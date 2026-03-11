Monobank попал в громкий скандал с якобы флагом РФ: все подробности

Главное из новости:
- Monobank оказался в скандале после публикации фото клиентки
- Девушка доказала, что флаг был словенский, а не РФ
- Эксперт заявил о нарушении конфиденциальности со стороны банка
Вокруг monobank разгорелся громкий скандал после того, как совладелец банка Олег Гороховский обнародовал в соцсетях фото клиентки, сделанное во время видеоверификации. Причиной стало подозрение, что за спиной девушки висел российский флаг. Впоследствии выяснилось, что ситуация значительно сложнее, а сама клиентка заявила о нарушении ее прав.
Что произошло
9 марта Гороховский опубликовал фото девушки с подписью о якобы "немытой голове" и намекнул на пророссийские взгляды из-за триколора в кадре. В первоначальном посте лицо клиентки не было скрыто.
После волны критики бизнесмен повторно высказался, настаивая, что на фото — именно российский флаг, и заявил:
"У сторонников российского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных... Любите Россию — обходите нас десятой дорогой".
Позиция девушки
Клиентка, Карина Кольб, впоследствии публично объяснила, что флаг на фото — словенский, а сама она находилась в квартире подруги-словенки. По ее словам, она не обратила внимания на декор на стене, потому что видеоверификация началась внезапно.
Карина резко отреагировала на публикацию своего фото: "Человек, не разобравшись в ситуации, позволил себе выставить меня на всеобщее обозрение... У меня воюет вся семья. Я родилась в Украине и люблю ее".
Она также заявила, что бизнесмен "выставил ее полным дерьмом".
Реакция общества
В Threads развернулась дискуссия. Часть пользователей сомневалась, что именно этот флаг был на стене, другие считали, что банк не имел права публиковать фото клиентки без согласия. Звучали и предположения, что девушка может требовать компенсацию за моральный ущерб.
Проверка фактов от Сергея Гнездилова
Военный и общественный деятель Сергей Гнездилов отдельно пообщался и с Кариной, и с Гороховским. Он подтвердил, что не нашел в соцсетях девушки или ее семьи никаких пророссийских признаков:
"У брата на аватарке украинский флаг... сама она репостит группы поиска пропавших без вести".
Карина рассказала ему, что уехала из Харькова в Словению как беженка, а сейчас живет в Германии. Фото было сделано в квартире подруги.
Гнездилов подчеркнул, что банк должен извиниться и по крайней мере блюдить лица клиентов в подобных случаях. Если же есть подозрения в пророссийских симпатиях, их следует передавать правоохранительным органам.
Позиция Гороховского после разговора
В общении с Гнездиловым совладелец monobank заявил, что "стопроцентно уверен" в российском происхождении флага и считает, что девушка "врёт".
Гнездилов подытожил, что его пост призван привлечь внимание к проблеме соблюдения банковской тайны: "Я точно не хотел бы навредить mono... Этот пост призван обратить внимание на проблему: соблюдение банковской тайны и конфиденциальности клиентских данных".
Скандалы и проблемы с банками - новости по теме
Напомним, в Киеве произошел резонансный инцидент с раненым военным: 20-летнему защитнику, который потерял все конечности во время боев в Харьковской области, отказали в выдаче банковской карты в ПриватБанке.
Также ранее Главред сообщал, что клиентка ПриватБанка пожаловалась на безосновательное уменьшение кредитного лимита, из-за чего на ее карте возник отрицательный баланс.
Кроме того, сообщалось, что украинцы получают сообщения о долгах под видом представителей государственного финучреждения Ощадбанк. Сообщения отправляют даже тем, у кого отсутствуют какие-либо активные счета.
Вас может заинтересовать:
- "У нас есть карты": Зеленский объяснил, почему США попросили помощи у Киева
- Взрывы и пожары в Тольятти и Мариуполе: что попало под удар дронов
- РФ нанесла удар дронами по Харькову, есть жертвы и раненые: что известно
Что такое Monobank?
Monobank (укр. монобанк) — украинский необанк, обслуживающий более 7 млн клиентов. Занимает № 2 в Google Play и № 2 в App Store среди самых популярных финансовых приложений Украины. Показатель ежедневно активных пользователей достигает 1,3 млн.
Для работы используется банковская лицензия Универсал Банка, входящего в группу TAC и принадлежащего украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. В 2018 году был признан лучшим украинским FinTech-стартапом по версии PaySpace Magazine Awards и "Необанком года" от FinAwards, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред