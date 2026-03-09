Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Победительница Нацотбора изменила песню для Евровидения 2026 — детали

Кристина Трохимчук
9 марта 2026, 11:46
LELÉKA представила новую версию песни "Ridnym".
LELEKA - Евровидение 2026
LELEKA - Евровидение 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

Вы узнаете:

  • LELÉKA внесла изменения в конкурсную песню
  • Как будет звучать песня "Ridnym" на Евровидении

Победительница Национального отбора на Евровидение-2026 LELÉKA представила финальную версию песни "Ridnym", которая прозвучит на конкурсе в Вене. Об этом сообщает Суспільне.

Новая версия трека появилась на официальном YouTube-канале Евровидения. После победы на Нацотборе певица не подтверждала, что будет вносить изменения в песню до конкурса в Вене, однако пошла на этот шаг, чтобы усовершенствовать мелодию и добавить в нее больше звучания бандуры в исполнении музыканта Ярослава Джуся.

видео дня
LELEKA - выступление на Нацотборе
LELEKA - Национальный отбор / фото: instagram.com, LELEKA

"Эта версия песни для меня по-настоящему особенная. Мне хотелось еще сильнее подчеркнуть ее корни и звучание, поэтому в самом начале появляется больше чистого звучания бандуры", — рассказала артистка.

Традиционному украинскому инструменту LELÉKA придает особое значение. Певица считает, что услышать звучание бандуры как мощного элемента национальной идентичности украинцев должны по всему миру.

LELÉKA представит Украину на Евровидении-2026
LELÉKA представит Украину на Евровидении-2026 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

"Это очень символический инструмент для украинской культуры. В ее звучании есть наша история, наши песни и память. Это звук, который мгновенно возвращает домой! Пусть этот звук звучит на весь мир!", — высказалась LELÉKA.

Евровидение 2026 — что известно

На юбилейном 70-м конкурсе "Евровидение-2026", который примет австрийская Вена, Украину представит певица LELÉKA (Виктория Лелека) с глубокой композицией "Ridnym". Артистка одержала уверенную победу в финале Нацотбора 7 февраля, получив максимальные баллы как от жюри, так и от зрителей. Песня, сочетающая современные ритмы с фольклорными мотивами, рассказывает о связи с домом и поиске внутренней силы.

LELÉKA "Ridnym" - новая версия песни:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что на особняк Рианны было совершено вооруженное нападение. Неизвестная открыла огонь по дому, когда певица находилась внутри. 30-летняя женщина произвела несколько выстрелов из винтовки, повредив фасад здания и припаркованный автомобиль.

Также известный режиссер Олег Боднарчук публично разоблачил ложь Ани Лорак о ее "изгнании" из Украины. По словам клипмейкера, заявления артистки о беззащитности не соответствуют действительности, а роль жертвы она примерила на себя лишь для того, чтобы оправдать предательство.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евровидение новости шоу бизнеса LELÉKA
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Бензин может подешеветь до 50-60 гривен: украинцам назвали условие падения цен

Бензин может подешеветь до 50-60 гривен: украинцам назвали условие падения цен

11:55Экономика
Враг продвинулся возле ключевого города: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

Враг продвинулся возле ключевого города: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

10:41Фронт
Зеленский ответил на обвинения Трампа и раскрыл планы на переговоры с РФ

Зеленский ответил на обвинения Трампа и раскрыл планы на переговоры с РФ

10:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Монстр из тропиков: в Индонезии поймали самую длинную змею в истории

Монстр из тропиков: в Индонезии поймали самую длинную змею в истории

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Горсть опилок — и корни как в джунглях: метод, который удивил огородников

Горсть опилок — и корни как в джунглях: метод, который удивил огородников

Что нельзя делать на Сорок святых: запреты в праздник 9 марта

Что нельзя делать на Сорок святых: запреты в праздник 9 марта

Долгожданное потепление придет в Днепр: когда будут самые теплые дни недели

Долгожданное потепление придет в Днепр: когда будут самые теплые дни недели

Последние новости

12:41

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

12:32

Сын Натальи Сумской рассказал о позиции Тони Паперной: "Способ выживания"

12:28

У них всё по полочкам: три самых организованных знака зодиака

12:16

Как сказать "лучшее - враг хорошего" на украинском: единственный правильный вариантВидео

11:55

Бензин может подешеветь до 50-60 гривен: украинцам назвали условие падения цен

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
11:55

Тина Кароль публично послала Ани Лорак: "Я очень хотела это сказать"Видео

11:51

Даже прикуриватель есть: в Китае выпустили лучший телефон на случай апокалипсисаВидео

11:46

Победительница Нацотбора изменила песню для Евровидения 2026 — деталиВидео

11:44

Что делать с голубикой весной - основные процедуры для хорошего урожая

Реклама
11:22

Худшие цвета для стен в спальне: какие оттенки мешают спать

11:21

Резкое потепление накроет Ровенскую область: синоптики удивили прогнозом

11:13

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

10:54

Поражен склад БпЛА и катер: ВСУ провели успешную операцию в Крыму, деталиВидео

10:49

Гороскоп на завтра 10 марта: Водолеям - сюрприз, Рыбам - убытки

10:41

Враг продвинулся возле ключевого города: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

10:27

"Погружать в любовь": Тина Кароль наконец-то назвала своего фаворита

10:01

Зеленский ответил на обвинения Трампа и раскрыл планы на переговоры с РФ

10:00

От него зависит устойчивость ВСУ: военный оценил угрозу для большого города

09:58

Cтреляли из винтовки: на Рианну было свершено нападениеВидео

09:35

Вселенная снимает испытания: трем знакам зодиака станет проще уже на этой неделе

Реклама
09:22

"Мама делает все": сын Сумской раскрыл правду о своей сестре-затворнице

09:16

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

09:06

Поминальные субботы Великого поста 2026 года: что важно сделать

08:42

Магнитная буря накрыла Украину: известна дата, когда Солнце "ударит" сильнее всего

08:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 марта (обновляется)

08:36

Украина отправила дроны-перехватчики для защиты баз США на Ближнем Востоке

08:18

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:02

США приказали дипломатам срочно покинуть Саудовскую Аравию — NYT

08:02

Очередное потепление отношений США-Россия: Денисенко объяснил, что это означаетмнение

06:51

Оккупанты усилили наступление, есть продвижения: в DeepState назвали направление

05:33

Почему входные двери в СССР открывались внутрь: неожиданный ответ

05:00

Цвета из прошлого снова в моде: оттенки, которые делают интерьеры стильными

04:30

"Ударит по РФ": что будет с Россией после иранской кампании Трампа

03:16

"Окружен": Криштиану Роналду показал всех своих женщин

03:00

Учёные раскрыли правду о параллельных вселенных — ответ ошеломил всех

02:03

Стиляга на все времена: Максим Галкин засветился в неожиданном образе

01:33

Экс-муж Бритни Спирс дал комментарий о звезде-преступнице

08 марта, воскресенье
23:58

"Мой прайм-тайм": известная певица показала себя на горшке

23:28

Часы отключения электроэнергии 9 марта: новые графики для Киева и области

23:05

Археологи нашли и попробовали 150-летний алкоголь: что пили на Диком ЗападеВидео

Реклама
22:48

"Свадьба уже была": Хостикоев удивил признанием о личной жизни

22:27

Путина "сливают": раскрыт неожиданный сценарий заговора в РФ

22:06

Что иностранцы не понимают в Украине - от визитов до юмора

22:01

РФ собирает силы для удара: комбат раскрыл стратегический замысел врага на юге

21:24

Усыпленная собака неожиданно напомнила о себе: невероятная история потрясла Сеть

21:12

Графики существенно сократили: как будут отключать свет в Днепре и области 9 мартаФото

20:35

Зачем выносить подушки и одеяла на улицу в марте: простой лайфхак удивил многих

20:35

Гороскоп на сегодня 9 марта: Девам - хорошие новости, Скорпионам - проблема

20:14

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикосаВидео

20:08

Как правильно сушить волосы: ошибки, которых лучше избегать

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять