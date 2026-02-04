Тарифы на свет в Украине вырастут - когда и сколько придется платить

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев подчеркнул, что кредиторы требуют повышения тарифа.

Украинцам стоит готовиться к существенному подорожанию электроэнергии. Международные кредиторы настаивают на пересмотре тарифов для населения уже в этом году, несмотря на продолжение боевых действий. Об этом заявил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире "Новости.LIVE".

"Думаю, что наши кредиторы будут максимально давить на правительство, чтобы мы уже в этом году начали процесс повышения", - предположил эксперт.

Главной причиной давления со стороны кредиторов, по его словам, является огромная разница между тарифом для населения и реальной рыночной ценой (тарифом для бизнеса). Сейчас государство покрывает эту разницу из бюджета. Средства, которые сейчас тратятся на субсидирование низкого тарифа для граждан, кредиторы предлагают направить на погашение внешних долгов Украины.

Игнатьев прогнозирует, что процесс повышения тарифа будет поэтапным и растянется на несколько лет. В течение четырех лет тариф на электроэнергию для населения может вырасти до 8,5 грн за кВт·ч.

"Есть условие растянуть это на 4 года и поднимать тариф в зависимости от платежной политики определенных предприятий в коридоре 20% в год, что в денежном эквиваленте примерно равно гривне в год", - пояснил Игнатьев.

Когда могут повысить тариф на свет - мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак сообщил, что из-за целевых бомбардировок энергетической инфраструктуры Украины со стороны России тарифы на электроэнергию вырастут как для бизнеса, так и для населения.

По его словам, в 2026 году повышение тарифов для бизнеса произойдет в два этапа, чтобы избежать экономического шока. Для населения тариф будет расти по аналогичной схеме, но уже после окончания войны.

"Рост цен тарифов будет. Его не избежать, потому что прямые экономические потери от бомбардировок очень велики. Энергетика - это очень дорогое дело, это очень дорогое оборудование, сеть, инфраструктура", - подчеркнул Новак.

Как сообщал Главред, из-за разрушения энергетической инфраструктуры Россией в Украине не будут повышать тарифы на электроэнергию. КМУ установил цену для бытовых потребителей на февраль - 4,32 грн/кВт·ч, которая будет действовать до конца отопительного сезона 30 апреля.

Также главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев заявил, что цены на газ для населения остаются фиксированными и в нынешнем отопительном сезоне, вероятно, не изменятся в 2026 году.

Кроме этого, эксперт по ЖКХ Кристина Ненно заявила, что тарифы на воду для населения крупных городов в 2026 году могут вырасти, если подорожает электроэнергия. По ее словам, вероятность такого повышения оценивается как "50 на 50", ведь ранее попытки повышения тарифов вызывали общественное недовольство и были отменены Кабмином.

О персоне: Станислав Игнатьев Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", Председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, Председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития". Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерации и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критической инфраструктуры.

