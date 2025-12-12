Угроза "дополнительной очереди": эксперт раскрыл возможный сценарий зимних отключений

Кратко:
- Морозы до -15°C грозят длительными отключениями света
- Сложнее всего будет в прифронтовых регионах Украины
- На остальной территории возможны 3-4 очереди аварийных отключений
Сильное снижение температуры воздуха до -10-15°C может привести к масштабным и длительным аварийным отключениям электроэнергии, особенно в прифронтовых регионах. Такую оценку в комментарии УНИАН дал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.
По его словам, прифронтовые области столкнутся с самыми серьезными перебоями, тогда как на остальной территории страны возможны три-четыре очереди отключений.
"То есть нам нужно найти еще 10% генерации. Если мы его не найдем, то это будет означать, что еще 10% уйдет в дефицит. А 10% в дефиците - это примерно 1,5 гигаватта. А 1,5 гигаватта - это примерно 1 дополнительная очередь", - пояснил Рябцев.
Рост потребления электроэнергии во время морозов
"При снижении температуры до -10-15°C потребление электроэнергии растет экспоненциально, и при имеющихся мощностях и политике энергосистемы Украине будет трудно обеспечить стабильное электроснабжение", - подчеркнул эксперт.
Роль солнечной генерации и распределенных мощностей
По словам Рябцева, ситуацию частично может облегчить солнечная генерация при благоприятных погодных условиях.
"У нас есть 7,5 гигаватта солнечной генерации. Сегодня утром где-то с 11:00 до 13:00 хорошо наработали солнечные электростанции. Проблема в том, что эту энергию негде хранить", - отметил он.
В то же время эксперт предупредил, что если солнечная генерация не компенсирует дефицит, а новые мощности распределенной генерации не будут подключаться, проблемы с электроснабжением будут усиливаться, особенно из-за ежедневных ударов со стороны российских войск.
"Насколько серьезные проблемы будут зависеть от многих факторов", - подытожил Рябцев.
Факторы стабильности электроснабжения
По его словам, стабильность электроснабжения в Украине будет зависеть от плотности противовоздушной обороны, температуры и погодных условий, а также от скорости восстановления и объемов подключенной распределенной генерации.
Действия правительства для уменьшения отключений
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло ряд мер для уменьшения продолжительности отключений электроэнергии в Украине.
"Поручили областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней", - подчеркнула премьер.
Власти также планируют исключить из списков отключения потребителей, которые не являются критически важными для функционирования регионов в нынешних условиях. По словам Свириденко, электроэнергия будет бесперебойно подаваться в больницы, школы, объекты критической инфраструктуры и предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Отключение света в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, правительство работает над тем, чтобы сократить продолжительность отключений электроэнергии и обеспечить больше света для населения. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Кроме того, в ближайшие несколько дней энергетическая ситуация в большинстве регионов Украины заметно стабилизируется, однако для полного восстановления энергосистемы понадобится не менее 10-12 недель. Об этом во время брифинга сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Напомним, что после массированных атак РФ украинцы сталкиваются с тем, что графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев объяснил, с чем это связано.
