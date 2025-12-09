Укр
Свет будут выключать по всей Украине: появились графики отключений на 10 декабря

Инна Ковенько
9 декабря 2025, 19:08
В Укрэнерго впервые не раскрыли объемы ограничений для населения.
График отключения света10 декабря
График отключения света10 декабря / Коллаж: Главред

Коротко:

  • 10 декабря свет будут выключать во всех регионах
  • Укрэнерго впервые не обнародовало объемы отключений

В среду, 10 декабря, во всех регионах Украины будут ограничивать потребление электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго.

По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

При этом в Укрэнерго впервые не уточнили объемы отключений для бытовых и промышленных потребителей.

В компании предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

Когда ситуация со светом улучшится - ответ эсперта

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что сейчас энергетики вынуждены применять отключения электроэнергии для стабилизации энергосистемы. По его словам, в ближайшие дни ситуация не изменится.

"Я не могу гарантировать, что в ближайшие пару дней ситуация вообще улучшится и мы не будем отключаться потребителей. Мы вынуждены делать это для сохранения энергосистемы", - пояснил он.

В то же время Зайченко добавил, что через несколько недель ожидается улучшение состояния энергосистемы.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, правительство работает над тем, чтобы сократить продолжительность отключений электроэнергии и обеспечить больше света для населения. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Напомним, энергетический эксперт Украинского института будущего, председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявлял, что при благоприятном развитии ситуации графики отключений электроснабжения будут действовать в течение всей зимы и могут быть отменены только в начале апреля.

Кроме того, после массированных атак РФ украинцы сталкиваются с тем, что графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев объяснил, с чем это связано.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

свет Укрэнерго отключения света
