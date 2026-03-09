Победительница Нацотбора изменила песню для Евровидения 2026 — детали

Вы узнаете:
- LELÉKA внесла изменения в конкурсную песню
- Как будет звучать песня "Ridnym" на Евровидении
Победительница Национального отбора на Евровидение-2026 LELÉKA представила финальную версию песни "Ridnym", которая прозвучит на конкурсе в Вене. Об этом сообщает Суспільне.
Новая версия трека появилась на официальном YouTube-канале Евровидения. После победы на Нацотборе певица не подтверждала, что будет вносить изменения в песню до конкурса в Вене, однако пошла на этот шаг, чтобы усовершенствовать мелодию и добавить в нее больше звучания бандуры в исполнении музыканта Ярослава Джуся.
"Эта версия песни для меня по-настоящему особенная. Мне хотелось еще сильнее подчеркнуть ее корни и звучание, поэтому в самом начале появляется больше чистого звучания бандуры", — рассказала артистка.
Традиционному украинскому инструменту LELÉKA придает особое значение. Певица считает, что услышать звучание бандуры как мощного элемента национальной идентичности украинцев должны по всему миру.
"Это очень символический инструмент для украинской культуры. В ее звучании есть наша история, наши песни и память. Это звук, который мгновенно возвращает домой! Пусть этот звук звучит на весь мир!", — высказалась LELÉKA.
Евровидение 2026 — что известно
На юбилейном 70-м конкурсе "Евровидение-2026", который примет австрийская Вена, Украину представит певица LELÉKA (Виктория Лелека) с глубокой композицией "Ridnym". Артистка одержала уверенную победу в финале Нацотбора 7 февраля, получив максимальные баллы как от жюри, так и от зрителей. Песня, сочетающая современные ритмы с фольклорными мотивами, рассказывает о связи с домом и поиске внутренней силы.
LELÉKA "Ridnym" - новая версия песни:
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
