Для Черкасс и области изменить графики отключений - когда не будет света 5 февраля

В четверг, 5 февраля, в Черкассах и области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. О том, когда не будет света в Черкасской области по очереди сообщило "Черкассыоблэнерго".
В облэнерго сообщили, что из-за вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак в Черкасской области 5 февраля, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", будут введены графики почасовых отключений электроэнергии.
Отключение света 5 февраля Черкасская область очередь 1.1
1.1: 00:00 – 04:30, 06:30 – 10:30, 12:00 – 16:30, 18:00 – 22:00
Отключение света 5 февраля Черкасская область очередь 1.2
1.2: 01:00 – 05:30, 07:30 – 11:30, 13:00 – 17:30, 19:00 – 23:00
Отключение света 5 февраля Черкасская область очередь 2.1
2.1: 00:00 – 01:00, 02:30 – 06:30, 08:30 – 13:00, 14:30 – 19:00, 21:00 – 00:00
Отключение света 5 февраля Черкасская область очередь 2.2
2.2: 00:00 – 02:00, 03:30 – 08:00, 10:00 – 14:00, 15:30 – 20:00, 22:00 – 00:00
Отключение света 5 февраля Черкасская область очередь 3.1
3.1: 00:00 – 03:00, 04:30 – 08:30, 10:30 – 15:00, 16:30 – 20:30, 23:00 – 00:00
Отключение света 5 февраля Черкасская область очередь 3.2
3.2: 00:00 – 01:30, 03:00 – 07:30, 09:30 – 13:30, 15:00 – 19:30, 21:30 – 00:00
Отключение света 5 февраля Черкасская область очередь 4.1
4.1: 00:00 – 00:30, 02:00 – 06:30, 08:30 – 12:30, 14:00 – 18:30, 20:30 – 00:00
Отключение света 5 февраля Черкасская область очередь 4.2
4.2: 00:00 – 03:30, 05:00 – 09:30, 11:30 – 15:30, 17:00 – 21:00, 23:30 – 00:00
Отключение света 5 февраля Черкасская область очередь 5.1
5.1: 00:00 – 02:30, 04:00 – 08:30, 10:30 – 14:30, 16:00 – 20:00, 22:30 – 00:00
Отключение света 5 февраля Черкасская область очередь 5.2
5.2: 01:30 – 06:00, 08:00 – 12:00, 13:30 – 18:00, 19:30 – 23:30
Отключение света 5 февраля Черкасская область очередь 6.1
6.1: 00:30 – 05:00, 06:30 – 10:30, 12:30 – 17:00, 18:30 – 22:30
Отключение света 5 февраля Черкасская область очередь 6.2
6.2: 00:00 – 04:00, 05:30 – 10:00, 12:00 – 16:00, 17:30 – 21:30
Кроме того, согласно команде "Укрэнерго", для промышленных предприятий и бизнеса региона в течение суток будут действовать графики ограничения мощности.
Как найти свою группу отключения света
Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать графики отключения света по адресу
Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать графики отключения света по лицевому счету
Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать свою очередь аварийных отключений
Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.
Новость дополняется...
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред