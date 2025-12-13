Рост тарифов на газ: украинцам назвали сроки повышения цен

Фиксация тарифов на газ рано или поздно закончится, считает Геннадий Рябцев.

https://glavred.info/economics/rost-tarifov-na-gaz-ukraincam-nazvali-sroki-povysheniya-cen-10723712.html Ссылка скопирована

Украинцам рассказала о вероятности повышения тарифов на газ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявлений Рябцева

Во время войны роста тарифов не будет

Вопрос новых тарифов будут решать только после завершения войны

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев прокомментировал вопрос вероятности повышения тарифов на газ в Украине.

"Сейчас цены на газ неизменны для населения. И в этом отопительном сезоне они будут фиксированными, и, скорее всего, не изменятся и в следующем", - подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

видео дня

Однако фиксация тарифов на газ рано или поздно закончится. Ведь по Соглашению об ассоциации с Европейским союзом, Украина должна постепенно переходить к рыночным тарифам на жилищно-коммунальные услуги для населения в рамках внедрения норм ЕС, уточняется в материале.

"Украинское правительство взяло некую индульгенцию, потому что в меморандуме с МВФ прописано обязательство Украины разработать дорожную карту гармонизации цен и тарифов на рынках природного газа и электрической энергии через шесть месяцев после завершения войны. И поэтому Международный валютный фонд как бы договорился с украинским правительством, что вопрос цен, в частности на газ, будут решать только после завершения войны", - добавил Рябцев.

Эксперт спрогнозировал рост тарифов: важное

По оценкам эксперта по социальной политике Андрея Павловского, в проекте госбюджета на 2026 год заложено значительное повышение коммунальных тарифов при уменьшении государственной помощи гражданам. Так, стоимость газа может увеличиться на 15%, а электроэнергии — на 20%. Одновременно планируется урезать расходы на жилищные субсидии примерно на 7,2%.

Ранее украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ. Потребители могут получить бонус за оплату платежки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у украинцев может возникнуть задолженность за газ. Украинцам объяснили, что сделать, чтобы долг не начислялся.

Напомним, Главред писал, что в Украине бизнес платит больше за потребление электроэнергии в вечерние часы. Изменения вступили в силу в последний день июля 2025 года.

Больше новостей:

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред