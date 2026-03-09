Враг продвинулся возле ключевого города: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

Главное:
- Аналитики DeepState показали свежие карты боевых действий
- Оккупанты продвинулись вблизи Гуляйполя
Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Армия РФ имеет территориальные успехи в Запорожской области.
Об этом аналитический проект DeepState сообщил 9 марта и опубликовал свежие карты.
По данным аналитиков, оккупанты продвинулись в районе Гуляйполя. Согласно карте, враг имел успехи к югу от города, в направлении Железнодорожного. Кроме того, войска РФ увеличили "серую зону" к западу от этого населенного пункта.
"Враг продвинулся вблизи Гуляйполя", - говорится в сообщении.
Почему Запорожье является ключевой целью для РФ - мнение военного
Командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов в интервью проекту Радио Свобода заявил, что Запорожье является очень мощным промышленным областным центром и влияние на город будет иметь существенные последствия как для промышленности, так и для устойчивости ВСУ.
Россияне, по словам командира, планируют блокировать работу промышленности и создать неудобства для государства:
"То есть дойти до того участка местности, где можно будет уже спокойно доставать средствами артиллерии и наносить мощное огневое поражение по городу. Это - стратегический замысел противника".
Филатов признал, что силы врага "более чем достаточны для того, чтобы на данный момент реализовать все его замыслы". В то же время благодаря опытному генералитету и командованию украинским войскам удается удерживать баланс и сохранять территорию и жизнь.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, ранее аналитики DeepState сообщали об успехах врага в Донецкой области. В частности, оккупанты достигли успехов в районе поселка Удачное в Покровском районе.
Напомним, военное командование РФ вывело элитные подразделения воздушно-десантных войск и морской пехоты из Покровского направления и района Доброполья. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны. Элитные войска РФ перебросили на южный участок фронта. Такое решение россияне приняли после того, как ВСУ добились успехов на Запорожском и Днепропетровском направлениях.
Ранее сообщалось, что захват Днепра может стать новой целью в случае нового наступления РФ. Об этом заявил мэр города Борис Филатов. Он отметил, что Днепр приближается к линии фронта. Он расположен в центре страны прямо на "перекрестке трех фронтов".
Читайте также:
- Планы врага сорваны: бойцы ГУР остановили наступление РФ на областной центр
- Командование отдало приказ: элитные войска РФ выведены из Покровского направления
- РФ стягивает силы для удара: комбат раскрыл стратегический замысел врага на юге
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред