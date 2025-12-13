Рост тарифов на газ: украинцам назвали сроки повышения цен

Главное из заявлений Рябцева
- Во время войны роста тарифов не будет
- Вопрос новых тарифов будут решать только после завершения войны
Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев прокомментировал вопрос вероятности повышения тарифов на газ в Украине.
"Сейчас цены на газ неизменны для населения. И в этом отопительном сезоне они будут фиксированными, и, скорее всего, не изменятся и в следующем", - подчеркнул он в комментарии Каналу 24.
Однако фиксация тарифов на газ рано или поздно закончится. Ведь по Соглашению об ассоциации с Европейским союзом, Украина должна постепенно переходить к рыночным тарифам на жилищно-коммунальные услуги для населения в рамках внедрения норм ЕС, уточняется в материале.
"Украинское правительство взяло некую индульгенцию, потому что в меморандуме с МВФ прописано обязательство Украины разработать дорожную карту гармонизации цен и тарифов на рынках природного газа и электрической энергии через шесть месяцев после завершения войны. И поэтому Международный валютный фонд как бы договорился с украинским правительством, что вопрос цен, в частности на газ, будут решать только после завершения войны", - добавил Рябцев.
Эксперт спрогнозировал рост тарифов: важное
По оценкам эксперта по социальной политике Андрея Павловского, в проекте госбюджета на 2026 год заложено значительное повышение коммунальных тарифов при уменьшении государственной помощи гражданам. Так, стоимость газа может увеличиться на 15%, а электроэнергии — на 20%. Одновременно планируется урезать расходы на жилищные субсидии примерно на 7,2%.
Ранее украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ. Потребители могут получить бонус за оплату платежки.
Напомним, ранее сообщалось о том, что у украинцев может возникнуть задолженность за газ. Украинцам объяснили, что сделать, чтобы долг не начислялся.
Напомним, Главред писал, что в Украине бизнес платит больше за потребление электроэнергии в вечерние часы. Изменения вступили в силу в последний день июля 2025 года.
О персоне: Геннадий Рябцев
Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.
