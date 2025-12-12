Угроза "дополнительной очереди": эксперт раскрыл возможный сценарий зимних отключений

Солнечная генерация частично компенсирует дефицит, но ограниченные мощности создают риски.

https://glavred.info/energy/ugroza-dopolnitelnoy-ocheredi-ekspert-raskryl-vozmozhnyy-scenariy-zimnih-otklyucheniy-10723673.html Ссылка скопирована

Проблемы с электроснабжением зависят от погодных условий / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com.ua, freepik.com

Кратко:

Морозы до -15°C грозят длительными отключениями света

Сложнее всего будет в прифронтовых регионах Украины

На остальной территории возможны 3-4 очереди аварийных отключений

Сильное снижение температуры воздуха до -10-15°C может привести к масштабным и длительным аварийным отключениям электроэнергии, особенно в прифронтовых регионах. Такую оценку в комментарии УНИАН дал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

По его словам, прифронтовые области столкнутся с самыми серьезными перебоями, тогда как на остальной территории страны возможны три-четыре очереди отключений.

видео дня

"То есть нам нужно найти еще 10% генерации. Если мы его не найдем, то это будет означать, что еще 10% уйдет в дефицит. А 10% в дефиците - это примерно 1,5 гигаватта. А 1,5 гигаватта - это примерно 1 дополнительная очередь", - пояснил Рябцев.

Рост потребления электроэнергии во время морозов

"При снижении температуры до -10-15°C потребление электроэнергии растет экспоненциально, и при имеющихся мощностях и политике энергосистемы Украине будет трудно обеспечить стабильное электроснабжение", - подчеркнул эксперт.

Роль солнечной генерации и распределенных мощностей

По словам Рябцева, ситуацию частично может облегчить солнечная генерация при благоприятных погодных условиях.

"У нас есть 7,5 гигаватта солнечной генерации. Сегодня утром где-то с 11:00 до 13:00 хорошо наработали солнечные электростанции. Проблема в том, что эту энергию негде хранить", - отметил он.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

В то же время эксперт предупредил, что если солнечная генерация не компенсирует дефицит, а новые мощности распределенной генерации не будут подключаться, проблемы с электроснабжением будут усиливаться, особенно из-за ежедневных ударов со стороны российских войск.

"Насколько серьезные проблемы будут зависеть от многих факторов", - подытожил Рябцев.

Факторы стабильности электроснабжения

По его словам, стабильность электроснабжения в Украине будет зависеть от плотности противовоздушной обороны, температуры и погодных условий, а также от скорости восстановления и объемов подключенной распределенной генерации.

Действия правительства для уменьшения отключений

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло ряд мер для уменьшения продолжительности отключений электроэнергии в Украине.

"Поручили областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней", - подчеркнула премьер.

Власти также планируют исключить из списков отключения потребителей, которые не являются критически важными для функционирования регионов в нынешних условиях. По словам Свириденко, электроэнергия будет бесперебойно подаваться в больницы, школы, объекты критической инфраструктуры и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, правительство работает над тем, чтобы сократить продолжительность отключений электроэнергии и обеспечить больше света для населения. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кроме того, в ближайшие несколько дней энергетическая ситуация в большинстве регионов Украины заметно стабилизируется, однако для полного восстановления энергосистемы понадобится не менее 10-12 недель. Об этом во время брифинга сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Напомним, что после массированных атак РФ украинцы сталкиваются с тем, что графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев объяснил, с чем это связано.

Читайте также:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред