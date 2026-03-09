Победительница Нацотбора изменила песню для Евровидения 2026 — детали

LELÉKA представила новую версию песни "Ridnym".

LELEKA - Евровидение 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

LELÉKA внесла изменения в конкурсную песню

Как будет звучать песня "Ridnym" на Евровидении

Победительница Национального отбора на Евровидение-2026 LELÉKA представила финальную версию песни "Ridnym", которая прозвучит на конкурсе в Вене. Об этом сообщает Суспільне.

Новая версия трека появилась на официальном YouTube-канале Евровидения. После победы на Нацотборе певица не подтверждала, что будет вносить изменения в песню до конкурса в Вене, однако пошла на этот шаг, чтобы усовершенствовать мелодию и добавить в нее больше звучания бандуры в исполнении музыканта Ярослава Джуся.

LELEKA - Национальный отбор / фото: instagram.com, LELEKA

"Эта версия песни для меня по-настоящему особенная. Мне хотелось еще сильнее подчеркнуть ее корни и звучание, поэтому в самом начале появляется больше чистого звучания бандуры", — рассказала артистка.

Традиционному украинскому инструменту LELÉKA придает особое значение. Певица считает, что услышать звучание бандуры как мощного элемента национальной идентичности украинцев должны по всему миру.

LELÉKA представит Украину на Евровидении-2026 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

"Это очень символический инструмент для украинской культуры. В ее звучании есть наша история, наши песни и память. Это звук, который мгновенно возвращает домой! Пусть этот звук звучит на весь мир!", — высказалась LELÉKA.

Евровидение 2026 — что известно

На юбилейном 70-м конкурсе "Евровидение-2026", который примет австрийская Вена, Украину представит певица LELÉKA (Виктория Лелека) с глубокой композицией "Ridnym". Артистка одержала уверенную победу в финале Нацотбора 7 февраля, получив максимальные баллы как от жюри, так и от зрителей. Песня, сочетающая современные ритмы с фольклорными мотивами, рассказывает о связи с домом и поиске внутренней силы.

LELÉKA "Ridnym" - новая версия песни:

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

