Monobank попал в громкий скандал с якобы флагом РФ: все подробности

Как утверждает девушка, это был флаг Словении, а она была не у себя дома, поэтому не заметила, что на стене.

Вокруг monobank разгорелся громкий скандал после того, как совладелец банка Олег Гороховский обнародовал в соцсетях фото клиентки, сделанное во время видеоверификации. Причиной стало подозрение, что за спиной девушки висел российский флаг. Впоследствии выяснилось, что ситуация значительно сложнее, а сама клиентка заявила о нарушении ее прав.

Что произошло

9 марта Гороховский опубликовал фото девушки с подписью о якобы "немытой голове" и намекнул на пророссийские взгляды из-за триколора в кадре. В первоначальном посте лицо клиентки не было скрыто.

Фото девушки с флагом, которое выложил Гороховский / Фото: Гороховский

После волны критики бизнесмен повторно высказался, настаивая, что на фото — именно российский флаг, и заявил:

"У сторонников российского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных... Любите Россию — обходите нас десятой дорогой".

Позиция девушки

Клиентка, Карина Кольб, впоследствии публично объяснила, что флаг на фото — словенский, а сама она находилась в квартире подруги-словенки. По ее словам, она не обратила внимания на декор на стене, потому что видеоверификация началась внезапно.

Карина резко отреагировала на публикацию своего фото: "Человек, не разобравшись в ситуации, позволил себе выставить меня на всеобщее обозрение... У меня воюет вся семья. Я родилась в Украине и люблю ее".

Она также заявила, что бизнесмен "выставил ее полным дерьмом".

Объяснение девушки, лицо которой опубликовал Гороховский / Фото из Threads

Реакция общества

В Threads развернулась дискуссия. Часть пользователей сомневалась, что именно этот флаг был на стене, другие считали, что банк не имел права публиковать фото клиентки без согласия. Звучали и предположения, что девушка может требовать компенсацию за моральный ущерб.

Проверка фактов от Сергея Гнездилова

Военный и общественный деятель Сергей Гнездилов отдельно пообщался и с Кариной, и с Гороховским. Он подтвердил, что не нашел в соцсетях девушки или ее семьи никаких пророссийских признаков:

"У брата на аватарке украинский флаг... сама она репостит группы поиска пропавших без вести".

Карина рассказала ему, что уехала из Харькова в Словению как беженка, а сейчас живет в Германии. Фото было сделано в квартире подруги.

Пост Гороховского в Threads / Фото: скриншот

Гнездилов подчеркнул, что банк должен извиниться и по крайней мере блюдить лица клиентов в подобных случаях. Если же есть подозрения в пророссийских симпатиях, их следует передавать правоохранительным органам.

Позиция Гороховского после разговора

В общении с Гнездиловым совладелец monobank заявил, что "стопроцентно уверен" в российском происхождении флага и считает, что девушка "врёт".

Гнездилов подытожил, что его пост призван привлечь внимание к проблеме соблюдения банковской тайны: "Я точно не хотел бы навредить mono... Этот пост призван обратить внимание на проблему: соблюдение банковской тайны и конфиденциальности клиентских данных".

Что такое Monobank? Monobank (укр. монобанк) — украинский необанк, обслуживающий более 7 млн клиентов. Занимает № 2 в Google Play и № 2 в App Store среди самых популярных финансовых приложений Украины. Показатель ежедневно активных пользователей достигает 1,3 млн. Для работы используется банковская лицензия Универсал Банка, входящего в группу TAC и принадлежащего украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. В 2018 году был признан лучшим украинским FinTech-стартапом по версии PaySpace Magazine Awards и "Необанком года" от FinAwards, пишет Википедия.

