долина / фото: facebook.com, Лариса Долина

Также известно, что путинистка может лишиться жилья из-за санкций.

Отметим, как сообщал Главред, украинский телепродюсер Алексей Гончаренко сообщил, что в дом, где он живет, попал российский дрон. Как рассказал продюсер на своей странице в соцсетях, происшествие случилось 3 февраля во время массированного удара со стороны РФ по Киеву.

А также певица Наталья Могилевская разрешила старшей дочери покрасить волосы своей старшей дочери Мишель в яркий цвет. На своей странице в соцсетях артистка похвасталась результатом перемен у дочери.

О персоне: Лариса Долина

Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

16:22

Кожа захватила тренды: Злата Огневич показала, как носить кожаные лукиВидео

