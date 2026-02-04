Сложные вопросы остались: у Трампа сделали важное заявление о переговорах в ОАЭ

Мирные трехсторонние переговоры начались в Абу-Даби 4 февраля и продлятся два дня.

Марко Рубио прокомментировал переговоры о прекращении войны / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот с видео

Главное из заявлений Рубио:

Список открытых вопросов для достижения мира значительно сократился

Вопросы, которые остались в этом списке, являются самыми сложными

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после года переговорных усилий Вашингтона "контрольный список открытых вопросов" для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией значительно сократился.

Однако самые сложные моменты остаются нерешенными, сказал он во время брифинга, комментируя трехсторонние переговоры в Абу-Даби

Что известно о переговорах в ОАЭ

Мирные трехсторонние переговоры начались в Абу-Даби 4 февраля и продлятся два дня. По словам Рубио, в них принимают участие военно-технические команды Украины и России, а также американские чиновники и эксперты.

Чиновник подчеркнул, что ключевым результатом переговорных усилий США за последний год стало "сокращение контрольного списка открытых вопросов", которые мешают достижению мирного соглашения.

"Если сравнить контрольный список открытых вопросов, который существовал на это время в прошлом году, и тот, что остался сейчас, он значительно сократился. Это хорошая новость", - заявил Рубио.

Главные проблемы переговоров

В то же время госсекретарь США подчеркнул, что вопросы, которые остались в этом списке, являются самыми сложными.

"Плохая новость заключается в том, что те вопросы, которые остаются, являются самыми тяжелыми, а война тем временем продолжается", - сказал он.

Рубио также предупредил, что реальный прогресс в переговорах может долгое время оставаться непубличным из-за чувствительности процесса.

Что ждет Украину в будущем

Рубио также сказал, что процветающая Украина является составляющей прочного мира, поэтому планы по ее восстановлению разрабатываются заранее, они будут реализованы после мира.

"Критически важные полезные ископаемые Украины являются частью ее будущего экономического процветания. Эта война когда-нибудь закончится, и когда это произойдет, Украине нужно будет использовать все свои ресурсы, чтобы иметь возможность ее восстановить. Украина имеет огромный экономический потенциал, это страна, которая может удвоить свой ВВП в течение следующего десятилетия с помощью правильных экономических шагов", - добавил госсекретарь США.

Мирные переговоры: мнение аналитика

Аналитик Владимир Горбач считает, что текущие контакты Украины, России и США носят формальный характер и не дают реального прогресса из-за неэффективного формата и уровня делегаций. По его мнению, к предметным переговорам смогут перейти лишь при ослаблении России, усилении внешнего давления и готовности к компромиссам — ориентировочно не раньше весны 2026 года.

Переговоры о мире - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники издания сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

