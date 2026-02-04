Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Сложные вопросы остались: у Трампа сделали важное заявление о переговорах в ОАЭ

Алексей Тесля
4 февраля 2026, 20:43
166
Мирные трехсторонние переговоры начались в Абу-Даби 4 февраля и продлятся два дня.
Марко Рубио, переговоры
Марко Рубио прокомментировал переговоры о прекращении войны / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот с видео

Главное из заявлений Рубио:

  • Список открытых вопросов для достижения мира значительно сократился
  • Вопросы, которые остались в этом списке, являются самыми сложными

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после года переговорных усилий Вашингтона "контрольный список открытых вопросов" для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией значительно сократился.

Однако самые сложные моменты остаются нерешенными, сказал он во время брифинга, комментируя трехсторонние переговоры в Абу-Даби

видео дня

Что известно о переговорах в ОАЭ

Мирные трехсторонние переговоры начались в Абу-Даби 4 февраля и продлятся два дня. По словам Рубио, в них принимают участие военно-технические команды Украины и России, а также американские чиновники и эксперты.

Чиновник подчеркнул, что ключевым результатом переговорных усилий США за последний год стало "сокращение контрольного списка открытых вопросов", которые мешают достижению мирного соглашения.

"Если сравнить контрольный список открытых вопросов, который существовал на это время в прошлом году, и тот, что остался сейчас, он значительно сократился. Это хорошая новость", - заявил Рубио.

Главные проблемы переговоров

В то же время госсекретарь США подчеркнул, что вопросы, которые остались в этом списке, являются самыми сложными.

"Плохая новость заключается в том, что те вопросы, которые остаются, являются самыми тяжелыми, а война тем временем продолжается", - сказал он.

Рубио также предупредил, что реальный прогресс в переговорах может долгое время оставаться непубличным из-за чувствительности процесса.

Мирный план США из 20 пунктов
/ Инфографика: Главред

Что ждет Украину в будущем

Рубио также сказал, что процветающая Украина является составляющей прочного мира, поэтому планы по ее восстановлению разрабатываются заранее, они будут реализованы после мира.

"Критически важные полезные ископаемые Украины являются частью ее будущего экономического процветания. Эта война когда-нибудь закончится, и когда это произойдет, Украине нужно будет использовать все свои ресурсы, чтобы иметь возможность ее восстановить. Украина имеет огромный экономический потенциал, это страна, которая может удвоить свой ВВП в течение следующего десятилетия с помощью правильных экономических шагов", - добавил госсекретарь США.

Мирные переговоры: мнение аналитика

Аналитик Владимир Горбач считает, что текущие контакты Украины, России и США носят формальный характер и не дают реального прогресса из-за неэффективного формата и уровня делегаций. По его мнению, к предметным переговорам смогут перейти лишь при ослаблении России, усилении внешнего давления и готовности к компромиссам — ориентировочно не раньше весны 2026 года.

Переговоры о мире - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники издания сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Другие новости:

О персоне: Марко Рубио

Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Марко Рубио Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский раскрыл потери украинских войск в войне и назвал точную цифру

Зеленский раскрыл потери украинских войск в войне и назвал точную цифру

22:01Война
"Будет весомый шаг": Зеленскому доложили о результатах переговоров в ОАЭ

"Будет весомый шаг": Зеленскому доложили о результатах переговоров в ОАЭ

21:24Война
Сложные вопросы остались: у Трампа сделали важное заявление о переговорах в ОАЭ

Сложные вопросы остались: у Трампа сделали важное заявление о переговорах в ОАЭ

20:43Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 февраля (обновляется)

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Последние новости

22:01

Зеленский раскрыл потери украинских войск в войне и назвал точную цифру

21:56

Потап нашел замену Насте Каменских и публично показал эту девушку

21:55

Отключение света в Запорожской области 5 февраля: графики для всех очередей

21:43

Сутки по обновленным графикам: как будут отключать свет в Днепре и области 5 февраляФото

21:36

Всю жизнь чистили картошку неправильно: один простой трюк разорвал Сеть

Реальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - КлочокРеальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - Клочок
21:24

"Будет весомый шаг": Зеленскому доложили о результатах переговоров в ОАЭ

20:43

Сложные вопросы остались: у Трампа сделали важное заявление о переговорах в ОАЭ

20:40

Головоломка, которая тренирует зрение: найдите скрытое число всего за 15 секунд

19:59

Осадчая и Горбунов заговорили о пополнении в семье: "Дальше больше"

Реклама
19:59

В Украине пересчитают коммуналку: что изменится в платежках и нужно ли переплачивать

19:53

Сильный ветер и гололед: в Тернопольской области ожидается настоящая непогода

19:37

Амбиции Кремля растут: куда РФ планирует перебросить основные силы после Донбасса

19:30

Десятки ракет со шрапнелью: новые детали массированных ударов РФ по ТЭЦ в КиевеВидео

19:19

Не Донецк: какой город на самом деле был первой "столицей" Донецкой областиВидео

19:10

Переговоры Украины и РФ: прорыв или прекращение огня?мнение

19:08

Малоизвестная фирма из Житомира получила контракты на защиту ГАЭС на 5,6 млрд гривен

18:56

Названы цели и дата: Россия готовит "вторую волну" массированного удара

18:47

Тарифы на свет в Украине вырастут - когда и сколько придется платить

18:36

В Европе могли только мечтать: какое изобретение во Львове изменило жизнь людейВидео

18:23

Эвакуация из Киева с запасами еды и воды: эксперт объяснил, к чему готовиться

Реклама
18:10

Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином - говорили об Украине и не только

17:54

РФ преследует более широкие цели: для чего на самом деле Кремль требует Донецк

17:39

Назван главный провал Путина в войне: что может заставить Кремль остановить войну

17:37

Решетка плиты будет как новая: простой способ убрать жир и нагар без тренияВидео

17:27

Мыши сбегут сами: один простой трюк заставит грызунов моментально покинуть домВидео

17:12

"Развеяли все сомнения": помолодевшие Пугачева и Галкин появились вместе

17:11

Пушистые очеровашки: ветеринар назвала 6 самых красивых пород кошек

16:53

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

16:44

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

16:35

Эксперты назвали породы собак, которые никогда бы не завели: в чем причиныВидео

16:31

В Киеве безумный энергодефицит: эксперт рассказал, есть ли шанс на восстановление двух ТЭЦ

16:30

Можно ли есть шоколад с белым налетом: окончательный ответ удивит многих

16:30

РФ выбрала "города-цели": названы самые проблемные регионы без тепла и света

16:22

Кожа захватила тренды: Злата Огневич показала, как носить кожаные лукиВидео

16:05

Глава ЦПК Шабунин публично поливает людей грязью, а потом в судах говорит, что это только его фантазия, – главред издания "Бабель"

15:49

Трамп заявил о соблюдении Россией перемирия - в МИД указали на важный нюанс

15:39

"Люди истощены": Зеленский рассказал, где самая сложная ситуация в энергетике

15:38

Оккупанты обстреляли рынок в Дружковке: много погибших и раненых

15:35

Загадочная наклейка на авто: водители годами игнорируют важную подсказкуВидео

15:06

"Первая вещь - это леденцы": Джамала раскрыла секреты победы на "Евровидении-2016"

Реклама
14:41

Как быстро растопить лед и снег на дорожке: лучшая альтернатива песку и соли

14:39

Их обожают все: когда рождаются люди, которые легко притягивают к себе других

14:36

Песков выдвинул новый ультиматум для прекращения войны и пригрозил Украине ударами

14:24

Плохо заряжается станция: эксперты объяснили, что вы делаете не так

14:24

Розы будут цвести все лето: что с ними нужно сделать ранней весной

14:23

Украинский обладатель "Грэмми" не попал на награждение: воин сделал заявление

14:20

Рецепт-спасатель для занятых хозяек: бомбические котлеты с секретомВидео

14:00

200 буханок хлеба или чашка кофе: как изменилась стоимость 100 гривен

13:43

Потепление уже на пороге: когда в Украине пригреет до +5 градусов

13:32

Почему 5 февраля нельзя танцевать: какой церковный праздник

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять