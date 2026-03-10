Враг готовит обходной маневр: эксперт назвал города, оказавшиеся под угрозой

Российские оккупанты наращивают активность на юге Украины, создавая риски для стратегических городов и позиций ВСУ.

Попович отмечает, что враг наращивает силы на юге / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скриншот

Кратко:

Российские оккупанты активизировались на юге Украины

Есть риски для Гуляйполя Запорожской области

Враг может продвигаться в обход Орехова к Запорожью

Российские оккупанты активизировались на юге Украины, что может быть частью более широкого оперативного замысла, считает военный обозреватель Денис Попович. По его словам, существуют риски для Гуляйполя Запорожской области.

Риски для Гуляйполя и Орехова

"Есть риски потери Гуляйполя, где наших позиций осталось немного, с дальнейшим продвижением врага в обход Орехова. Общий замысел – ликвидация Ореховского района обороны ВСУ и продвижение в сторону Запорожья", – пояснил Попович в комментарии "Фокусу". видео дня

Текущая ситуация

В то же время эксперт отметил, что нынешние бои на передовой не свидетельствуют о начале нового масштабного наступления.

"Нет нового наступления – это лишь продолжение старого, которое началось на юге после потери нами Угледара, а на востоке продолжается от Авдеевки. Если говорить о юге, то враг там наращивает усилия, но пока – чтобы нас остановить", – резюмировал Попович.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте – последние новости

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. В частности, армия РФ имеет территориальные успехи в Запорожской области.

Кроме того, контрнаступлениеВооруженных сил Украины на юге в 2023 году было одной из самых масштабных операций войны - одновременно задействовали несколько крупных группировок, а главный удар должен был придется на Мелитопольское направление. Как выяснилось, этот план появился еще за год до начала активных действий.

Напомним, что на государственной границе Украины фиксируется расширение зон контроля российских войск, а на карте появляются новые "красные зоны", охватывающие приграничные населенные пункты, которые переходят под оккупацию.

О персоне: Денис Попович Денис Попович – военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

