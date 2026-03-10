Список очередей сократился: кому отключат свет в Днепре и области 11 марта

Кратко:
- 11 марта в Днепре и области запланированы почасовые отключения электроэнергии
- Отключения коснутся отдельных очередей потребителей и продлятся с 16:00 до 22:00
- Для абонентов ДТЭК и ЦЭК будут действовать разные графики отключений по очередям
В среду, 11 марта, в Днепре и Днепропетровской области запланированы почасовые отключения электроэнергии. Ограничения введены в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго".
Графики отключений для абонентов ДТЭК
Как сообщает ДТЭК, отключения коснутся отдельных подчерг потребителей и будут длиться с 16:00 до 22:00. Согласно обнародованным графикам, электроснабжение может ограничиваться один раз:
- Очередь 1.1: 16:00 – 19:00
- Очередь 1.2: 16:00 – 19:00
- Очередь 3.1: 18:30 – 22:00
- Очередь 4.1: 19:00 – 21:00
- Очередь 4.2: 19:00 – 21:00
Точное время отключения для конкретного адреса можно проверить через онлайн-сервисы на официальном сайте ДТЭК.
Графики отключений для абонентов ЦЭК
Для абонентов компании ЦЭК графики отключений также будут действовать с 16:00 до 22:00 по определенным очередям. Как напомнили в НЭК "Укрэнерго", в течение суток график может меняться:
- Очередь 4.1: 16 :00 – 19:00
- Очередь 4.2: 16:00 – 19:00
- Очередь 6.1: 19:00 – 22:00
- Очередь 6.2: 19:00 – 22:00
Остальные очереди остаются без отключений.
Расположение "Пунктов несокрушимости"
Во время плановых отключений электроэнергии жители Днепропетровской области могут воспользоваться "Пунктами несокрушимости". Они работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время.
В таких пунктах люди могут согреться, воспользоваться электроэнергией и водой, подзарядить мобильные устройства, выпить горячий чай и немного отдохнуть.
Ознакомиться с актуальным перечнем адресов и графиком работы можно на официальном сайте Днепропетровской областной военной администрации.
Как ранее писал Главред, захват Днепра может стать новой целью в случае нового наступления РФ. Об этом заявил мэр города Борис Филатов, сообщает Le Monde.
Кроме того, в Днепре в ближайшие дни ожидается теплая для марта погода без существенных осадков. По данным метеорологического сервиса Sinoptik, дневная температура будет держаться в пределах +14...+15 °C, а ночи останутся прохладными.
Напомним, что в ночь на 10 марта страна-агрессор РФ атаковала Днепр. Ближе к полуночи были слышны взрывы. В результате атаки пострадали многоэтажка и банк. Есть раненые, среди них - ребенок. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
